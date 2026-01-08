Sport

Dramatism total în PSG – Marseille! Supercupa Franței a fost tranșată la penalty-uri, după un gol salvator marcat în prelungiri

Supercupa Franței a adus în prim-plan un dramatism total. Meciul dintre PSG și Marseille a fost tranșat la penalty-uri, după un gol marcat în minutele de prelungire.
Iulian Stoica
08.01.2026 | 22:14
Dramatism total in PSG Marseille Supercupa Frantei a fost transata la penaltyuri dupa un gol salvator marcat in prelungiri
Dramatism total în Supercupa Franței. Cine s-a impus dintre PSG și Marseille. Foto: Colaj Fanatik
Supercupa Franței le-a adus în față pe PSG și Marseille. Meciul a fost unul cu de toate, iar câștigătoarea și-a adjudecat trofeul la penalty-uri, după ce meciul a fost împins la loviturile de pedeapsă printr-un gol marcat în prelungiri.

Dramatism total în PSG – Marseille! Supercupa Franței, tranșată la penalty-uri

PSG a fost echipa favorită în Supercupa Franței, însă Marseille nu a venit până pe Jaber Al Ahmad International Stadium, din Kuweit, doar pentru a face act de prezență.

Campioana Franței a deschis scorul în minutul 13, prin Dembele, și se vedea câștigătoare. Ei bine, Marseille a punctat de două ori în actul secund, prin Greenwood și un autogol al lui Pacho, și era la doar un minut distanță față de trofeu.

Supercupa a cunoscut o turnură totală în minutul 90+5, când Goncalo Ramos a marcat golul egalării și astfel duelul dintre PSG și Marseille a ajuns în faza loviturilor de pedeapsă.

PSG a dat dovadă de sânge rece de la punctul cu var și a transformat toate cele patru lovituri. De cealaltă parte, la Marseille au ratat O’Riley și Traore de la 11 metri, iar golul lui Murillo a fost prea puțin. Deznodământul? Trofeul a ajuns la formația din capitala Franței.

Chevalier, eroul lui PSG din Supercupa Franței

Lucas Chevalier a fost eroul lui PSG din Supercupa Franței. Portarul campioanei en-titre a parat loviturile lui O’Riley și Traore de la 11 metri și și-a împins echipa către un nou trofeu.

Cotat la 35 de milioane de euro, Lucas Chevalier este titular de drept la PSG după ce Gianluigi Donnaruma a decis să semneze cu Manchester City la finalul sezonului trecut.

  • 40 de milioane de euro a plătit PSG pentru Lucas Chevalier în vara lui 2025
  • 21 de meciuri și 23 de goluri primite a adunat portarul la campioana Franței
