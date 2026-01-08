Dramatism total în PSG – Marseille! Supercupa Franței a fost tranșată la penalty-uri, după un gol salvator marcat în prelungiri

ADVERTISEMENT

Supercupa Franței le-a adus în față pe PSG și Marseille. Meciul a fost unul cu de toate, iar câștigătoarea și-a adjudecat trofeul la penalty-uri, după ce meciul a fost împins la loviturile de pedeapsă printr-un gol marcat în prelungiri.

Dramatism total în PSG – Marseille! Supercupa Franței, tranșată la penalty-uri

PSG a fost echipa favorită în Supercupa Franței, însă Marseille nu a venit până pe Jaber Al Ahmad International Stadium, din Kuweit, doar pentru a face act de prezență.

ADVERTISEMENT

, prin Dembele, și se vedea câștigătoare. Ei bine, Marseille a punctat de două ori în actul secund, prin Greenwood și un autogol al lui Pacho, și era la doar un minut distanță față de trofeu.

Supercupa a cunoscut o turnură totală în minutul 90+5, când Goncalo Ramos a marcat golul egalării și astfel duelul dintre PSG și Marseille a ajuns în faza loviturilor de pedeapsă.

ADVERTISEMENT

și a transformat toate cele patru lovituri. De cealaltă parte, la Marseille au ratat O’Riley și Traore de la 11 metri, iar golul lui Murillo a fost prea puțin. Deznodământul? Trofeul a ajuns la formația din capitala Franței.

ADVERTISEMENT

Chevalier, eroul lui PSG din Supercupa Franței

Lucas Chevalier a fost eroul lui PSG din Supercupa Franței. Portarul campioanei en-titre a parat loviturile lui O’Riley și Traore de la 11 metri și și-a împins echipa către un nou trofeu.

Cotat la 35 de milioane de euro, Lucas Chevalier este titular de drept la PSG după ce Gianluigi Donnaruma a decis să semneze cu Manchester City la finalul sezonului trecut.

ADVERTISEMENT