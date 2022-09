Drama unei bătrâne din Moldova: pentru o datorie de 700 de lei, riscă să ajungă pe drumuri. Ce acuzații grave aduce executorului:

O bătrână din Moldova trăiește un calvar în ultimii ani și riscă să ajungă în stradă din cauza unui împrumut făcut la CAR, pe care nu l-a mai putut achita la timp. Suma este modică, însă posibilitățile reduse ale femeii au făcut-o să se îngroape în datorii care nu se mai termină.

O bătrână riscă să-și piardă casa din cauza unui împrumut de 700 de lei

Elena Palic-Toma plătește de mai bine de opt ani un împrumut pe care l-a făcut la CAR Moldova. La vremea respectivă, a fost nevoită să ia 700 de lei de la IFN, însă această datorie s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Problemele femeii au început însă când soțul său . Tratamentele acestuia au devenit din ce în ce mai scumpe, iar femeia nu a putut să mai achite și rata la creditul pe care l-a luat.

Acum, femeia se consideră nedreptățită, arătând că a fost executată silit în repetate rânduri pentru suma pe care a împrumutat-o. Bătrâna are poprire pe pensie, dar și pe indemnizația primită de la stat pentru îngrijirea unei persoane cu handicap.

Femeia a rămas văduvă după ce soțul ei s-a prăpădit, dar datoriile pe care le-a acumulat în încercările de a-i plăti tratamentul nu au dispărut.

”În 2013, am făcut un împrumut de 700 de lei, iar în 2015 a început calvarul, pentru că nu am putut achita suma. De la Casa de Pensii am primit acte că am plătit rata integral, la executor”, explică femeia.

Aceasta acuză că un executor se află în spatele acestor șicane la care este supusă. Mai mult, Elena Palic-Toma susține că la mijloc este vorba despre o metodă prin care ea să fie dată afară din casă, iar locuința ei să fie cumpărată de apropiați ai executorului.

Ce acuzații grave aduce bătrâna executată silit

”Îmi oprește din pensie și din salariul de însoțitor de handicap domnul Vasile Bogdan Tufeanu. El se ocupă cu datul bătrânilor afară din casă, pentru că le pune penalități în plus, le ia apartamentele, le pune la licitație și are apropiați de-ai lui care le cumpără.”

Pe de altă parte, executorul nu comentează acuzațiile referitoare la ”furtul de apartamente.” În paralel, acesta spune că bătrâna nu înțelege, de fapt, modul în care trebuie plătită .

”Are o groază de dosare de executare. A luat un contract de credit, are dobânzi și penalizări care cresc. Suma de la Casa de Pensii nu este foarte mare. Ea consideră că, odată ce a plătit suma inițială, nu mai are de plătit cheltuielile de executare”, arată Vasile Bogdan Tufeanu.

Executorul mai spune că ”De ani de zile e clientă, unor alți colegi le face acuzații. Dosarul ei este unul foarte simplu, este un debit mic care nu ar permite vânzarea imobilului. Nu pot da detalii legate de sumă, dar știu că face scandal”, conform .