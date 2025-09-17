Drama tulburătoare a unei legende a Stelei. A ajuns de nerecunoscut: are 40 de kilograme și e în stare foarte gravă! Exclusiv

, iar starea fostului fundaș central al Stelei este una extrem de gravă.

Florin Marin e în stare foarte gravă!

„Flocea”, cum era poreclit fostul stoper crescut de Rapid, a ajuns pur și simplu de nerecunoscut. Un munte de om, de 1,87 metri înălțime, a ajuns să cântărească nu mai puțin de 40 de kilograme și se află în ultimul stadiu de demență.

Foștii colegi de la Steaua au aflat cu groază de situația disperată a lui Florin Marin, iar unii dintre ei au izbucnit în lacrimi când l-au vizitat la spital, mai ales că nu i-a recunoscut decât după intervenția soției Rodica.

Din păcate, medicii sunt rezervați în privința șanselor lui Florin Marin. Boala a accelerat extrem de rapid în ultimele luni, iar situația este una dramatică pentru antrenorul în vârstă de doar 72 de ani.

Florin Marin a fost ultima oară la Voluntari

Pentru o scurtă perioadă de timp, Florin Marin , unde oficial a avut funcția de director tehnic și de antrenor interimar pentru scurt timp, după plecarea lui Ovidiu Burcă la finalul lui 2024.

După ce și-a încheiat cariera de jucător cu aproape 300 de meciuri la nivel de prima divizie, Florin Marin a devenit antrenor. A fost principal la Rapid în 2015, antrenor secund la naționala României în 2011, secund la FCSB în 2010 și la Universitatea Craiova între 2010 și 2011. Florin Marin a avut și două mandate scurte ca antrenor principal în Bănie în 2000 și 2001-2002.

„Flocea” a stat și pe banca lui Dinamo în două rânduri. Prima oară a ajuns în Ștefan cel Mare în 2002. Patru ani mai târziu, la dorința lui Gigi Nețoiu, cu care are o relație specială, a revenit la Dinamo și a stat pe bancă timp de 11 meciuri.

281 de meciuri are Florin Marin la nivelul primei ligi

8 ani a jucat Florin Marin la Steaua și 10 la Rapid ( 6 ani ca junior și 4 la seniori)

3 trofee a cucerit ca jucător: Cupa României cu Rapid (1975), titlul de campion cu Steaua (1978) și din nou Cupa României (1979)

456 de meciuri are „Flocea” în cariera de antrenor de peste 25 de ani, timp în care a pregătit 16 echipe: Ceahlăul, Farul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, Astra Ploiești și Astra Giurgiu, Jiul Petroșani, Mioveni, Oțelul, ACS Poli Timișoara și Voluntari