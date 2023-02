Dramele care i-au marcat viața stilistei Adina Buzatu: ”Mai multe diagnostice șocante, concomitent”

Cunoscută în showbiz drept stilista vedetelor, Adina Buzatu a îmbrăcat unii dintre cei mai renumiți bărbați ai lumii, printre care se numără și Nicolas Cage, dar și cunoscute vedete autohtone precum: Giulia Anghelescu, Diana Dumitrescu, Alex Velea, Bogdan de la Ploiești și mulți alții. Costumele ei în stil masculin sunt la mare căutare, Adina fiind astăzi una dintre cele mai căutate pe nișa ei.

Adina Buzatu, marcată pe viață de diagnosticele medicilor

Despre cariera și reușitele profesionale ale . Însă, despre viața personală, vedeta a vorbit prea puțin, preferând să se remarce prin munca ei.

Pentru FANATIK, frumoasa stilistă și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri de suflet, pe care nu credea că va fi capabilă să le facă vreodată pentru publicul larg. Și nu a ocolit subiecte sensibile precum dramele pe care, de-a lungul anilor, a fost nevoită să le îndure.

Luând-o cu începutul existenței sale, Adina povestește că nu își imagina vreodată că va deveni designer vestimentar sau că va avea succesul de astăzi. Mereu a crezut că-și va urma părinții în drumul spre o slujbă de profesor sau avocat.

”(n.r. Credeam că voi fi) Profesor de matematică la fel ca mama și bunica sau avocat. De fapt nu știu cât visam la asta, provin dintr-o familie de profesori și cumva toată lumea se aștepta să urmez tradiția. Mi-ar fi plăcut să cânt la pian sau să dansez, admiram sportivii practicanți de dans de societate”, a declarat Adina Buzatu pentru FANATIK.

”Am luat-o de trei ori de la capăt, de la zero”

nu o dată, ci de trei ori. Probabil că nimeni nu ar fi avut o putere și o ambiție atât de mare, însă ea a avut și o are chiar și acum. Întrebată dacă nu ar mai putea face modă, din ce și-ar câștiga existența, ea răspunde cu încredere ”din orice”.

”Sunt o persoană extrem de muncitoare și cred cu tărie că dacă pui suflet și energie în ceea ce faci, ai, fără îndoială, succes. Am luat-o de trei ori de la capăt, de la zero și aș putea oricând să o iau din nou cu ambiție, determinare și credință în Dumnezeu”, a mai spus stilista.

Momentele de cumpănă care au îngenuncheat-o pe Adina Buzatu

Privitor la momentele grele prin care a trecut, celebra creatoare continuă seria dezvăluirilor și enumeră o parte din încercările care au îngenuncheat-o, dar care nu au învins-o. Despărțirea de tatăl fiicei ei, creșterea micuței de una singură, pierderea afacerii și mai multe diagnostice puse greșit i-au fost lecții de viață Adinei Buzatu, lecții pe care nu le regretă, din contră, îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că așa și-a găsit echilibrul și bucuria de a trăi armonios.

”Am avut mai multe. Despărțirea de tatăl fetiței mele, Sara cu toate fricile aferente pe care le simte o mama foarte tânără, singură, cu un copil mic de mână. Pierderea afacerii la care muncisem din greu și a întregului capital care ne-ar fi putut asigura mie și fiicei mele ziua de mâine. Mai multe diagnostice șocante în concomitent, urmate apoi, la ani distanță, de o situație similară. Să continui?

Ideea e că, uitându-mă în urmă, nu îmi amintesc obstacolele, ci soluțiile, drumul pe care l-am parcurs cu capul sus, cu bucurie și energie pozitivă, întotdeauna spre mai bine. Nu mi-am pierdut niciodată speranța, nici zâmbetul și nici bucuria de a trăi.

Mă bucur în fiecare zi și mulțumesc pentru tot ce am primit, de la sănătate, la Sara, la toți oamenii dragi din jurul meu, până la cele mai mici lucruri, aparent insignifiante, dar pe care nu am uitat nicio secundă să le apreciez”, a mai povestit, vădit emoționată, Adina.

Adina Buzatu: ”Îmi dau voie să pic”

Cu toate acestea, toate problemele îndurate nu au făcut-o pe Adina Buzatu sp se abată de la drumul ei. Stilistul ne-a dezvăluit că nu a cedat și nu ar putea să o facă niciodată.

”Structural nu sunt construită așa. Întâi rezolv, pun lucrurile în ordine, abia apoi îmi dau voie să pic, despre fugă însă, nu se pune problema”, spune dina Buzatu, pentru FANATIK.

De asemenea, privitor la dorința de a părăsi România, stilista care l-a îmbrăcat pe Nicolas Cage, susține că a avut ofertele pe masă, dar, sufletul nu și-a găsit ”casa”.

”Tentată și ofertată, de mai multe ori de-a lungul timpului. Dar nu mi-am găsit locul departe de casă. Călătoresc mult, ador asta, dar fie că plec cu business sau în vacanță, deși mă simt bine plecată, tot acasă e mai bine, cu familia și prietenii mei”, a punctat vedeta.

Stilista vedetelor despre prieteni și trădări: ”Ani m-am simțit folosită”

La capitolul prieteni și trădări din partea acestora, Adina Buzatu admite că a cunoscut și durerosul sentiment și că a fost folosită, deși, nu se aștepta niciodată, asta pentru că ea este omul care ajută, chiar și atunci când nu i se cere. I-a luat ani buni să se vindece și dezamăgirea să nu-i mai amărască sufletul.

”Am câțiva prieteni foarte buni care m-au iubit și la bine și la greu și pe care îi prețuiesc enorm. De renume public sunt Ovidiu Komornyik și soția lui, foarte dragi mie, pe care m-am putut sprijini în multe situații dificile din viața mea.

Fiind născută sub zodia Peștilor, am avut întotdeauna tendința de a ajuta fără ca măcar să mi se ceară. Deseori apărea dezamăgirea că omul respectiv nu a apreciat. Apoi am înțeles că a ajuta face parte din natura mea, actul în sine mă bucură, deci nu aștept absolut nimic înapoi, nici măcar un simplu mulțumesc. Poate ani de zile în urmă m-am simțit folosită, sunt însă mulți mulți ani de când nu am mai trăit această dezamăgire”, a mai precizat designerul vestimentar.

”Nu-i ușor să o iei din nou de la zero, mai ales purtând în suflet suferința că tot ce ai muncit tu din greu a dispărut”

Nu se plânge nicio secundă și nici nu vrea să fie compătimită, din contră, vrea să fie un exemplu că poți pierde în viață tot și, să ai puterea să te ridici mereu la loc. A pierdut mii sau poate sute de mii de euro, într-un cuvânt totul, mamă tânără fiind. Nu i-a fost ușor, dar a supraviețuit.

”Nu cantitatea de bani pierdută este importantă, ci procentul din tot ce ai, iar eu am pierdut totul și nu o data, ci de două ori. Nu-i ușor să o iei din nou de la zero, mai ales purtând în suflet suferința că tot ce ai muncit tu din greu a dispărut. Plus, grija că nu îi poți asigura copilului tău mijloacele de supraviețuire. Dar este posibil, sunt dovada vie”, a adăugat Adina Buzatu.

Planurile și provocările Adinei Buzatu pentru 2023

În încheiere, Adina Buzatu ne-a mărturisit care îi sunt planurile pentru 2023, ea fiind omul care are lucrurile planificate cu mult timp înainte, altfel afacerile ar avea de suferit, gândind lucrurile în ultimul moment.

”Multă muncă, noi sezoane, bucuria de a vedea realizate colecțiile comandate de un an deja, dar și presiunea de a definitiva colecția de vară 2024 și de a o creiona pe cea de toamna-iarnă a aceluiași an. Întotdeauna încep anul în forță la târgurile de modă din Florența, Milano și Paris care nu îmi dau prea mult timp de dezmeticire după sărbători când, deși mă bucur să petrec timp cu toți ai mei, sunt la magazin de dimineață până seara fiind o perioadă foarte aglomerată”, a spus vedeta.