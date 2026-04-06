Drama trăită de nora lui Mircea Lucescu chiar la spitalul unde este internat fostul selecționer: ”Am ajuns să ne ascundem sub scaune”

Întreaga familie este alături de Mircea Lucescu (80 de ani) în aceste momente teribil de grele. Venită la spital pentru a-i fi alături tehnicianului, nora sa, Ana-Maria, a vorbit despre drama pe care a trăit-o în momentul în care a fost nevoită să se ascundă de presă.

Nora lui Mircea Lucescu, momente dramatice în fața spitalului

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat din cauza unor care nu au mai răspuns la tratament și în acest moment se află la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar, iar medicii l-au plasat în comă indusă și l-au conectat la aparate.

Imediat după ce PAOK a remizat cu Panathinaikos, pentru a fi alături de tatăl său. Tehnicianul a venit duminică noapte la spital, împreună cu mai mulți membri ai familiei, printre care și soția sa Ana-Maria. Aceasta s-a arătat deranjată de prezența jurnaliștilor în fața spitalului.

”Nu îmi expun public decât emoțiile profesionale și, chiar și atunci, foarte rar. Nu am făcut niciodată public nici cel mai mic detaliu din viața mea de familie. Și totuși, aseară, în mașină, împreună cu fiica mea, am ajuns să ne ascundem sub scaune. A fost umilitor. A fost dureros. Senzația a fost profund invazivă, greu de descris altfel.

Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că orice gest de acest fel ar fi întors camerele spre mine și ar fi adăugat încă o secvență la același spectacol. A durut enorm”, a scris nora lui Mircea Lucescu, pe contul de Facebook.

Răzvan Lucescu a venit cu un avion privat în țară

La doar câteva zeci de minute după ultimul fluier al meciului PAOK – Panathinaikos 0-0, din prima etapă a play-off-ului din campionatul Greciei, Răzvan Lucescu s-a suit într-un avion privat și a venit la București pentru a-și vedea tatăl grav bolnav.

Acesta . Lucescu jr. a părut și el deranjat de prezența presei, însă a trecut în tăcere pe lângă jurnaliști și a intrat în spital.

La ieșire, vizibil afectat de situația dificilă prin care trece tatăl său, el a dat o scurtă declarație. ”E o situație grea și vă rog mult să încercați să respectați acest moment. Cei de la spital dau comunicate când simt că e momentul”, a spus Răzvan Lucescu.

FRF, alături de Mircea Lucescu

Deși mandatul lui Mircea Lucescu la echipa națională s-a încheiat oficial după meciul amical pierdut cu Slovacia, oameni din conducerea Federației Române de Fotbal sunt în continuare alături de fostul selecționer în aceste momente dramatice. .

”Nu pot să vă dau vești pentru că nu am discutat cu nimeni. Doar am stat cu el, vreo 5 minute acolo. Nu răspunde la nimic… Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu am reușit să vorbesc cu el, nu poate să vorbească. (n.r. – Este în comă indusă?) Este într-o stare indusă, nu știu cum să-i spun că nu mă pricep, probabil să-l ajute. M-a ajutat un domn de la reanimare, de la ATI.

Am stat și m-am uitat la el, nimic altceva. Să dea Dumnezeu să aibă zile. Acolo nu mai era nimeni, poate erau prin spital (membri ai familiei). Când un om pățește așa ceva, te doare, dar mai ales când ai relație de prietenie cu acel om. Mi-a fost adversar și prieten în același timp”, a afirmat Stoichiță, la ieșirea din spital.