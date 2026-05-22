Au terminat sezonul regulat pe primul loc, dar au pierdut titlul în play-off! Campioana merge direct în Champions League

Sezonul competițional este pe final, iar marile campionate de pe continent își desemnează câștigătoarele. Dacă Universitatea Craiova și-a adjudecat trofeul în etapa a 9-a din play-off, același lucru s-a întâmplat și în Belgia. Deși a remizat, Club Brugge a reușit să se impună în ierarhia competiției.

Club Brugge a luat campionatul cu o etapă înainte de final

Lupta pentru titlu în Belgia a fost extrem de echilibrată, însă în cele din urmă Club Brugge a reușit să pună mâna pe trofeu. , scor 2-2 contra lui Mechelen, aceasta a fost încoronată la finalul celor 90 de minute.

Brugge a profitat de faptul că principala adversară în lupta pentru supremație, Union Saint-Gilloise, a remizat în penultima etapă cu Gent, scor 0-0. Totuși, noua campioană a Belgiei se putea impune, însă două gafe de portar au făcut ca Mechelen să obțină un punct pe teren propriu.

De menționat este că titlul de campioană s-a adjudecat în mare parte în etapa trecută, când Club Brugge s-a impus cu scorul de 5-0 în fața lui Union Saint Gilloise. Este pentru a 20-a oară când Brugge pune mâna pe titlu, iar pentru a 7-a oară din 2016 în prezent. Rivala lui Club Brugge, Union Saint-Gilloise, a fost lider la finalul sezonului regulat, la 3 de puncte peste noua campioană. Totodată,

Club Brugge, a 25-a echipă calificată în UEFA Champions League

Se știu mai bine de jumătate din echipele deja calificate în „Faza Ligii” UEFA Champions League, iar Club Brugge este a 25-a din listă. Ca oricare campionat care se respectă, Belgia trimite o formație direct în faza principală, ca locul secund, ocupat de Union Saint Gilloise în acest sezon, să lupte în preliminarii.

Lista echipelor deja calificate arată astfel: Barcelona, Bayern, PSV Eindhoven, Arsenal, Real Madrid, Inter, Man City, PSG, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Man United, Atletico Madrid, Lens, RB Leipzig, Galatasaray, Feyenoord, Sahtior Donețk, Real Betis, Slavia Praha, Aston Villa, Stuttgart, Napoli, LOSC Lille și Club Brugge.

