“Drept de vot și la 16 ani!” De ce crede Mircea Geoană că e lider în sondajele pentru Cotroceni

Secretarul general adjunct al NATO s-a declarat măgulit de faptul că se află în fruntea sondajelor din ultimul an și jumătate privind intenția de vot la alegerile prezidențiale

De ce crede Mircea Geoană că e lider în sondajele pentru Cotroceni

Mircea Geoană a explicat pentru FANATIK care sunt principalele motive pentru care se situează în topul preferințelor românilor când vine vorba despre .

ADVERTISEMENT

„Evident că sunt măgulit și mi se pare că lucrurile arată bine. Poate că a contat foarte mult și faptul că am plecat din politică de ceva timp, poate că poziția asta de la NATO, care e o poziție atât de influentă și de mare, a creat un fel de validare suplimentară: ‘Mă, dacă a ajuns ăsta acolo, înseamnă că o fi ceva de capul lui’.

Dar cred că este și faptul că lumea nu mă mai simte că aparțin unui segment îngust de politicieni, că sunt un pic deasupra acestor chestiuni.

ADVERTISEMENT

Și cred că poți să ai o viziune unificatoare și să spui: ‘Da, domnule, pentru cel necăjit și frustrat din mediile sărace și de la țară avem un răspuns, pentru mediile mai dinamice, inclusiv pentru tineri, ai alt răspuns’.

Sunt foarte bucuros că au votat atât de mulți cei care au votat prima dată acum”, a explicat politicianul în cadrul emisiunii disponibilă integral pe pe canalele de ale publicației și pe .

ADVERTISEMENT

“Drept de vot şi la 16 ani!”

tinerii de 16-17 ani ar trebui să aibă dreptul să voteze pentru că la vârsta lor sunt deja „oameni în toată firea”, deja maturi.

„Dar eu sunt tot mai convins de faptul că modul extrem de civic, de patriotic în care cei foarte tineri, care au votat prima dată, au votat mai mult decât grupa 25-35 de ani, cei care sunt 18-25.

ADVERTISEMENT

Deci eu unul sunt absolut convins că dacă am da vârsta de vot la 17 sau 16 ani de zile, am face un lucru foarte bun. Pentru că aceștia foarte tineri, chiar dacă nu au drept de vot, influențează familia. Și îi trage de mânecă: măi, mamă, du-te la vot; măi, bunicule.

L-aș duce (dreptul de vot n.r.) la 16 sau 17 ani fără probleme, fără nicio ezitare. De ce? Pentru că sunt deja maturi. Păi tinerii de acum la 17 ani, la 16 ani sunt oameni care sunt în toată firea, trebui să le dăm încrederea să participe la deciziile țării ăsteia”, a declarat oficialul NATO.

Ce nu va face, dacă iese președinte

Politicianul a dezvăluit în cadrul discuției cu Horia Ivanovici și care este lucrul pe care nu îl va face niciodată dacă va ajunge președintele României.

„Știți ce n-am să fac? N-am să numesc oameni incompetenți în pozițiile cheie pentru proiectele pe care le agreăm cu românii și cu partidele politice. Eu am nevoie de partide, lăsând la o parte orice. Deci, efectiv, măcar pentru alea 20, 30, 50 de joburi de care depinde educația, sănătatea, bunul mers al economiei. Și până la urmă respectul și demnitatea noastră, acolo nu mai fac rabat.

Am făcut și eu politică și știu ce înseamnă algoritmul și negocierea și vreau efectiv să impunem partidelor și având oamenii de partea noastră să le spunem: ‘Măi, fraților, da-ți-ne, măi, oameni competenți. Pune și tu un prim 11, măi, omule. Cine e viitorul prim-ministru, pune niște oameni acolo în regulă și haideți să facem treabă pentru țara asta!’.

Deci eu pentru lucrurile în care cred, eu nu mai fac niciun fel de compromis pe așa ceva. Asta nu înseamnă că vin eu cu oamenii mei. Veniți voi. Nu aveți buni veniți cu al doilea, veniți cu al treilea, veniți cu al cincilea, dar nu mai puneți oameni care nu știu să facă treabă unde depinde soarta a milioane de români. Nu este ok”, a subliniat Mircea Geoană.

”Trebuie să descentralizăm banii”

Fostul lider PSD a mărturisit că a căzut în trecut în această capcană și că nu pozează într-un politician neprihănit, dar că nu va mai face acest lucru pentru că a învățat din greșelile trecutului.

„Deci dacă nu mai fac ceva din ceea ce am făcut și eu, că am făcut-o, că nu sunt eu acum neprihănitul de serviciu. Dar am învățat din ceea ce înseamnă pentru motive tactice să sacrifici interesele importante ale țării.

Pe ordine și apărare națională trebuie oamenii buni care sunt acum, trebuie să rămână. Nu înseamnă că dacă vine o nouă administrație, un nou regim politic în România, pleacă toți. Ne uităm efectiv la fiecare: ‘Mă, îți faci treaba, poți să continui. Nu-ți faci treaba, mulțumim frumos, următorul’.

Deci aici sunt absolut intransigent. Pe câteva proiecte. Nu pe toate. Treaba guvernului, treaba parlamentului, treaba primăriilor. Apropo, trebuie să descentralizăm decizia și banii în țara asta. Nu putem face totul de la București. E mult prea centralizat Bucureștiul”, a mai spus Mircea Geoană la FANATIK.

"Drept de vot şi la 16 ani!". De ce crede Mircea Geoană că e lider în sondajele pentru Cotroceni