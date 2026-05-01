Dramă uriașă de 1 Mai, în Constanța: a fost găsită moartă în dulap de fiul ei. Cine este femeia a cărei poveste i-a emoționat chiar și pe polițiști: „A mai avut două tentative”

Polițiștii constănțeni au fost îngroziți atunci când au ajuns la o adresă din localitatea Valu lui Traian, Constanța, în urma unui apel făcut la 112 de un tânăr. O tragedie cumplită s-a produs vineri, 1 mai 2026, iar FANATIK oferă informații în exclusivitate din cazul care i-a înmărmurit până și pe oamenii legii, obișnuiți cu tot felul de nenorociri.

Femeia găsită moartă în dulap în Valu lui Traian de fiul ei era asistentă medicală

FANATIK a aflat că femeia care s-a spânzurat de bara pe care se agață umerașele în dulap, în vârstă de 49 de ani, era asistentă medicală la stat. Este al doilea caz din ultima săptămână când întâlnim o sinucidere în rândul persoanelor care lucră în sistemul de sănătate, cel mai recent și șocant caz (pentru felul în care a ales să-și pună capăt zilelor) a fost sinuciderea unei doctorițe de la INML din sectorul 3, care s-a spânzurat de aparatul de aer condiționat, în exteriorul apartamentului în care locuia.

„Era în depresie de un an”

Surse din cadrul anchetei au declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că femeia suferea din cauza unei depresii severe în ultimul an, de când și-a pierdut soțul și că lucra ca asistentă medicală la un spital de stat. Femeia nu este la prima tentativă de suicid. De-a lungul ultimelor 12 luni, de când i-a murit partenerul de viață, asistenta a încercat să își ia viața de două ori, înghițind mai multe pastile.

„Femeia are 49 de ani, a fost găsită de fiul ei, spânzurată, într-adevăr. Înțeleg că era în depresie de un an, de când i-a murit soțul. De atunci a mai avut două tentative de suicid cu ingerare de medicamente. Acum a treia oară, din păcate, a decedat. Era asistentă medicală pe pediatrie. Avea o sfoară pe care a pus-o pe bara unde se agață umerașele”, au declarat surse din cadrul anchetei, pentru FANATIK.

Un alt caz șocant în lumea medicală, în Capitală

În urmă cu doar câteva zile, un alt caz a șocat opinia publică. O doctoriță de 42 de ani și-a pus capăt zilelor într-un mod care a stârnit multe discuții, în zona Piața Alba Iulia din București, aproape chiar de . Doctorița care muncea la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” era și ea afectată de depresie, după ce i-a murit mama în urma cu aproape un an. Ulterior, pe fondul depresiei, femeia și-a pierdut și locul de muncă, înregistrându-se câteva abateri disciplinare.

Doctoriță de 42 de ani, găsită recent spânzurată de aerul condiționat din exteriorul locuinței

Despre cazul din Capitală, FANATIK , care a explicat de ce se produc astfel de nenorociri, se pare din ce în ce mai des chiar în sistemul medical. Specialistul ne-a mărturisit că, din nefericire, în multe situații în care vorbim despre depresie, cei care suferă se izolează de societate și nu știu să ceară ajutor. „Vedeți dumneavoastră, când îți moare cineva apropiat, jumătate de an trebuie să fii monitorizat, să fii sub supravegherea psihologului, psihiatrului, nu ai cum să treci singur peste o astfel de nenorocire. Trebuie tot timpul să primești încurajare, poate medicul de familie să te trimită la un psihiatru, căci psihiatrul dă diagnosticul de depresie. Se face ceva, se ia un calmant”, ne-a spus, printre altele, criminalistul Liviu Chesnoiu de curând.