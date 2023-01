Drama unui titular de la Dinamo. Fără echipă de șapte luni, a renunțat la o sumă impresionantă pentru a reveni în SuperLiga: „Sunt în discuții”

, nu a mai jucat de opt luni, de când s-a despărțit de „alb-roșii”, însă nici acum nu și-a recuperat toți banii!

Andrei Radu a renunțat la 84.000 de euro de la Dinamo, însă nici acum nu și-a primit restanțele: „Trebuiau să mi-i dea în decembrie”

FANATIK a stat de vorbă cu . Fotbalistul de 26 ani se antrenează singur, alături de un preparator fizic, însă poartă discuții cu o echipă din SuperLiga: „Cred că am vreo 7 luni. N-am mai jucat de la meciul retur de la baraj. Nu mă antrenez cu nicio echipă momentan. Am un antrenor personal și am mai fost pe la Național Arena.

Am lucrat mai mult din punct de vedere fizic. E greu fără să joc și mi-e dor, dar asta a fost situația și n-am avut ce să fac. Sper să merg undeva să joc. Asta îmi doresc, să reintru în circuit să joc cât mai repede posibil”.

Andrei Radu a rămas cu sufletul alături de Dinamo, însă mai are și acum de primit bani de la fosta sa echipă: „Acuma nu știu, mă întrebi asta acum…. Nu e vorba că nu aș lua în calcul să mă întorc la Dinamo, dar eu momentan mai am de luat undeva la 7-8.000 de euro. Eu am renunțat la 84.000 de euro, la aproape 90% din bani. Mai trebuia să îmi primesc în decembrie ultimii bani, însă deja a trecut ceva timp. Aștept să îmi dea bani, pentru că eu am renunțat la o sumă foarte mare”.

Tot Dinamo i-a blocat transferul și vara trecută, când nu a mai reușit să își găsesc echipă: „Am avut niște discuții în vară, doar că nu am putut să plec la timp. Am plecat târziu și începuse deja campionatul. Am avut niște oferte, dar nu terminasem cu Dinamo și nu aveam cum să semnez cu altcineva. Apoi a fost prea târziu, pentru că loturile erau făcute în mare parte și nu am mai prins nimic în condițiile în care aș fi vrut eu. Am câteva discuții, dar nimic concret”.

Andrei Radu speră că Dinamo va reveni în SuperLiga. Mesaj pentru fani: „Am simțit ce ne pot oferi”

În ciuda situației complicate, fostul dinamovist e de părere că echipa poate reveni în prima ligă: „Eu sper să intre în play-off și mi-aș dori să promoveze. Pentru ce înseamnă Dinamo, pentru fani. Dinamo trebuie să fie în prima ligă, însă e foarte greu ținând cont de condițiile care sunt acolo. E o situație foarte grea. Cel mai greu moment a fost clar retrogradarea. Sincer nu mă așteptam”.

Andrei Radu are un mesaj special și pentru fanii lui Dinamo: „Suporterilor lui Dinamo le transmit că sunt extraordinari. Am crescut acolo și eu cred că sunt cei mai frumoși suporteri. Au pus atât de mult suflet și s-au implicat în salvarea lui Dinamo. Știu exact ce fac și cât de mult iubesc Dinamo. Mă bucur că am jucat acolo și am simțit ce ne pot oferi”.

Cu toate acestea, Radu a rămas cu un gust amar după discuțiile interminabile legate de salariul său de la Dinamo: „M-au deranjat discuțiile despre salariul meu, pentru că nu aveau nicio legătură cu realitatea. Eu am renunțat la bani încă după primele 3-4 patru luni din noul contract cu Dinamo. Am renunțat și la banii pe care îi aveam de luat din urmă. N-am primit niciun salariu care era pe foaie, din contractul făcut de spanioli.

Am fost printre primii care am acceptat să mi se reducă salariul. Ulterior am jucat pe promisiuni și s-a intrat în insolvență. Când am plecat, am ales să renunț la acei bani. Cât am jucat la Dinamo, mi-am luat sub 30% din banii de la Dinamo. Oamenii nu arătau actele adiționale care erau în contract și pe care eu le-am acceptat din cauza situației dificile”, a mai declarat jucătorul, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

