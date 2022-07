„Dream Team” în Laver Cup! Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer și Andy Murray vor fi coechipieri

„Dream Team” la Laver Cup! Pentru prima dată în istorie, vor fi coechipieri, după ce Novak Djokovic (35 de ani) și-a anunțat și el prezența la turneul programat între 23 și 25 septembrie.

Djokovic, Nadal, Federer și Murray, în aceeași echipă la Lever Cup

Campion la Wimbledon 2022, dar , Novak Djokovic (locul 7 ATP) a transmis că va participa la Laver Cup, un turneu la care joacă două echipe. Una din tenismeni din Europa și una din restul lumii.

ADVERTISEMENT

Cele două echipe de vis îi vor avea căpitani nejucători pe legendarii Bjorn Borg și John McEnroe.

„Sunt foarte încântat să mă alătur echipei Europei din nou pentru Cupa Laver de pe arena O2 din Londra, în septembrie. Este singura competiţie unde poţi juca în echipă cu băieţii cu care esti adversar în mod normal în competiţie, Rafa, Roger şi Andy. Va fi un moment absolut unic în istoria sportului nostru”, a declarat Novak Djokovic, pentru

ADVERTISEMENT

Împreună, Rafael Nadal (36 de ani, locul 3 ATP), Roger Federer (40 de ani), Andy Murray (35 de ani, locul 50 ATP) și Novak Djokovic au câștigat împreună 66 de titluri de Grand Slam. Cei patru vor face parte din echipa Europei și vor fi conduși de Bjorn Borg.

„Nici nu mi-aş fi imaginat să pot avea pe aceste patru legende ale sportului în aceeaşi echipă. Știu că ei, ca și mine, apreciază semnificația acestui moment și vor fi cu adevărat pregătiți pentru el.



ADVERTISEMENT

În fiecare an, scopul nostru este să câștigăm. Cu Rafa, Roger, Andy și Novak în echipă, îmi plac șansele noastre”, a declarat suedezul, fost număr 1 ATP.

Pe lângă cele patru superstaruri, alți doi jucători europeni, care n-au fost anunțați încă, vor completa echipa lui Borg.

ADVERTISEMENT

Cine compune echipa „Restului lumii”

„Rest of the world” (n.r. – restul lumii) este formația care va înfrunta „Dream Team-ul” lui Djokovic & Co.. Aceasta îl are căpitan pe John McEnroe, iar din ea fac parte Felix Auger-Aliassime (21 de ani, 9 ATP), Taylor Fritz (24, 13 ATP) și Diego Schwartzman (29, 14 ATP).

ADVERTISEMENT

Și aici, echipa este încă incompletă. Alți trei tenismeni vor fi anunțați curând.