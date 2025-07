Drama unui fost jucător al Universității Craiova: „Majoritatea colegilor de echipă au murit!”. Video exclusiv

Gheorghe Gargaliu a fost un jucător mai puțin cunoscut al Universității Craiova, dar care a rămas alături de „lei” și a venit .

Gheorghe Gargaliu despre cariera sa de fotbalist: „Am jucat la juniori la Universitatea Craiova timp de 5 ani. La 23 de ani m-am lăsat de fotbal. Era o generație extraordinară atunci și chiar dacă aveai calități era foarte greu să prinzi echipa mare”.

Fostul stoper al oltenilor are un mare regret: „Din păcate nu mai știu nimic de foștii mei colegi. Majoritatea au murit din păcate. După ce m-am lăsat de fotbal m-am angajat. Am ieșit la pensie acum, am 71 de ani.

Am fost fundaș central la Craiova între 1962 și 1965. Universitatea a reprezentat cel mai spectaculos fotbal din România. Bineînțeles că merg în continuare la meciuri și susțin echipa”.

Fostul jucător al Universității Craiova are un nou favorit după plecarea lui Mitriță: „Am încredere în această echipă”

Gheorghe Gargaliu e convins că Universitatea Craiova poate cuceri titlul după 35 de ani: „Îmi plăcea Alex Mitriță, dar din păcate a plecat. Acum jucătorul meu preferat este Carlos Mora. Sperăm că anul ăsta o să vină titlul. Eu am încredere în această echipă și în Mirel Rădoi”.

Fostul stoper a jucat la juniori cu nume grele din istoria Craiovei, dar și împotriva unui fost mare atacant al lui Dinamo: „Am jucat cu Aurică Beldeanu, Costică Donose. Am jucat chiar și cu Dudu Georgescu.

Le transmit suporterilor să fie alături de echipă și o susțină indiferent de rezultat. Hai, Craiova!”, a mai spus el pentru site-ul nostru.

