Dramele care au marcat-o pe Irina Petrea, cunoscută ca SuperNanny: „A murit singură”

Irina Petrea, cunoscută publicului larg datorită show-ului Supernanny, are o poveste de viață care bate orice film dramatic. Fosta realizatoare a emisiunii în care încerca să-i îndrepte pe cei mai neascultători copii și-a pus sufletul pe tavă așa cum nu a mai făcut-o niciodată.

Irina Petrea, dezvăluiri cutremurătoare despre pierderea celor mai dragi ființe

Părinții ei s-au stins din viață la o distanță scurtă unul față de celălalt, iar de curând, în urmă cu doar câteva luni, vedeta și-a pierdut și fratele.

și cu o voce scăzută, Irina Petrea a vorbit despre toate cumpenele prin care a fost nevoită să treacă de-a lungul vieții sale.

Mama ei a murit singură, lucru care a dărâmat-o efectiv pe Petrea. Supernanny a spus că a văzut cum s-a stins din viață femeia care a adus-o pe lume, căci în încăperea unde și-a dat duhul erau instalate camere video.

A ezitat să se uite pe înregistrări, dar a făcut-o pentru că era ultima ei amintire cu ea în viață.

„În ultimii doi ani mi-am pierdut ambii părinți. În 2020 a murit tata, în condiții foarte oribile. Făcuse un accident vascular cerebral în decembrie 2019”, a declarat Irina Petrea în

„Mama a murit singură acasă, tata a murit singur în spital”

„N-am putut să nu mă uit. Am ezitat dacă s-o fac. Mi-a fost foarte greu pentru că a murit singură. Iar de curând a murit și pisica mea. Poate să pară stupid. În decembrie am descoperit-o cu un cancer.

Pentru că mama a murit singură acasă, tata a murit singur în spital, nu mai puteam să mai las o ființă să moară singură. Am stat toată iarna cu pisica mea”, sunt povestirile cutremurătoare ale Irinei Petrea.

Supernanny a mai spus că oricât de dureros ar fi, ea a încercat să accepte aceste pierderi deoarece este ceva firesc. A mai spus că îi îndeamnă pe părinți să îi învețe pe copii că moartea face parte din viață.

„Există copii care nu sunt duși la înmormântarea bunicilor. Am avut eu copii care au rămas orfani de mamă, de tată.

Cumva, chiar și după ce s-a dus mama, am zis că sunt o femeie care a trăit destul, care și-a văzut mama murind pe cameră. Oare cum o fi pentru acești copii care și-au văzut mamele murind cu ochii lor?”, a adăugat Supernanny.