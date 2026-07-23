Drama trăită de Ianis Zicu în ultima lună: „Mi se face pielea de găină. E ceva ce nu pot să descriu”

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George Blay, fundaș care a contribuit la ultimul titlu cucerit de Dinamo, a decedat la vârsta de 46 de ani în SUA. Vestea tragică i-a afectat puternic pe foștii coechipieri ai fotbalistului african, Ianis Zicu (42 de ani), Claudiu Niculescu, Ionel Dănciulescu, Cosmin Moți și Cristi Pulhac, care au reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după decesul lui Blay.

Ianis Zicu, devastat după ce a pierdut trei foști coechipieri

Ianis Zicu traversează o perioadă extrem de dificilă. În decurs de doar câteva săptămâni, trei foști coechipieri ai tehnicianului au decedat: Radu Mărginean, fostul său coleg de cameră de la naționala U21, Gabi Mureșan, alături de care a jucat la ASA Târgu Mureș, și George Blay. „Din păcate, sunt singurele lucruri despre fotbal pe care le-am spus în ultimul timp. Trei situații delicate cu Mărginean, fostul meu coleg de cameră, Gabi Mureșan, prietenul meu, și acum situația cu George Blay, care era un băiat extraordinar.

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Și nu e doar că după ce se duce o persoană oamenii vorbesc doar de bine. La el și la Mureșan și Mărginean sunt 3 oameni de care poți să vorbești de bine oricând, nu doar după ce au plecat. George era de o bunătate fantastică și un prieten pentru tot vestiarul de la Dinamo. Nu avea răutate în el sau lucruri negative să îl facă neplăcut. Din păcate, e dureros pentru noi, cei care rămânem în urmă și trăim cu tristețe. Nu sunt multe lucruri de spus, dar sper că familia va putea trece peste acest moment și Dumnezeu să le dea putere, iar noi să ne rugăm pentru el.

Mi se face pielea de găină pentru că e mult prea devreme. Toți ne ducem, dar nu la 45 de ani, când poți trăi liniștit până la 80 de ani. Chiar e ceva ce nu pot să descriu, asta e viața. E greu să vorbesc despre Blay când mă gândesc că nu mai e. Chiar e complicat. Rămâne prietenia noastră și zâmbetul pe care îl avea în fiecare moment. Eu nu l-am văzut niciodată supărat cât a fost la Dinamo. Dumnezeu să-l odihnească!”, a declarat Ianis Zicu pentru FANATIK după ce a aflat despre . Africanul a decedat pe 21 iunie în SUA.

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Claudiu Niculescu și Ionel Dănciulescu, reacții emoționante după decesul lui George Blay

Claudiu Niculescu și Ionel Dănciulescu erau vedetele lui Dinamo în 2006, când George Blay a sosit la formația „roș-albă”. Ghanezul s-a impus imediat, evoluând în 31 de jocuri în sezonul 2006-2007, ultimul în care „câinii” au cucerit titlul. „Sunt șocat, la fel ca toți colegii de la Dinamo. Pentru mine a fost un coleg excepțional din toate punctele de vedere.

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Ne-a ajutat mult, a jucat aproape toate meciurile titular, nu a făcut probleme în vestiar, un profesionist. Și-a făcut datoria la Dinamo și mă bucur că am jucat alături de el. O veste tristă pentru familia Dinamo. Chiar suntem bulversați. Nu mai știam nimic de el de când a plecat din România. A fost respectat și un tip carismatic, care s-a făcut plăcut în vestiar”, a declarat Claudiu Niculescu pentru FANATIK.

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Ionel Dănciulescu a vorbit la rândul său despre fundașul african: „Sunt trist, era super băiat și un coleg admirabil. Îmi pare rău că nu am mai ținut legătura. Ținea la glume, nu era strict cum sunt alți străini. Mircea Rednic l-a adus și a fost jucător de bază. Era plin de viață, jovial. Dumnezeu să îl ierte”. Și .

Colegii lui George Blay din defensiva lui Dinamo, devastați după decesul ghanezului

Dinamo a avut o linie defensivă foarte solidă în sezonul în care a cucerit ultimul titlu din palmares. George Blay a fost titular în banda dreaptă, Cosmin Moți și Ștefan Radu au evoluat în centru, iar Cristi Pulhac în banda stângă. Moți a reacționat pentru FANATIK după decesul fostului său coechipier: „Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Știu că era în SUA. M-am înțeles foarte bine cu el, era un băiat extraordinar și nu am avut nicio problemă cu el. Am avut o echipă foarte bună atunci din toate punctele de vedere. Un jucător foarte bun, care a fost unul din pionii principali la ultimul titlu al lui Dinamo. Știu că a venit la începutul sezonului în 2006 și era un om extraordinar, un băiat respectuos. Mare păcat. El era apropiat în timpul liber de Ze Kalanga, Fernandes. Chiar îmi pare rău și Dumnezeu să îl ierte”.

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Cristi Pulhac a fost șocat după ce a aflat că George Blay nu mai e printre noi: „Nu mi-a venit să cred când am văzut. Am încercat să caut, am intrat la un blogger care a scris despre moartea lui și am încercat să aflu detalii despre ce s-a întâmplat. El era un tip OK, dar mai ascuns, era mai retras. Nu ieșea la mese decât cu toată echipa. Știu că era căsătorit, dar nu îmi aduc aminte să fi avut familia în România. Un jucător foarte bun, chiar dacă noi mai glumeam cu el că dădea centrarea cu călcâiul. S-a integrat foarte repede la Dinamo și nu e deloc ușor ca străin, mai ales la Dinamo. Era glumeț, știa să le primească. Chiar îmi pare rău de el. Zici că am făcut sport și am mâncat mai sănătos și uite ce se întâmplă. Să moară atâția fotbaliști așa tineri…”.