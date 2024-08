Drama unei campioane. Eroina Anastasia Nichita, ignorată de părinţi după medalia de la Jocurile Olimpice: ”Nici mesaj, nici apel, nimic!”

Jocurile Olimpice de la Paris, , au fost extrem de prolifice pentru reprezentanţii Republicii Moldova, care au câştigat 4 medalii, una de argint şi trei de bronz, ocupând locul 72 în clasamentul pe naţiuni. Comparativ, România a fost pe 23, cu 3 medalii de aur, 4 de argint şi 2 de bronz.

Anastasia Nichita a luat primul argint pentru Republica Moldova după 24 de ani la Jocurile Olimpice

La lupte libere feminin, disciplină la care românca , Republica Moldova a obţinut cea mai bună performanţă la JO 2024. La categoria 57 de kilograme, Anastasia Nichita a urcat pe treapta a doua a podiumului, fiind învinsă în finală de o triplă campioană mondială, japoneza Tsugumi Sakurai.

ADVERTISEMENT

”E un rezultat spre care am tins practic toată cariera mea sportivă şi, în sfârşit, pot să zic că visul meu a devenit realitate. Este argint, dar pentru mine e mai scump decât aurul sau orice alt metal din această lume”, a declarat Anastasia Nichita, o luptătoare în vârstă de 25 de ani.

Argintul Anastasiei Nichita este primul după 24 de ani pentru Republica Moldova la Jocurile Olimpice şi al treilea din palmaresul ţării vecine. În condiţiile în care aurul lipseşte în continuare din vitrina moldovenilor, Anastasia Nichita e deja considerată una dintre cele mai valoroase sportive de peste Prut, fiind primită ca o eroină la întoarcerea în ţară, inclusiv de preşedintele Maia Sandu.

ADVERTISEMENT

Anastasia Nichita a avut parte de o copilărie nefericită

”În primul rând vreau să dedic medalia fratelui meu care m-a adus pe salteaua de lupte. El din păcate nu mai e în viaţă, dar sunt sigură că se bucură de acolo de sus. Şi desigur vreau să dedic medalia celor care au fost implicaţi în procesul meu de pregătire, oamenii care s-au bucurat din suflet pentru mine. Nu este medalia mea, e a întregii ţări. Am primit o sumedenie de mesaje de încurajare şi asta chiar motivează”, a mai spus Anastasia Nichita, campioană mondială în 2022 şi multiplă campioană europeană.

Din întreg peisajul creat în jurul Anastasiei Nichita au lipsit însă părinţii sportivei, o dramă cu care puternica luptătoare se confruntă încă din copilărie. ”Tata venea beat acasă și o bătea pe mama. Se întâmpla destul de des. Îmi amintesc că deseori mă băgam în fața mamei și îl rugam pe tata să n-o bată”, a povestit Anastasia înainte de Jocurile Olimpice.

ADVERTISEMENT

Anastasia Nichita, uitată de părinţi după medalia cucerită la Paris

”Dacă ar fi rămas în Moldova, cred că nu mai era printre noi, pentru că bătăile de care avea parte erau destul de serioase. Împreună cu fratele am rămas în grija bunicii”, a completat sportiva moldoveancă despre mama ei, nevoită să plece la muncă în Italia.

Povestea de viață dramatică a Anastasiei Nichita a continuat și după medalia prețioasă cucerită la Paris. Astfel, deși pare greu de crezut, luptătoarea din Republica Moldova n-a fost felicitată de niciunul dintre părinții săi, singura satisfacție familială pentru Anastasia venind de la soțul său, Valeriu Mircea, care îi este și antrenor.

ADVERTISEMENT

”Mama nu mi-a scris, am văzut că a comentat nişte postări şi am văzut că e şi ea bucuroasă, asta e. Aş fi vrut să mă felicite, să-mi scrie un mesaj sau să mă sune, dar nu pot găsi un răspuns la acest capitol. Tata la fel, nu m-a felicitat, nici mesaj, nici apel, nimic. Ultima dată am vorbit cu el acum doi ani”, a precizat cu tristeţe Anastasia Nichita.