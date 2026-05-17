Dramatism total în ultima etapă din Bundesliga! O ratare cu poarta goală și un autogol au dus la retrogradare. Video

Etapă cu numărul #34 și, totodată, ultima din sezonul 2025/2026 în Bundesliga, a oferit un adevărat „multiplex”. Toate partidele s-au jucat simultan, de la ora 16:30 (ora României), evenimentul principal fiind reprezentat de duelul dintre St. Pauli și Wolfsburg, două echipe care au luptat direct pentru salvarea de la retrogradare. Meciul a fost plin de dramatism, iar în cele din urmă, „lupii” s-au salvat și vor juca la baraj.

Înaintea duelului de sâmbătă, disputat pe Millerntor-Stadion din Hamburg, Wolfsburg, St. Pauli și Heidenheim se aflau la egalitate de puncte (26), ocupând ultimele trei poziții în clasamentul din . Astfel, ultima etapă urma să fie decisivă în ceea ce privește lupta pentru salvarea de la retrogradare. Wolfsburg și St. Pauli au avut meci direct, în timp ce Heidenheim a primit vizita celor de la Mainz.

Cei de la St. Pauli aveau nevoie neapărată de victorie pentru a spera la salvare, în timp ce Wolfsburg, echipa cu cel mai bun golaveraj dintre pretendentele la evitarea retrogradării, se putea mulțumi și cu un rezultat de egalitate, asta în condițiile în care Heidenheim nu ar fi câștigat cu Mainz, lucru care s-a și întâmplat de altfel, trupa pregătită de Frank Schmidt cedând cu 0-2.

Partida de la Hamburg a fost un adevărat „thriller”, câștigat în cele din urmă de „lupi”. Grecul Konstantinos Koulierakis a deblocat tabela în minutul 37, dar gazdele au avut o șansă imensă de a restabili egalitatea până la pauză. În minutul 42 al întâlnirii, atacantul Andreas Hountondji, scăpat din marcaj, a fost găsit excelent de pasa lui Martijn Kaars, însă a ratat inexplicabil cu poarta goală. Totuși, cei de la St. Pauli au reușit să egaleze (57′), prin nou-intratul Abdoulie Ceesay, însă Wolfsburg a revenit în avantaj după o nouă eroare, de această dată a goalkeeper-ului Nikola Vasilj, care a respins nefericit balonul în propria poartă. Scorul final al partidei a fost stabilit de Dzenan Pejcinovic (80′), asta după ce Christian Eriksen a ratat un penalty (77′).

Toate rezultatele ultimei etapei din Bundesliga si clasamentul final

Bayern Munchen – FC Koln 5-1;

Werder Bremen – Borussia Dortmund 0-2;

Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart 2-2;

Freiburg – RB Leipzig 4-1;

Heidenheim – Mainz 0-2;

Bayer Leverkusen – Hamburger SV 1-1;

Borussia Monchengladbach – Hoffenheim 4-0;

St. Pauli – Wolfsburg 1-3;

Union Berlin – FC Augsburg 4-0.

În urma acestor rezultate, , Borussia Dortmund, RB Leipzig și VfB Stuttgart vor merge în Liga Campionilor, Hoffenheim și Leverkusen în Europa League, iar Freiburg în Conference. În ceea ce privește lupta din subsolul clasamentului, Heidenheim și St. Pauli au retrogradat în Zweite Bundesliga, iar Wolfsburg va juca barajul de retrogradare/promovare cu una dintre Elversberg, Hannover și Paderborn, formații din eșalonul secund.