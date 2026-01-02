Sport

Drama trăită de Valentin Țicu, noul jucător al lui Dinamo! A fost distrus de sistemul medical din România

Valentin Țicu este noul jucător al lui Dinamo din această iarnă. Însă, fundașul stânga vine după o adevărată dramă trăită din cauza sistemului medical din România.
Traian Terzian
02.01.2026 | 18:45
Drama traita de Valentin Ticu noul jucator al lui Dinamo A fost distrus de sistemul medical din Romania
Drama trăită de Valentin Țicu din cauza sistemului medical din România. Sursă foto: colaj Fanatik
Accidentat în vara anului 2024, Valentin Țicu a trecut printr-o dramă de nedescris. Victimă a sistemului medical din țara noastră, fotbalistul nu a mai jucat niciun meci oficial de la momentul acelui incident.

Drama prin care a trecut Valentin Țicu din cauza sistemului medical

Valentin Țicu se anunța la un moment dat un fundaș stânga de mare perspectivă. A făcut parte din lotul naționalei U21 a României la Campionatul European din 2023, iar apoi a fost convocat o dată și la prima reprezentativă, în mandatul lui Edi Iordănescu.

Se părea că tânărul fotbalist va avea un viitor strălucit. Însă, totul s-a dărâmat pe 29 iulie 2024, în momentul accidentării suferite în partida cu Rapid, din etapa a 2-a a sezonului trecut din SuperLiga.

Verdictul a fost unul crunt: ruptură a ligamentului încrucișat anterior, precum și o leziune a meniscului de la genunchiul piciorului stâng. Țicu a avut nevoie de intervenție chirurgicală și i s-a spus că în 6-7 luni va reveni pe teren. Doar că de aici a început coșmarul.

Distrus de o bacterie contractată după operație

Valentin Țicu a fost operat de medicul Radu Paraschiv la spitalul Metropolitan și totul părea să decurgă absolut normal. Doar că s-a constatat faptul că firele de sutură n-au fost absorbite de corp și a fost nevoie să i se redeschidă operația.

Această nouă intervenție a fost făcută la spitalul de stat Bagdasar-Arseni și a fost una care i-a influențat negativ cariera. Genunchiul fotbalistului a început să se umfle periodic și acumula lichid în timpul recuperării, iar FANATIK a aflat că Adrian Mutu, antrenorul Petrolului la acel moment, s-a implicat în această problemă.

Fostul mare internațional a vorbit în Italia și l-a trimis pe Valentin Țicu la un control la celebrul medic Pier Paolo Mariani. Acolo i s-au făcut teste amănunțite și s-a constatat o infecție cu stafilococ auriu la genunchiul operat.

Fotbalistul a explicat că singura modalitate de a lua bacteria a fost atunci când a fost operat a doua oară, deoarece în sânge nu i-a apărut acest stafilococ, și a mărturisit că și-a pierdut încrederea în sistemul medical din România.

Alte două operații în Italia

După analizele făcute în Italia, profesorul Mariani i-a transmis că în primul rând trebuie să urmeze un tratament cu antibiotic timp de o lună pentru a elimina bacteria, deoarece altfel nu va putea fi operat.

După ce a urmat toate procedurile, Valentin Țicu a suferit o nouă intervenție în luna mai a anului trecut prin care i-a fost curățat genunchiul pentru a nu mai exista niciun pericol în ceea ce privește stafilococul auriu.

Dar asta nu a fost tot. La fârșitul lunii iunie a fost din nou operat, pentru a patra oară în doar 10 luni. Doctorul Pier Paolo Mariani i-a refăcut ligamentul încrucișat anterior, iar de această dată nu au mai existat complicații și refacerea a fost chiar mai scurtă decât cele mai optimiste prognoze.

Iarnă agitată pentru Valentin Țicu

La începutul lunii octombrie, Valentin Țicu a revenit la antrenamentele Petrolului. În ciuda faptului că lucrurile mergeau spre bine, nu s-a forțat revenirea lui în meciuri oficiale, astfel că jucătorul doar a făcut ședințe de pregătire.

Așteptat din nou pe gazon în 2026, fostul internațional de tineret s-a despărțit de formația prahoveană la finalul anului trecut. Deși mai avea contract până la finalul sezonului. Țicu a fost de acord cu încetarea colaborării.

De această oportunitate a profitat din plin Dinamo, care se afla în căutarea unui fundaș stânga care să pună presiune pe Raul Opruț. ”Câinii” s-au mișcat extrem de repede și l-au semnat pe Valentin Țicu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a semnat un contract pe un sezon și jumătate, cu opțiune de prelungire pe încă doi ani, iar salariul său la Dinamo va fi de aproximativ 7-8.000 de euro pe lună.

  • 300.000 de euro este cota de piață a lui Valentin Țicu, potrivit Transfermarkt
  • 4 operații în 10 luni a suferit noul jucător al lui Dinamo
