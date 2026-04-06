Sport

Drama trăită de nora lui Mircea Lucescu chiar la spitalul unde este internat fostul selecționer: ”Am ajuns să ne ascundem sub scaune”

Mircea Lucescu trece prin momente extrem de dificile. Starea de sănătate a fostului selecționer este critică, iar nora sa a descris drama prin care a trecut în fața spitalului.
Traian Terzian
06.04.2026 | 10:02
Drama traita de nora lui Mircea Lucescu chiar la spitalul unde este internat fostul selectioner Am ajuns sa ne ascundem sub scaune
ULTIMA ORĂ
Drama trăită de nora lui Mircea Lucescu în fața spitalului unde este internat tehnicianul de 80 de ani. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Întreaga familie este alături de Mircea Lucescu (80 de ani) în aceste momente teribil de grele. Venită la spital pentru a-i fi alături tehnicianului, nora sa, Ana-Maria, a vorbit despre drama pe care a trăit-o în momentul în care a fost nevoită să se ascundă de presă.

Nora lui Mircea Lucescu, momente dramatice în fața spitalului

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat din cauza unor aritmii cardiace severe care nu au mai răspuns la tratament și în acest moment se află la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar, iar medicii l-au plasat în comă indusă și l-au conectat la aparate.

ADVERTISEMENT

Imediat după ce PAOK a remizat cu Panathinaikos, Răzvan Lucescu a părăsit Grecia și a ajuns în România pentru a fi alături de tatăl său. Tehnicianul a venit duminică noapte la spital, împreună cu mai mulți membri ai familiei, printre care și soția sa Ana-Maria. Aceasta s-a arătat deranjată de prezența jurnaliștilor în fața spitalului.

”Nu îmi expun public decât emoțiile profesionale și, chiar și atunci, foarte rar. Nu am făcut niciodată public nici cel mai mic detaliu din viața mea de familie. Și totuși, aseară, în mașină, împreună cu fiica mea, am ajuns să ne ascundem sub scaune. A fost umilitor. A fost dureros. Senzația a fost profund invazivă, greu de descris altfel.

ADVERTISEMENT
Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că orice gest de acest fel ar fi întors camerele spre mine și ar fi adăugat încă o secvență la același spectacol. A durut enorm”, a scris nora lui Mircea Lucescu, pe contul de Facebook.

ADVERTISEMENT
Răzvan Lucescu a venit cu un avion privat în țară

La doar câteva zeci de minute după ultimul fluier al meciului PAOK – Panathinaikos 0-0, din prima etapă a play-off-ului din campionatul Greciei, Răzvan Lucescu s-a suit într-un avion privat și a venit la București pentru a-și vedea tatăl grav bolnav.

ADVERTISEMENT

Acesta a sosit la Spitalul Universitar însoțit de mai mulți membri ai familiei. Lucescu jr. a părut și el deranjat de prezența presei, însă a trecut în tăcere pe lângă jurnaliști și a intrat în spital.

La ieșire, vizibil afectat de situația dificilă prin care trece tatăl său, el a dat o scurtă declarație. ”E o situație grea și vă rog mult să încercați să respectați acest moment. Cei de la spital dau comunicate când simt că e momentul”, a spus Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

FRF, alături de Mircea Lucescu

Deși mandatul lui Mircea Lucescu la echipa națională s-a încheiat oficial după meciul amical pierdut cu Slovacia, oameni din conducerea Federației Române de Fotbal sunt în continuare alături de fostul selecționer în aceste momente dramatice. Unul dintre cei care l-a vizitat la spital în cursul zilei de duminică a fost directorul tehnic Mihai Stoichiță.

”Nu pot să vă dau vești pentru că nu am discutat cu nimeni. Doar am stat cu el, vreo 5 minute acolo. Nu răspunde la nimic… Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu am reușit să vorbesc cu el, nu poate să vorbească. (n.r. – Este în comă indusă?) Este într-o stare indusă, nu știu cum să-i spun că nu mă pricep, probabil să-l ajute. M-a ajutat un domn de la reanimare, de la ATI.

Am stat și m-am uitat la el, nimic altceva. Să dea Dumnezeu să aibă zile. Acolo nu mai era nimeni, poate erau prin spital (membri ai familiei). Când un om pățește așa ceva, te doare, dar mai ales când ai relație de prietenie cu acel om. Mi-a fost adversar și prieten în același timp”, a afirmat Stoichiță, la ieșirea din spital.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să vă facă emisiunile și întrebările!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!