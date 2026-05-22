Au terminat sezonul regulat pe primul loc, dar au pierdut titlul în play-off! Campioana merge direct în Champions League

Lupta pentru titlu a ajuns la final în Belgia. Club Brugge a câștigat titlul în Jupiler Pro League după o luptă dusă în doi cu Union Saint Gilloise.
Iulian Stoica
22.05.2026 | 06:40
Spectacol în Belgia! Club Brugge a luat campionatul cu o etapă înainte de final.
Sezonul competițional este pe final, iar marile campionate de pe continent își desemnează câștigătoarele. Dacă Universitatea Craiova și-a adjudecat trofeul în etapa a 9-a din play-off, același lucru s-a întâmplat și în Belgia. Deși a remizat, Club Brugge a reușit să se impună în ierarhia competiției.

Club Brugge a luat campionatul cu o etapă înainte de final

Lupta pentru titlu în Belgia a fost extrem de echilibrată, însă în cele din urmă Club Brugge a reușit să pună mâna pe trofeu. Deși fosta formație a lui Dorin Rotariu a remizat în etapa a 9-a din play-off, scor 2-2 contra lui Mechelen, aceasta a fost încoronată la finalul celor 90 de minute.

Brugge a profitat de faptul că principala adversară în lupta pentru supremație, Union Saint-Gilloise, a remizat în penultima etapă cu Gent, scor 0-0. Totuși, noua campioană a Belgiei se putea impune, însă două gafe de portar au făcut ca Mechelen să obțină un punct pe teren propriu.

De menționat este că titlul de campioană s-a adjudecat în mare parte în etapa trecută, când Club Brugge s-a impus cu scorul de 5-0 în fața lui Union Saint Gilloise. Este pentru a 20-a oară când Brugge pune mâna pe titlu, iar pentru a 7-a oară din 2016 în prezent. Rivala lui Club Brugge, Union Saint-Gilloise, a fost lider la finalul sezonului regulat, la 3 de puncte peste noua campioană. Totodată, fosta formație a lui Dorin Rotariu va evolua direct în „Faza Ligii” UEFA Champions League în sezonul următor.

Club Brugge, a 25-a echipă calificată în UEFA Champions League

Se știu mai bine de jumătate din echipele deja calificate în „Faza Ligii” UEFA Champions League, iar Club Brugge este a 25-a din listă. Ca oricare campionat care se respectă, Belgia trimite o formație direct în faza principală, ca locul secund, ocupat de Union Saint Gilloise în acest sezon, să lupte în preliminarii.

Lista echipelor deja calificate arată astfel: Barcelona, Bayern, PSV Eindhoven, Arsenal, Real Madrid, Inter, Man City, PSG, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Man United, Atletico Madrid, Lens, RB Leipzig, Galatasaray, Feyenoord, Sahtior Donețk, Real Betis, Slavia Praha, Aston Villa, Stuttgart, Napoli, LOSC Lille și Club Brugge.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
