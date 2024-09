Dramele oamenilor din satele măturate de viituri, bunica Sanda a pierdut tot: “Rămân fără nimic, suntem bătrâni”

Multă dramă, lacrimi şi suferinţă zilele acestea în zonele în care viiturile au făcut prăpăd. Multe familii şi-au pierdut casele şi agoniseala de-o viaţă, iar pentru bătrâni este şi mai greu, mulţi dintre ei nemaiavând puterea de a o lua de la capăt.

“Toate găinile au murit în coteţ”

Autorităţile le-au promis ajutoare sinistraţilor, repararea sau refacerea caselor distruse, bani care să compenseze pierderea animalelor pierdute. Dar, pentru locuitorii din Cudalbi, Slobozia Conachi şi alte comunte măturate de puhoaiele de apă viaţa nu va mai fi la fel.

Bunica Sanda este una dintre bătrânele care şi-a văzut şi a rămas fără nimic în bătătură. Care nici bătătură nu se mai poate numi, fiindcă întreaga curte îi e plină de mâl în care îţi înfunzi picioarele până la genunchi.

Inclusiv vaca i-a fost luată de apele învolburate. “Doamne, eu o mulgeam şi beam un pahar de lapte. Suntem bătrâni şi era căsuţa curată şi uscată”, spune plângând bunica Sanda, într-un reportaj realizat de .

La fel ca mulţi alţi locuitori din Slobozia Conachi, bunica Sanda a pierdut tot: bani, acte, animale. Sleiţi de puteri, bătrânii par să-şi fi pierdut şi speranţa.

“Nu a mai rămas nimic. Hambarele le-a întors cu fundul în sus, aveam nişte cereale, acum e umplut cu nămol, e otravă. Găinile sunt moarte într-un coteţ de aici”, spune şi soţul femei, aşezat resemnat pe un scaun care ca prin minune a scăpat furiei naturii.

Fiica celor doi tocmai ce se întorsese din Italia, cu o zi înainte să lovească viitura. Poate a fost un semn de îndurare divină pentru aceşti oropsiţi ai sorţii, fiindcă dacă nu era ea părinţii săi poate că ar fi fost morţi acum. Fata a fost cea care i-a luat din calea puhoaielor, exact la timp.

“Când am ieşit în drum, deja apa intrase peste tot. Nu am avut timp să salvăm nimic. Dacă eraţi să auziţi animalele cum urlau, nu vă pot spune. Sfârşitul lumii a fost. Am stat pe pod cu ei”, povesteşte ea.

Între timp, , meteorologii prognozând precipitaţii de 40 l/mp în zona judeţului Vaslui, iar cum solul este deja îmbibat cu apă am putea avea parte de noi calamităţi.