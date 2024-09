Dramele celor care şi-au pierdut rudele la inundaţii. „Am stat 7 ore cu mama în apă. S-a uitat în ochii mei și aia a fost”

spun povești care îți dau fiori reci. Este și cazul unei femei care a povestit cum mama ei a murit în brațele sale fără să mai poată face nimic pentru ea.

O mamă a murit chiar în brațele fiicei sale

Femeia a spus pentru că se chinuia să îi țină capul mamei sale deasupra apei ca să nu se înece. Puhoaiele au izbucnit și au umplut casa în miez de noapte. Cu toate că nu a putu să-și salveze mama de la înec, femeia a cedat și a pierit chiar în brațele fiicei.

„Am zis: mama, hai că trebuie să ieșim că ne inundă și și-a luat ea medicamentele. Când ne-am pregătit, am deschis ușa și a venit apă și ne-a luat. Am zis mama nu mai putem să ieșim, ne înecăm și ne-am urcat pe un fotoliu și am stat.

Am stat aproape 7 ore cu ea în picioare și în frig și în apă aia. Și zice: mama nu mai pot de frig, mă doare foarte tare spatele, picioarele și zic: mama, te rog, mai rezistă puțin.

Apa era deja până aicea și încercăm cumva să-i ridic capul să nu înghită apă, da a mai înghițit și apă și a murit. După aia s-a uitat în ochii mei, a pus capul pe umerii mei și gata, aia a fost”, a povestit femeia pentru sursa citată.

Bilanțul morților a ajuns la 7

ca urmare a inundațiilor din județul situat pe malul Dunării. Astfel, numărul total al victimelor viiturii din weekend a ajuns la șapte.

„Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice manifestate în zilele anterioare, în zona loc. Grivita din județul Galați, a fost identificată 1 victimă decedată, numărul total al persoanelor decedate fiind 7”, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Zeci de localități au fost afectate, iar șase persoane își pierduseră viața duminică, înainte de anunțul de luni. Conform datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, între duminică, 15 septembrie, ora 07:00, și luni, 16 septembrie, ora 08:00, echipele de salvare au intervenit în 21 de localități din județele Iași, Galați, Timiș și Vaslui.

Județul Galați a fost cel mai grav lovit, unde zeci de oameni au fost evacuați din calea apelor. Mai exact, 34 de persoane au fost salvate din localitățile Pechea, Slobozia Conachi, Vameș și Stoicani, zone puternic afectate de fenomenele meteo extreme.

De asemenea, duminică, alte două persoane și-au pierdut viața în localitățile Conachi și Suhurlui din județul Galați. În plus, un localnic din Costache Negri este în continuare dispărut.