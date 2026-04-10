Drama unei fete de 19 ani încarcerată de temutul serviciu SUA de imigrări: condiții precare și multă nepăsare. Cum a murit un român într-un centru ICE. „Era un suflet foarte vesel”

De patru luni Olivia, o tânără în vârstă de 19 ani de Republica Democrată Congo, se luptă cu condițiile grele din centrul ICE din Dilley, Texas, acolo unde așteaptă să primească un răspuns la cererea sa de imigrare. Activiștii pentru drepturile omului cer administrației Trump ca centrul să fie închis și să nu mai încarcereze copii. Neglijența personalului ICE a ucis și un român. Acum, familia sa cere socoteală statului american și așteaptă explicații. Ce s-a întâmplat atunci.

Povestea dramatică a Oliviei, tânăra de 19 ani care îndură condițiile grele din centrul ICE

În luna noiembrie, Olivia a fost reținută împreună cu mama ei și cei doi frați mai mici. Au fost perioade în care au stat împreună, însă agenții ICE i-au eliberat pe membrii familiei, mai puțin pe ea. Tânăra a povestit pentru condițiile grele pe care trebuie să le îndure în timp ce așteaptă să primească o decizie finală privind cazul de azil. Olivia absolvise recent liceul și obținuse o certificare pentru a deveni asistentă medicală.

După ce cererea de azil a familiei a fost respinsă, avocatul lor a făcut apel, dar între timp familia a decis să părăsească SUA și să ceară azil în Canada. Aceștia au fost reținuți aproape imediat la granița de nord. Mama și frații Oliviei au fost trimiși direct la Dilley, o fostă închisoare cu securitate medie, situată la 113 km sud de San Antonio. Dar, pentru că Olivia avea 19 ani, fiind legal adultă, autoritățile au separat-o de familia ei și au mutat-o ​​dintr-un centru de detenție în altul. A fost obligată să poarte o salopetă portocalie, exact ca în serialele polițiste pe care le urmărea la televizor.

„Noaptea, când nimeni nu e atent, toată lumea doarme, atunci pot plânge”, a declarat ea. Aceasta le-a arătat jurnaliștilor și urmele de la încheieturi și glezne lăsate de cătușe. Pe una dintre unitățile în care aceasta a mai stat, înainte să ajungă la Dilley, ea o numește „frigiderul”. Agenții ICE i-au confiscat haina și era nevoită să înghețe de frig.

Oficialii de la imigrări au venit la ea, i-au spus că are un ordin de deportare și i-au cerut să semneze documente prin care își dă consimțământul pentru deportare. Nimic din toate acestea nu avea sens, deoarece Olivia are o „suspendare a expulzării”, ceea ce înseamnă că nu poate fi deportată cât timp cererea ei de azil este contestată.

Olivia a slăbit aproape 10 kilograme: mâncare cu păr, viermi și muște moarte

Ziua începe la ora 6.00 dimineața, atunci când se ia micul dejun, de obicei clătite sau pâine, un ou fiert, lapte și cafea. Mai doarme câteva ore, după care se trezește din cauza durerilor de cap. Aceasta are nevoie de lentile de contact, însă nu a reușit să ajungă la un oftalmolog. Cu toate acestea, un profesionist în sănătate mintală care a evaluat-o acolo, ca parte a cazului ei de imigrare, a declarat că prezintă simptome de tulburare de stres posttraumatic (PTSD) și tulburare depresivă majoră.

Olivia stă într-o cameră cu un televizor mic, alături de o altă femeie. Uneori mai participă și la alte activități alături de deținute, însă a declarat că în fiecare zi își pierde mințile tot mai mult și a încetat în a mai face alte lucruri.

Activiștii au publicat un raport după ce au descoperit „încălcări pe scară largă ale garanțiilor procesuale, condiții inumane și daune fizice și psihologice de durată provocate familiilor” încarcerate la Dilley. Aproape 4.000 de profesioniști din domeniul medical i-au trimis o scrisoare lui Donald Trump, solicitând eliberarea tuturor copiilor deținuți în această unitate, scriind că detenția le provoacă „daune previzibile, grave și de durată” sănătății.

Departamentului de Securitate Internă a negat condițiile precare de la Dilley detaliate în raport. Deținuții au declarat că au găsit păr, viermi, insecte și muște moarte în mâncarea lor. Membrii democrați ai Congresului susțin că familiile se confruntă cu o „cruzime” și cu lipsa de tratament medical adecvat, conform .

Echipajele de urgență au fost trimise la Dilley de foarte multe ori în ultimele șase luni. Personalul de la Centrul de Procesare a Imigrării Dilley a sunat la 911 pentru a raporta copii cu febră severă, fracturi, probleme respiratorii, convulsii, scăderea nivelului de oxigen și alte urgențe medicale, inclusiv o femeie însărcinată care a leșinat.

„Sunt oameni acolo cu afecțiuni medicale grave care se agravează din cauza lipsei de tratament medical și pentru că nu sunt luați în serios, pentru că nu sunt tratați ca pe deplin umani”, a declarat un oficial american, conform sursei citate.

Cristian a murit în centrul de detenție ICE

În urmă cu trei ani, Cristian Dumitrașcu, un român în vârstă de 50 de ani, a murit în timp ce se afla în custodia Departamentului pentru imigrări din Statele Unite (ICE), mai exact în Centrul de Detenție Otay Mesa. Acesta era tatăl a trei copii, însă și-a găsit sfârșitul pe 5 martie 2023, în urma unei urgențe medicale.

„Era o persoană foarte iubitoare și foarte veselă, așa că toți cei care erau alături de el erau fericiți pentru că era un suflet foarte vesel”, a declarat Andreea, fiica lui Cristian. Oficialii americani au stabilit, însă, că el a murit „din cauze naturale”, conform publicației .

La trei ani de la moartea sa, fiicele românului cer explicații. O organizație implicată în acest caz, Fundația Mami Chelo, a publicat un videoclip de 31 de minute cu momentul în care lui Cristian. Imaginile au fost obținute după un proces intentat împotriva autorităților. Inițial li s-a furnizat o versiune editată. Președinta fundației, Yanet Candelario, susține că videoclipul arată că ar fi fost vorba despre o intervenție medicală întârziată.

Camera de supraveghere a surprins momentul în care colegii de celulă au început să strige după ajutor după ce l-au auzit sforăind mai tare decât de obicei, tremurând și gâfâind. Candelario susține a prezentat declarațiile a șapte martori care spuneau că atât gardienii, cât și personalul medical nu le-au permis să-l ajute pe Cristian să-l coboare din pat și să-l resusciteze. Deși raportul medicului legist arată că gardienii au efectuat resuscitarea cardiopulmonară, organizația susține că acest lucru s-a făcut după șase minute, clipe care i-au fost fatale.

„Vrem ca cineva să își asume responsabilitatea. Să recunoască faptul că au fost vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus Andreea.

Tot mai multe decese înregistrate în centrele de detenție ICE

Decesele din centrele de detenție ICE au loc tot mai frecvent în ultimele luni, pe măsură ce Donald Trump face presiuni pe tema imigrației, inundând unitățile cu un număr record de deținuți. Cel puțin 30 de persoane au murit anul trecut, fiind cel mai mare număr din ultimele două decenii. În primele nouă zile ale anului 2026 s-au stins 4 deținuți. Din anul 2004 s-au înregistrat 280 de decese, conform

România, țara cu cele mai multe persoane arestate în SUA

Potrivit statisticilor puse la dispoziție de Departamentului pentru imigrări din Statele Unite, România este țara europeană cu cele mai multe persoane arestate în ultimii cinci ani. 2.025 de c pentru condamnări penale, acuzații penale sau încălcarea legilor privind imigrația.