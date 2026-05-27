Dramatism total la debutul României la EURO 2026 de minifotbal! Spania ne-a egalat în ultimul minut

Naționala României de minifotbal a debutat cu stângul la EURO 2026! „Tricolorii” au ratat victoria în ultimul minut al partidei, contra naționalei Spaniei
Ciprian Păvăleanu
27.05.2026 | 17:53
România a scăpat victoria printre degete la debutul la Campionatul European. Foto: Federația Română de Minifotbal
Miercuri după-amiază, naționala României de minifotbal a luat startul la Campionatul European, iar în prima etapă a grupelor s-a duelat cu Spania. În ciuda jocului bun al „tricolorilor”, ibericii ne-au egalat în ultimul minut de joc și ne-au smuls victoria din mâini.

România a pierdut cele trei puncte în ultimul minut! Ibericii au dat lovitura în prima etapă de la EURO 2026

România este una dintre cele mai bune naționale la minifotbal și este gata să demonstreze din nou acest lucru la Campionatul European din 2026, după ce au triumfat la Mondialul din 2023. Din păcate, debutul la turneul final nu a fost tocmai conform așteptărilor. Deși au dominat copios partida, „tricolorii” nu au reușit să-și valorifice ocaziile și au înscris un singur gol. Spania a profitat de acest lucru și a marcat în ultimul minut, făcând ca scorul final să fie 1-1. Astfel, România câștigă un singur punct din această întâlnire.

România a reușit să deschidă scorul rapid în meci, după ce „tricolorii” au profitat de o greșeală gravă a portarului. Adrian Zaluschi a fost cel care a trimis mingea în ațe, după o execuție din alunecare. Spaniolii au încercat să dea rapid o replică, însă tot sportivii noștri au fost la un pas să înscrie, însă un fundaș al Spaniei a respins la limită mingea ce trecuse deja de portarul iberic. În finalul reprizei secunde, ocaziile s-au răzbunat, iar Spania a dat lovitura în minutul 49, printr-o execuție imparabilă din interiorul careului.

Cu cine a mers România în Slovacia, la EURO 2026. Lotul echipei naționale de minifotbal

Campionatul European de minifotbal se desfășoară între 27 mai și 4 iunie, în capitala Slovaciei, Bratislava. România este una dintre favorite și a fost pusă în Grupa D, din care mai fac parte Georgia și Anglia. Gruzinii au învins la limită în cealaltă partidă și se află pe prima poziție după o singură etapă.

„Tricolorii” au venit la EURO 2026 cu un lot solid, iar unul dintre cele mai cunoscute nume este Alexandru Bourceanu, care a intrat în repriza secundă. O mare parte din jucătorii prezenți în lotul actual s-au regăsit și în cel care a câștigat Campionatul Mondial în 2023.

  • Portari: Ionuț Neacșa (AFC Nova Vita), Daniel Constantinescu (ACS Tazmannschaft București);
  • Jucători de câmp: Mircea Ungur, Andrei Balea, Viorel Saim, Andrei Moldovan, Laurențiu Moț (toți AFC Nova Vita), Mircea Popa (Annabella Râureni), Vlăduț Mocanu, Valentin Croitoriu (ambii ACS Arsenal Iași 2021), Gabriel Dumitrașcu (AS Chedra Tax Ploiești), Alin Robu (ACS Tazmannschaft București), Ciprian Timiș (ACS Stone Team), Adrian Zaluschi (ACS Dinozaurii Timișoara), Alexandru Bourceanu (Ajax Dulcisimo)
  • Staff: Virgil Bejenaru (Antrenor principal), Ovidiu Gorcea (Antrenor secund), Laszlo Klein (Antrenor cu portarii), Dan Cojocaru (Team manager), Alin Pascan (Kinetoterapeut), Robert Lupu (Analist video), Mircea Trifan (Maseur).
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
