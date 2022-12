Drama unei cântăreţe de muzică populară. A rămas fără gust şi miros de mai bine de un an: “Am făcut şi nişte tratamente, acum să vedem”

Pandemia de coronavirus a lăsat semne în viața mai multor persoane. Unele și-au revenit, în timp ce altele mai duc chiar și acum în spate urmările.

Drama trăită de Ornela Pasăre după COVID

Acesta este și cazul celebrei cântărețe de muzică populară, Ornela Pasăre. Aceasta a fost diagnosticată cu COVID de două ori de la debutul pandemiei și până în prezent, iar .

Într-un interviu acordat recent, aceasta a vorbit despre cum i s-a schimbat viața odată cu infectarea cu COVID-19 și de asemenea, a dezvăluit și calvarul prin care trece.

Se pare că totul a început în urmă cu un an și jumătate, iar acum, micile bucurii ale vieții nu mai există.

Ornela Pasăre a dezvăluit că de mai bine de un an de zile nu mai are deloc gust și nici miros și de abia de câteva săptămâni, a reușit să diferențieze gustul dulce, de cel amar, însă în continuare vag.

Deși cântăreața a făcut nenumărate tratamente, pentru ea, mirosul unei flori, sau gustul unui preparat sunt destul de departe, iar pentru ea, întreaga situație este de-a dreptul groaznică.

”De un an și ceva, nu mai am nici gust, nici miros. De vreo lună, cam așa, am început să simt cât de cât dulce, amar, dar foarte vag. Am făcut și niște tratamente, acum să vedem.

Eu nu mă mai pot bucura de o floare, de niciun miros, de nicio mâncare. Mănânc, dar nu simt absolut nimic.

La mine a trecut atâta timp, când trece un an și ceva și nu îți revine gustul și mirosul, îți pui deja un semn de întrebare. Este groaznic, eu când o să am din nou gust și miros, o să mi se pară un lux”, a declarat Ornela Pasăre, la Antena Stars.

Când și-ar putea recăpăta artista gustul și mirosul

Artista spune că le-a cerut ajutorul medicilor pentru a afla ce se întâmplă, iar răspunsul acestora nu a fost unul prea plăcut. Mai exact, se spre că Ornela Pasăre mai are de așteptat până în momentul în care viața ei va reveni la normal.

Medicii i-au spus acesteia că sunt pacienți cărora le-a revenit gustul și mirosul după doi ani de la COVID, drept urmare, sunt șanse mari ca artista să mai aibă și ea de așteptat încă un an de zile.

Pe de altă patre, Ornela Pasăre speră în continuare că lucrurile vor reveni la normal într-un timp cât mai scurt.

Amintim că , însă peste care a reușit să treacă și să își înfrângă toate temerile pe care le avea.