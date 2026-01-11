Drama trăită de un celebru fotbalist. A fost părăsit de tată încă de când era mic și a aflat ulterior că ar avea peste 23 de frați

ADVERTISEMENT

Eric de Oliveira este de departe unul dintre cei mai cunoscuți jucători străini care au evoluat în Liga 1. Câte persoane știu însă de drama care i-a marcat viața acestuia? Nu i-a fost deloc ușor nici măcar atunci când a crescut.

Drama trăită de Eric de Oliveira

Într-un interviu acordat recent, acesta și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentul care l-a dat peste cap. Tatăl său a părăsit familia pe când el avea doar 8 luni. Mai mult de atât, nici măcar nu l-a recunoscut oficial.

Mai departe, copilăria și adolescența și le-a petrecut alături de mama și de rudele sale. Nu a avut o figură paternă constantă niciodată, iar acest lucru avea să îl afecteze inclusiv mai târziu, în carieră.

Iată că timpul a trecut, iar ulterior, Eric de Oliveira a luat legătura cu tatăl său. Ulterior, el avea să afle că bărbatul mai are alți 23 de copii din diferite relații, astfel că nu a fost singurul care a crescut fără tată.

Cum a fost afectat fostul fotbalist

Eric de Oliveira recunoaște că era matur când a aflat aceste lucruri. Astfel, informația nu l-a marcat atât de tare. Totodată, el a mai adăugat că primul apel direct de la tatăl său a venit în perioada în care era junior la Flamengo, la începutul anilor 2000.

Cei doi au discutat scurt, au fost distanți, iar nimic nu s-a schimbat. îi pare rău că a crescut fără tată, însă când și-a dat seama că nu este singurul, s-a simțit destul de ușurat.

„Da, un model masculin. Eu îi aveam pe unchiul, pe bunicul meu, dar nu era de ajuns, pentru că prietenii mei aveau tată. Și eu nu. Și am început să cresc cu un fel de ură înăuntrul meu, pentru că m-a părăsit.

Între timp am aflat că ceea ce a făcut cu mine a făcut și cu alți câțiva frați. Eu am peste 23 de frați din partea lu’ tata! Și când i-am cunoscut pe câțiva dintre ei, mi-am dat seama că ceea ce a făcut cu mine a făcut și cu ei. Și atunci au venit ca o ușurare, așa. Adică nu m-a părăsit pentru că nu mă iubește”, a povestit el.

Eric de Oliveira a avut o discuție rece cu tatăl său

Referitor la conversația dintre Eric de Oliveira și tatăl său, fostul fotbalist spune că și el a fost cât se poate de rece. A vrut însă să primească niște răspunsuri și iată că acestea au venit ani mai târziu.

Ultima oară, cei doi au discutat în 2020. Iar deși fostul fotbalist , acesta a înțeles că a luat de la el ce a avut mai bun, iar asta a fost suficient.

„Viața lui era azi aici, mâine dincolo. În 2003 spre 2004, a început și la noi era cu telefoane fixe acasă și aveam și noi un telefon. Și am primit un telefon într-o după-masă. Eram deja la juniori la Flamengo. Și zice: Alo, ce face fiul meu?. Zic: Bine, dar cine e? Păi, cum cine e? Tatăl tău. Care tată?. A simțit că am fost rece cu el.

Adică eu voiam să mă împac cu mine, pe dinăuntru. Probabil aveam o rană. Mama zicea: Băi, dar nu ți-ai frică că s-a apropiat de tine?. Mamă, eu vreau să mă împac. Știi cât de mult am suferit după asta. Și dacă el are nevoie de banii, poți fi sigur că nu va primi niciun leu de la mine.

Dar dacă are nevoie de medicamente o să-i cumpăr, dacă are nevoie de mâncare, îl ajut. Și după aia am avut o ultima discuție cu el în 2020. Mi-a lipsit, mi-a lipsit în viață, chiar dacă a fost cum a fost. Am înțeles că în vremea respectivă era și el fotbalist, era stângaci foarte bun. Tot ce am e de la el”, a mai spus fostul fotbalist din Liga 1 conform Golazo.