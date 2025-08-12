Sport

Drepturile tv din SuperLiga s-au vândut până în 2035! Afacere de 400 de milioane de euro la o zi după anunțul spectaculos de la Fanatik SuperLiga

Drepturile TV din SuperLiga s-au vândut până în anul 2035. Noul contract a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare, 15 voturi pentru și o abținere.
Marian Popovici
12.08.2025 | 16:35
Drepturile tv din SuperLiga s-au vândut până în 2035. Sursa: colaj Fanatik

În dimineața zilei de marți a avut loc Adunarea Generală a cluburilor din SuperLiga, la sediul LPF. Noul contract de drepturi tv pentru campionatul intern a fost supus la vot și a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare, 15 voturi și o abținere, Dinamo.

Drepturile tv din SuperLiga s-au vândut până în 2035! Afacere de 400 de milioane de euro

Noul contract al drepturilor tv a fost vândut până în 2035 și a fost achiziționat tot de EAD, compania deținută de Orlando Nicoară. Afacerea este una uriașă, care ajunge la 400 de milioane de euro în cei 10 ani de contract.

A fost propusă o mărire de 1.000.000 de euro încă din acest sezon, ceea ce înseamnă un salt la 31.000.000 de euro fără TVA, conform Golazo. Mai mult, începând din campionatul 2032-2033, valoarea contractului va urca la 35,5 milioane de euro, ceea ce înseamnă că se va depăși bariera de 40 de milioane de euro.

Gino Iorgulescu: „Vreau să îl duc mai mult, vreau să ajung la 40, cât are Federația. Da, dar nu imediat”

Gino Iorgulescu a anunțat în cursul zilei de luni la FANATIK SUPERLIGA că vrea să atingă 40 de milioane de euro din drepturile tv pentru SuperLiga în următorii ani:

„E o discuție pe care o să o lămurim zilele astea. O să se mărească puțin. Acum e 30 de milioane, plus un milion. 31 brut. Expiră peste doi ani. Păi da, să încercăm, pentru că vin vremuri grele, să mai ciupim ceva. Vreau să îl duc mai mult, vreau să ajung la 40, cât are Federația. Da, dar nu imediat”, a anunțat șeful LPF la FANATIK SUPERLIGA.

Cum se împart banii?

Banii din drepturile tv vor fi împărțiți în trei criterii: 33% se împarte în mod egal, 33% în funcție de clasarea de la finalul sezonului precedent, iar 33% este raportat la poziția din finalul sezonului regulat.

În acest moment, SuperLiga este transmisă pe posturile Digisport şi Primasport. Având în vedere noul contract de drepturi tv, cel mai probabil nu va interveni nicio schimbare din acest punct de vedere.

  • 400.000.000 de euro este valoarea drepturilor tv până în 2035
  • 31.000.000 de euro vor împărţi cluburile în acest sezon din drepturi tv
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
