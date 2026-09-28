Sport

Doi fotbaliști, eliminați în același meci după ce și-au tras un adversar de păr! Imaginile au devenit virale. Video

Ceea ce trebuia să fie un meci banal din Nations League CONCACAF s-a transformat rapid într-o comedie absurdă. S-au arătat două cartonașe roșii după două gesturi stupide.
Mihai Dragomir
28.09.2026 | 08:17
Doi fotbalisti eliminati in acelasi meci dupa ce siau tras un adversar de par Imaginile au devenit virale Video
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Aedan Scipio este fotbalistul al cărui păr a produs două eliminări în același meci. Foto: Colaj FANATIK.
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Fază de-a dreptul ireală pe terenul de fotbal la un meci din Nations League CONCACAF. Imaginile senzaționale au devenit virale rapid, strângând milioane de vizualizări în doar câteva ore. Protagonist a fost un jucător cu dread-uri aproape până la pământ.

Meci cu 5 goluri, umbrit de gesturi nesportive. Ce a pățit Aedan Scipio

Nu doar în Europa se desfășoară Nations League în această perioadă, ci și în restul continentelor. Naționala statului Antigua și Barbuda a făcut instrucție pe teren cu Anguilla, pe care a zdrobit-o cu un categoric 5-0. Totuși, rezultatul categoric a trecut rapid în plan secund, după niște scene de cascadorii râsului care au lăsat întreaga lume perplexă.

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Protagonistul serii nu a fost vreun marcator, ci Aedan Scipio, fotbalistul celor din Anguilla, un jucător inconfundabil datorită dread-urilor sale uriașe, care îi trec de talie. Nimeni nu anticipa nebunia care avea să urmeze după ce acesta a fost trimis pe teren de către antrenorul său, în minutul 69. Intrat pe teren din postura de rezervă, Scipio a devenit rapid o „țintă” pentru adversari, dar nu pentru calitățile sale tehnice.

El a provocat două eliminări în tabăra adversă. Motivul este unul halucinant: cei doi jucători din naționala Antiguei (Greene și Knight) au văzut cartonașul roșu după ce l-au prins și l-au tras de cozile imense pe fotbalistul din Anguilla. Arbitrul partidei nu a stat deloc la discuții și a taxat gesturile golănești, trase la indigo.

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Reacții geniale pe internet după pățania lui Aedan Scipio

Fanii nu s-au putut abține când au văzut imaginile de-a dreptul absurde pe platforma X. Secțiunea de comentarii a explodat, mai ales la adresa lui Aedan Scipio, al cărui păr a produs două „roșii”. „Pentru că l-au lăsat pe nebunul ăla să se joace cu extensiile alea de păr?”, „FIFA ar trebui să-i spună tipului să-și lege părul la spate, altfel nu joacă… e pur și simplu prea tentant”, „Cel de-al doilea care a făcut asta a fost cu siguranță motivat de invidie, hahaha”, au fost doar o parte din comentariile lăsate de internauți.

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Echipa națională de fotbal a Antiguei și Barbudei se află pe locul 162 în ierarhia FIFA și pierduse precedentul meci (0-1 cu Aruba). De cealaltă parte, echipa națională de fotbal a Anguillei ocupă poziția 210 în același clasament și venea tot după un eșec asemănător (0-1 cu Dominica).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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