Dramă trasă la indigo! În 2020, un băiețel a murit după o anestezie realizată la un cabinet stomatologic din Pitești. Ce s-a întâmplat după ce cazul nu a mai fost mediatizat

Moartea unei fetițe de doi ani în timpul unei intervenții stomatologice a stârnit un val de reacții la toate nivelurile. Autoritățile au demarat anchete și controale iar ministrul sănătății a anunțat clinicile care se știu ”în neregulă” să se închidă singure înainte să le închidă el. Ce se va întâmpla după ce valul de emoție va trece?

Cazul TeddyCare: povestea unei tragedii uitate

În februarie 2020, un băiețel de 4 ani și 8 luni a murit după o anestezie efectuată la o clinică stomatologică din Pitești. Clinica se numea TeddyCare și, la fel ca acum, cazul a stârnit emoții și reacții în societate. Au trecut cinci ani și jumătate de atunci și nimeni nu a fost găsit vinovat pentru moartea băiețelului, până acum. Tot ce au putut face autoritățile a fost să dea o amendă de 20.000 de lei prin DSP Argeș, pentru nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizația de funcționare.

Minorul de 4 ani și 8 luni a ajuns la cabinetul stomatologic TeddyCare din Pitești la data de 10 februarie 2020, la ora 14:50. Câteva minute mai târziu, acesta a fost supus unei analgosedări. După aproximativ o oră, băiatul a intrat în stop cardio-respirator și a avut nevoie de resuscitare. Ulterior, el a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, unde a decedat două zile mai târziu.

Un copil a murit după ce i s-au injectat analgezice și sedative. Ce s-a întâmplat mai departe

Verificările au stabilit că unitatea medicală (care presupune injectarea intravenoasă a unui amestec de substanțe analgezice și sedative). Cabinetul nu dispunea de trusă se urgență sau oxigen, potrivit .

Trei ani a durat urmărirea penală, la finalul căruia au fost trimiși în judecată cei doi patroni ai clinicii, medicul anestezist și firma care administra cabinetul. Aceștia sunt .

Dosarul TeddyCare a fost pasat de la o instanță la alta, până când s-a întors la Judecătoria Pitești, acolo unde încă este în faza de fond. Procesul a fost întârziat de desele recuzări ale instanțelor dar și de o cerere de anulare a încheierii din camera preliminară, solicitată de avocații inculpaților. Dacă aceasta ar fi fost admisă, cauza s-ar fi reluat de la zero.

Nu în ultimul rând, cazul a fost suspendat pentru două luni din cauza grevei magistraților.

TeddyCare s-a închis, însă firma care deținea cabinetul deține locația și azi

Clinica stomatologică TeddyCare a fost închisă la scurtă vreme după tragedia din 2020, însă punctul de lucru din Pitești e în continuare închiriat de societatea inculpată în dosarul de omor din culpă. Medical Tours Comany SRL apare și azi ca ca fiind în activitate. În 2024, firma a declarat o cifră de afaceri de 571.500 lei și un profit de 92.700 de lei, cu 15% mai mare decât în anul precedent. De-a lungul timpului, în locul clinicii TeddyCare au apărut, la aceeași adresă, alte cabinete stomatologice, inclusiv una care avea aceeași denumire cu cea firmei. Medical Tours numără astăzi trei clinici: în Pitești, Ștefănești și București, potrivit paginii oficiale a companiei.

Ministrul sănătății, reacție dură după moartea unei fetițe de doi ani la o clinică stomatologică din București

Miercuri, 14 noiembrie, o fetița de doi ani a murit la o clinică stomatologică din București, după o procedură de anestezie intravenoasă. Micuța ar fi avut probleme de sănătate care au ieșit la iveală la analizele medicale care au precedat anestezia. Cu toate acestea, medicii ar fi luat decizia să efectueze procedura. După ce copilul a intrat în stop cardio-respirator, cadrele mediale ar fi încercat, fără succes, să-l resusciteze. Abia după 40 de minute, acestea au anunțat părinții și au sunat la 112. Incidentul a avut loc la clinica Crystal Dental Clinic din sectorul 3.

Ministrul sănătății că Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică din București. Reprezentanții clinicii au precizat că dețineau toate autorizațiile necesare pentru procedurile pe care le realizau, însă ministrul a declarat că acestea ar fi fost obținute prin mijloace cel puțin suspecte.