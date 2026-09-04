Drama trăită de Jean Vlădoiu, după infarctul suferit: „Am patru stenturi. Am zis că mor până luni!”

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Fostul mare internațional Jean Vlădoiu a trecut prin momente de coșmar, fiind la un pas de o tragedie uriașă în urmă cu un an. Fostul atacant a vorbit deschis despre cea mai grea perioadă din viața sa, dezvăluind cum o dramă în familie a declanșat un lanț de evenimente care l-au adus pe masa de operație, unde i-au fost montate nu mai puțin de patru stenturi la inimă.

Tragedia care l-a dărâmat pe Jean Vlădoiu

Jean Vlădoiu a rememorat calvarul prin care a trecut anul trecut, când . Totul a pornit de la șocul uriaș provocat de pierderea cumnatului său, un bărbat de doar 50 de ani, despre care fostul fotbalist spune că era perfect sănătos. Decesul fulgerător al cumnatului său a lăsat urme adânci, mai ales că bărbatul, care „nu luase o pastilă în viața lui”, s-a stins subit, în urma unei complicații la care nimeni nu se aștepta, la doar câteva ore după ce a ajuns pe mâna medicilor.

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„Șocul a fost mai mare când l-am pierdut pe cumnatul meu, la 50 de ani. El nu luase o pastilă în viața lui, n-a fost răcit o dată. Eu cu Anca am avut COVID, el nu. I s-a făcut rău într-o zi. Era așa în pat, am văzut că s-a îngălbenit, dar era lucid. (…) Au zis: ‘Intră în operație, nu e niciun fel de problemă’. L-au scos din operație, am mers, l-am văzut prin geam. Și pe la cinci ne-au sunat că a murit. Atunci cred că am făcut al doilea infarct”, a mărturisit Jean Vlădoiu, într-un interviu cutremurător acordat pentru

Jean Vlădoiu a condus mașina cu două infarcturi la activ. Decizia care i-a schimbat viața

La scurt timp după acest eveniment tragic, Vlădoiu a început să aibă simptome severe în toiul nopții. Fără să-și dea seama de gravitatea situației, inițial a încercat să ignore faptul că avea o respirație greoaie făcând genuflexiuni și ieșind la aer. Dimineața, la insistențele soției sale, Anca, a acceptat să meargă la medicul care îl operase și pe fratele său în urmă cu un an, știind că problemele cardiace sunt ereditare (moștenite de la mama sa).

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Ceea ce a urmat la spital l-a lăsat fără cuvinte. Fostul jucător a condus singur mașina până la clinică, aflând ulterior că suferise deja două infarcturi! „L-am sunat până la urmă, am urcat în mașină, am condus liniștit, eu cu două infarcturi făcute. N-aveam niciun simptom, nimic. Mă simțeam foarte bine. Când au ieșit analizele, a zis: ‘Dă-i mașina soției… Mergem direct la Terapie Intensivă, la Urgență’. Iar eu zic: ‘E vineri… vin luni să mă operez’. Zice: ‘Ești băiat educat, dar s-ar putea luni să nu mai apuc să te operez’”, a rememorat fostul atacant al naționalei.

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Coșmarul din Terapie Intensivă: „A venit, am vorbit cu ea la 3 și la 5 a murit”

Avertismentul dur al medicului l-a trezit la realitate, iar Vlădoiu a acceptat internarea pe loc. La Terapie Intensivă, unde nu a putut dormi din cauza aparatelor, a fost marcat profund. Acolo a asistat neputincios la decesele altor pacienți. „Am văzut și niște oameni care au venit și au fost salvați pe ultima sută de metri, am văzut și o doamnă care a murit lângă mine… A venit, am vorbit cu ea la 3 și la 5 a murit. Adică a fost șocant pentru mine, fiind prima dată acolo”, a mai spus fostul vârf român.

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Cum se simte în prezent Jean Vlădoiu

Salvarea celui a constat în intervenții medicale complexe. În total, medicii i-au montat patru stenturi pentru a-i salva viața: „Am avut patru intervenții, dintre care două cu realizarea celor patru stenturi. (…) Ultima oară a fost când semnasem cu Slobozia și îmi mai trebuia o zi să repare și ultima arteră, ultimul stent. M-am dus și am făcut intervenția și a doua zi, pe picioare, am plecat acasă. Foarte bine. Mă simt foarte, foarte bine. Exact ca și cum n-aș fi avut nimic. Sunt pregătit pentru orice. Când se termină, se termină, n-ai încotro!”, a mai spus fostul mare internațional român, conform sursei menționate.