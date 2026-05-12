Dramatism total în Al Nassr – Al Hilal! Cristiano Ronaldo a ratat șansa să devină campion cu o etapă înainte de final din cauza unui autogol caraghios în prelungiri. Video

Dramatism total în finalul meciului dintre Al Nassr și Al Hilal! Cristiano Ronaldo a ratat șansă să devină campion în fața rivalilor după un autogol în prelungiri.
Iulian Stoica
12.05.2026 | 23:23
Cristiano Ronaldo este cu siguranță unul dintre titanii fotbalului modern, lusitanul câștigând zeci de trofee de-a lungul carierei. Ajuns la 41 de ani, atacantul mai are de bifat un singur lucru: titlul în Arabia Saudită, în contextul în care a pus mâna pe cupe la fiecare echipă la care a evoluat de-a lungul timpului.

Cristiano Ronaldo a ratat șansa să devină campion cu o etapă îainte de final

Al Nassr este lider în campionatul Arabiei Saudite, iar în penultima etapă s-a duelat pe teren propriu cu rivala Al Hilal. Cristiano Ronaldo s-a aflat pe teren până în minutul 83, când gazdele se pregăteau deja să sărbătorească titlul, deoarece scorul era 1-0. Totuși, finalul partidei a amânat celebrarea colegilor lui CR7.

Într-un mod dramatic, în minutul 90+8, Al Hilal a egalat grație unui autogol al lui Bento. Al Nassr are un avans de 5 puncte față de locul secund și mai are doar o etapă de disputat, în timp ce Al Hilal trebuie să joace și o restanță. Dacă formația la care evoluează Cristiano Ronaldo va obține o victorie în runda următoare, contra Damac FC, atunci atacantul lusitan își va trece în palmares și un trofeu în Arabia Saudită.

Revenind la autogol, Bento a scăpat incredibil mingea din mâini, în contextul în care nu era jenat de niciun adversar, iar balonul venea dintr-un aut. În urma gafei portarului, Cristiano Ronaldo a fost vizibil afectat, punându-și mâinile în cap. Totuși, CR7 are în continuare șanse foarte mari să pună mâna pe trofeu.

Cristiano Ronaldo, cu gândul la Campionatul Mondial

Dacă la nivel de club a cucerit tot ce se putea, din vitrina lui Cristiano Ronaldo lipsește un singur trofeu: Campionatul Mondial. Portugalia va participa la turneul final din SUA, Canada și Mexic, iar aceasta va fi, cel mai probabil, „ultimul dans” al lui CR7 alături de echipa națională, în contextul în care vârsta nu iartă pe nimeni.

Atacantul se va regăsi, cu siguranță, pe lista convocărilor anunțată de Roberto Martinez, iar turneul final de pe continentul american ar putea reprezenta încununarea unei cariere fabuloase. Portugalia dispune de o generație foarte talentată, cu fotbaliști care au demonstrat la cel mai înalt nivel, astfel că fanii pot spera că Cristiano Ronaldo va cuceri, în sfârșit, mult râvnitul trofeu.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
