Drama tulburătoare a lui Cafu! Strigătul de durere după moartea fiului pe terenul de fotbal: “Doamne, era prea tânăr. Ai grijă de îngerul care este lângă Tine”

Cafu a trecut printr-o dramă tulburătoare în luna septembrie a anului trecut. Fostul mare fotbalist brazilian a fost martor la decesul fiului său, survenit în timpul unui meci de fotbal cu prietenii. FANATIK îţi prezintă câteva dintre dezvăluirile emoţionante ale lui Cafu

Drama tulburătoare a lui Cafu: “Danilo juca alături de mine, a ieşit şi trei minute mai târziu era agitaţie pe bancă”

Cafu nu va uita niciodată ziua de 4 septembrie 2019, când destinul i-a dat o lovitură copleşitoare. Era o zi ca oricare alta pentru dublul campion mondial cu Brazilia. Ieşise cu prietenii şi cu Danilo, fiul lui în vârstă de 30 de ani, să joace fotbal. Într-o fracţiune de secundă, clipă care i-a rămas pe vecie în memorie, bucuria a fost înlocuită cu tragedia.

La două luni de la moartea lui Danilo, Cafu a putut să vorbească prima oară de tragedia care s-a abătut peste familia lui. Dezvăluirile au fost tulburătoare, mai ales că brazilianul a fost martor la decesul fiului, alături de care fusese în echipă la meciul din acea zi.

“Danilo era în echipa mea, juca alături de mine. A ieşit de pe teren într-un moment de pauză şi după trei minute am văzut că era agitaţie pe bancă. Eram curios să văd ce se întâmplă şi m-am îndreptat spre acel loc. Fiul meu avea convulsii şi am intrat în panică, mai ales că în trecut avusese probleme cu inima”, a început seria dezvălurilor Cafu.

“Eram în genunchi şi-l rugam pe Dumnezeu”

Cafu a fost unul dintre cei mai buni şi puternici fundaşi pe care Brazilia i-a dat. Drama l-a îngenuncheat, fiind impasibil în faţa destinului crud. Firul poveştii a continuat cu momentul când medicii i-au dat tragica veste.

“Am ajuns la spital, iar un medic a venit la mine după jumătate de oră. I-am spus: ‘Nu trebuie să-mi spui nimic, văd că nu răspunde’. Eram la pământ, în genunchi, şi-l rugam, cu lacrimi în ochi, pe Dumnezeu să nu-mi ia copilul”.

Fiul lui Cafu a suferit un infarct la 24 de ani

Cafu a explicat, cu prima ocazie când a vorbit despre drama familiei lui, că Danilo mai avusese probleme medicale în trecut. Tot după un meci de fotbal, fiul brazilianului a suferit un infarct, iar medicii îi montaseră un stent.

“Era pe teren când au apărut primele probleme. Jucam şi Danilo a simţit dureri puternice în piept. A ieşit de pe teren şi părea că totul e bine. A început să se simtă rău în timpul nopţii şi s-a dus la spital. I-au făcut o electrocardiogamă şi medicii au spus că a suferit un infarct. Avea 24 de ani. I-au montat un stent şi părea că totul este controlat”.

“Doamne, nu a trăit suficient”

Seria dezvăluirilor continuă cu un strigăt mut de durere şi o apropiere de religie. După moartea lui Danilo, Cafu a început să studieze Biblia şi se roagă ca Dumnezeu să aibă grijă de fiul lui.

“Uneori îi spun lui Dumnezeu: ‘Doamne, era mult prea tânăr. Nu a trăit suficient, dar dacă asta a fost voinţa Ta, o respect, dar aş fi preferat să fie lângă noi’. Citesc Biblia şi îl rog pe Dumnezeu să aibă grijă de el şi să se folosească de îngerul care este acum alături de El. Îi simt enorm lipsa”.

“Îmi sun prietenii ca să plâng”

Cafu a povestit şi felul cum au decurs zilele de după înmormântarea lui Danilo. Brazilianul s-a destăinuit şi a spus că de multe ori plânge în timp ce conducea maşina şi se stăpâneşte cu greu când intră în casă.

“La fiecare cinci zile merg la mormântul lui. Nu am putut să mai intru în camera lui şi nici nu am mai mers pe terenul unde s-a întâmplat totul. Nu pot să descriu momentul când am aruncat pământ peste sicriul în care se afla fiul meu. Plâng zilnic, mai ales când conduc, dar când intru în casă trebuie să fiu puternic. Sunt stâlpul familiei. Îmi sun prietenii ca să plâng”, a încheiat Cafu.