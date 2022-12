Drepturile TV din SuperLiga, o problemă continuă: „Noi avem produsul, meciul îi aparține Rapidului! Nu e ceea ce trebuie să fie”. Video exclusiv

Omul de afaceri Dan Șucu, unul dintre cei doi acționari ai Rapidului, a pus sub „lupă” felul în care sunt calculate sumele din drepturile TV pentru toate echipele.

Dan Șucu spune ce probleme sunt cu audiențele în SuperLiga

Prezent în studioul emisiunii FANATIK , Dan Șucu a vorbit despre cum ar fi corect să se împartă sumele din drepturile de televizare ale meciurilor din campionatul intern.

„M-am gândit destul de serios… pentru ziua de azi, pentru audiența pe care o generăm în momentul actual, valoarea drepturilor TV este normală. Dar ideea e simplă, audiența e corectă? E ceea ce ar trebui să fie? Evident că nu este! Noi trebuie să luptăm cu toții să dublăm această audiență, dublând audiența poți solicita ceva în plus.

Nu sunt adeptul conflictelor, nu consider că un conflict poate duce spre performanță, cred că din punctul nostru de vedere trebuie să lucrăm împreună cu providerii, pentru a găsi cea mai bună valoare.

Modul în care se împart aceste drepturi, că nu se ține cont de audiență, ci doar de performanța sportivă… e fără sens!

Ar trebui să fie un mixt, pentru că drepturile sunt pentru audiență, dar în schimb ele se împart doar pe bază de performanța de clasament, când de fapt ele trebuie să se împartă, în cea mai mare parte, pe parte de audiență, de câtă audiență ai generat, este foarte simplu. Măcar să fie o combinație”, a .

„Anul trecut am încasat sub un milion de euro!”

„Anul trecut am încasat sub un milion de euro, dar conform calculelor noastre, ținând cont de audiență, ar fi trebuit să încasăm undeva spre patru milioane de euro, iar banii ăia sunt în buzunarele altor cluburi, care nu generează audiență și care din punctul meu de vedere nu au ce căuta, pentru că fără audiență înseamnă că nu ai public, adică nu ai fani, iar fotbalul fără fani nu-și are sens.

În mod cert este o soluție să fie pay-per-view, dar la noi în momentul de față e foarte greu să vinzi abonamente. Ce dorim noi, ce știm noi e că avem produsul, meciul îi aparține lui Rapid”, .

„Faptul că există înțelegeri, care din punctul nostru ne prejudiciază, dar facem parte dintr-o comunitate și tot prin comunitate putem schimba aceste lucruri. Totuși, produsul ne aparține și până la urmă este treaba noastră cum găsim o soluție mai bună pentru noi.

Ne dorim ca audiența pe care o generăm să fie cu adevărat răsplătită. În mod normal un pay-per-view trebuie să funcționeze. Noi avem produsul, putem vorbi cu providerul să îl evaluăm corect.

E o chestie extrem de tehnică. Acest club dorește performanță, performanța se face și cu bani, acest club trebuie să genereze venituri”, a , la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.