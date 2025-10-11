Drama unui campion olimpic: „Am tras cocaină și de pe medalia de aur”

Sir Bradley Mark Wiggin, campion olimpic la ciclism, a recunoscut că s-a luptat cu dependența de droguri. Acesta a ajuns în stadiul în care inhala cocaină de pe medalia de aur. Totodată, nu a mai ținut cont de nimic.

Sir Bradley Mark Wiggin, celebrul campion olimpic, s-a luptat cu dependența de droguri

Wiggins a devenit primul britanic care a câștigat Turul Franței în 2012. Performanțele sale au continuat cu o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Londra. Șase ani mai târziu însă, viața lui avea să fie cu totul alta.

Într-un interviu acordat pentru The Times, celebrul campion olimpic a dezvăluit că după ce s-a retras a stat ”drogat aproape tot timpul”. Mai mult de atât, l-a costat căsătoria și aproape toată viața sa.

Sportivul spune că a ajuns inclusiv să stea treaz într-un hotel timp de două săptămâni consumând cocaină, ”posibil chiar și 120 de grame”. Întrebat cum de a supraviețuit, Wiggins a evitat să dea un răspuns. „Nu știu. Nu-mi place să mă gândesc la asta”, a povestit el.

Cum i s-a schimbat viața odată cu dependența

Wiggins, acum în vârstă de 45 de ani, a depus cererea de faliment în 2024, după ce a rămas fără bani pentru a plăti hoteluri și droguri. A ajuns într-o casă de droguri din Middlesbrough și a dormit în mașină. Au fost și momente când a dormit pe băncile parcului din Clapham Common.

Și se pare că acesta a ajuns, într-un moment de neatenție, să distrugă premiul său de Personalitate Sportivă a Anului. Totodată, el a inhalat cocaină din medalia sa de aur olimpică. Iar dependența nu avea limite.

Sportivul recunoaște că nu i-a fost rușine nici de familie și că nu a ținut cont de nimic. Au existat inclusiv discuții în care acesta să fie trimis pentru reabilitare, dar acest lucru nu i se părea normal la acel moment.

„M-am înfuriat în timp ce mi-am distrus trofeul din 2012 pentru Personalitatea Sportivă a Anului și titlul de cavaler: «Acesta nu este succes». Am făcut asta în fața copiilor mei. Nu e de mirare că au fost momente când au vorbit despre încercarea de a mă trimite la reabilitare.

Profanarea medaliei mele olimpice s-ar fi putut întâmpla departe de ochii lor, dar este la fel de trist să reflectezi la ea. Sute de mii de oameni urlând la mine, alte milioane urmărind de acasă. (…).

Unul dintre marile momente ale Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012 și iată-mă într-un dulap, trăgând cocaină [din medalia mea de aur], batjocorind realizarea mea, urând-o pentru ceea ce credeam că mi-a adus”, scrie fostul campion olimpic în cartea sa, conform .

Sir Bradley Marc Wiggin se află într-un program de reabilitare

În momentul de față, Wiggins se află într-un amplu proces de recuperare de un an de zile. Schimbare a venit după ce prietenul său, fostul ciclist Lance Armstrong, l-a introdus în acest program.

A fost convins să facă acest lucru după acel incident sumbru din Middlesbrough. Totodată, fiul său, Ben, în vârstă de 20 de ani, a avut și el un rol important în acest proces. Ce s-a schimbat în ultimul an în viața sportivului?

Wiggins spune că are o relație bună cu Ben și fiica sa, Bella, în vârstă de 19 ani, precum și cu fosta sa soție, Cath. Fostul mare campion olimpic are și o relație cu o americană și speră ca viața lui să se schimbe în bine mai departe.

El nu este însă singurul sportiv care s-a luptat cu drogurile. De altfel .