Drept de promovare pentru Steaua în sezonul viitor? Oprița anunță negocieri avansate cu investitorii privați

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Steaua întâlnește Dinamo în liga secundă, acest meci fiind considerat „adevăratul derby” de unii suporteri sau de antrenorul Ionuț Chirilă. Fără drept de promovare în ultimii ani, Steaua așteaptă cu nerăbdare investitori privați care să îi permită în viitor să ajungă în prima ligă.

Negocierile dintre investitorii privați și Steaua sunt avansate, potrivit lui Daniel Oprița

Spre deosebire de Chirilă, Daniel Oprița s-a ferit să vorbească despre „derby” pentru a nu supăra pe cineva. „Nu știu dacă e derby, nu aș vrea să zic, să se interpreteze. E Steaua – Dinamo. Dacă se numește Steaua – Dinamo, atunci Ionuț Chirilă are dreptate, e derby”, a declarat Oprița conform

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Cât despre investitori și promovare, cu un investitor privat care vrea să se asocieze cu secția de fotbal. Dacă acest scenariu devine realitate, Steaua va avea drept de promovare în prima ligă anul viitor.

„Sunt discuții foarte avansate, irma e serioasă și dispusă să bage foarte mulți bani, așa cum a spus și domnul Pițurcă. Noua conducere din MApN trebuie să aibă o întâlnire cu finanțatorii și să găsească o cale de asociere.

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Firma e 100% interesată, din ce știu eu. Lucrurile sunt clare din punctul celor care vor să vină. Totul e la mâna ministerului și a clubului. Să sperăm că-i acceptă”, a declarat Oprița. Tudorel Stoica, fostul căpitan al Stelei, dezvăluia în urmă cu două săptămâni că acești investitori misterioși sunt din străinătate.

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Investitorii care sunt aproape de asociere cu CSA Steaua ar fi din străinătate

„Sunt discuții, au venit la club niște investitori și se pare că se va realiza. Acum nu mai este ministrul care a fost. Sper că cel care vine… Cel de acum este de acord, ne-a promis că se va rezolva. Au fost discuții, dar până nu se semnează nu știm ce se va întâmpla, mai ales dacă se schimbă ministrul.

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Important este să se rezolve în țară. Noi, cu fotbalul, dacă am stat atât, mai putem sta câțiva ani. Investitorii sunt din străinătate, puternici financiar. Nu sunt din România, nu”, explica fostul mare jucător al Stelei.