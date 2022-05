Dramele prin care a trecut Ana Konjuh, adversara Simonei Halep la Roland Garros! Operată de patru ori, a fost la un pas să-şi piardă sora: “Nu ştiam dacă va scăpa”

Simona Halep se va duela cu Ana Konjuh , iar sportiva din România porneşte cu prima şansă. Cu toate acestea, fostul număr 1 mondial va avea în faţă o adevărată luptătoare, care a trecut prin câteva drame de-a lungul carierei.

Cele patru operaţii suferite de Ana Konjuh, adversara Simonei Halep la Roland Garros 2022

Cu o carieră de excepţie la junioare, unde a câştigat, în 2013, Australian Open şi US Open, Ana Konjuh a făcut pasul spre tenisul profesionist în anul următor. Preţul succesului l-a plătit imediat, după ce ani de zile jucase cu ajutorul calmantelor, şi a trebuit să sufere prima operaţie la scurt timp după debutul la Australian Open.

După o recuperare care a durat patru luni, Ana Konjuh nu a mai avut probleme cu cotul până pe finalul sezonului 2017. Croata a ajuns iar pe masa de operaţie şi a trebuit să treacă prin recuperare. A jucat două meciuri în startul anului 2018, iar durerile au reapărut şi a fost nevoit să se opereze din nou.

A patra operaţie a suferit-o în 2019, într-un an în care a jucat doar trei meciuri din cauza problemelor medicale. Ana Konjuh a revenit pe teren abia în septembrie 2020, când a început ascensiunea spre Top 100 WTA, după ce în iulie 2017 obţinuse cea mai bună clasare din carieră, locul 20.

Ana Konjuh şi-a spus povestea dramatică pe Instagram, după a patra operaţie

“Încă de la 12 ani am jucat cu anumite dureri la cot. Luam calmante ca să-mi pot continua cariera până când un doctor mi-a sugerat că am nevoie de operaţie. La 16 ani, după ce am terminat cariera la junioare, a trebuit să iau o pauză, când deja trecusem la profesioniste, pentru recuperare.

Totul a decurs bine şi nu am mai simţit dureri pentru trei ani şi jumătate. Alte accidentări mi-au blocat ascensiunea în perioada asta, cum ar fi o hernie de disc şi o gleznă sucită. Nu ştiam că problemele cu cotul aveau să apară din nou. Eram pe locul 20, în 2017, şi lucrurile mergeau poate prea bine. M-am trezit într-o dimineaţă, la un turneu în Canada, şi nu puteam să-mi mişc braţul drept.

M-am întors acasă şi am aflat că am nevoie de o nouă operaţie. Atitudinea pozitivă m-a ajutat să trec de recuperare şi eram pregătită să joc din nou. După un singur meci jucat am simţit din nou dureri. Am luat o pauză de şase săptămâni şi am început să caut cel mai bun doctor, aşa am ajuns în SUA. M-am trezit după a treia operaţie şi am aflat că nimic grav nu fusese găsit. Eram pregătită pentru turneele pe zgură şi iarbă din 2018, dar după patru meciuri au reapărut durerile. Am luat o pauză de şase luni.

Mă simt neajutorată când văd că acest sport, căruia i-am dedicat toată viaţa, îmi provoacă toate aceste probleme. Am spus să-i mai acord o şansă. M-am operat pentru a patra şi ultima oară. A durat două ore şi jumătate. Sunt 70% şanse să revin, dar voi încerca. Mi-am setat acest obiectiv şi nu pot accepta altceva”, era mesajul postat de Ana Konjuh în iunie 2019, după a patra operaţie.

Sora ei a fost la un pas de moarte

În mesajul postat după a patra operaţie, Ana Konjuh a dezvăluit o altă dramă prin care a trecut în prima parte a carierei. Jucătoarea de 24 de ani a povestit cum sora ei a fost la un pas de moarte.

“Toate acestea nu au fost nimic faţă de problemele pe care sora mea le-a avut. A avut un fel de inflamaţie a creierului şi nu ştiam dacă va scăpa. A avut şansa unui miracol. În acele momente dificile, tenisul m-a ajutat să merg mai departe”.

În prezent, Ana Konjuh ocupă locul 66 WTA şi va fi la cea de-a şasea participare la Roland Garros. Croata a mai întâlnit-o o singură dată pe , în turul 2 de la WTA Sankt Petersburg 2017. Atunci, românca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-6(2).