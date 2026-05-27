Dramatism total la debutul României la EURO 2026 de minifotbal! Spania ne-a egalat în ultimul minut

Miercuri după-amiază, naționala României de minifotbal a luat startul la Campionatul European, iar în prima etapă a grupelor s-a duelat cu Spania. În ciuda jocului bun al „tricolorilor”, ibericii ne-au egalat în ultimul minut de joc și ne-au smuls victoria din mâini.

România a pierdut cele trei puncte în ultimul minut! Ibericii au dat lovitura în prima etapă de la EURO 2026

la Campionatul European din 2026, după ce Din păcate, debutul la turneul final nu a fost tocmai conform așteptărilor. Deși au dominat copios partida, „tricolorii” nu au reușit să-și valorifice ocaziile și au înscris un singur gol. Spania a profitat de acest lucru și a marcat în ultimul minut, făcând ca scorul final să fie 1-1. Astfel, România câștigă un singur punct din această întâlnire.

România a reușit să deschidă scorul rapid în meci, după ce „tricolorii” au profitat de o greșeală gravă a portarului. Adrian Zaluschi a fost cel care a trimis mingea în ațe, după o execuție din alunecare. Spaniolii au încercat să dea rapid o replică, însă tot sportivii noștri au fost la un pas să înscrie, însă un fundaș al Spaniei a respins la limită mingea ce trecuse deja de portarul iberic. În finalul reprizei secunde, ocaziile s-au răzbunat, iar Spania a dat lovitura în minutul 49, printr-o execuție imparabilă din interiorul careului.

Campionatul European de minifotbal se desfășoară între 27 mai și 4 iunie, în capitala Slovaciei, Bratislava. România este una dintre favorite și a fost pusă în Grupa D, din care mai fac parte Georgia și Anglia. Gruzinii au învins la limită în cealaltă partidă și se află pe prima poziție după o singură etapă.

„Tricolorii” au venit la EURO 2026 cu un lot solid, iar unul dintre cele mai cunoscute nume este Alexandru Bourceanu, care a intrat în repriza secundă. O mare parte din jucătorii prezenți în lotul actual s-au regăsit și în cel care a câștigat Campionatul Mondial în 2023.

