Drepturile tv se scumpesc în pandemie! NFL, contract de 8 miliarde de dolari. Cum arată topul banilor

Competițiile sportive rămâne printre cele mai urmărite evenimente la nivel global la televizor. Iar drepturile de transmitere a competițiilor de elită au ajuns să se vândă pe sume exorbitante, de miliarde de euro. Pandemia nu a zdruncinat aceste contracte cu multe zerouri decât în unele cazuri izolate, iar experții estimează că această creștere a sumelor cheltuite de televiziuni va continua.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De departe, cele mai scumpe drepturi tv sunt în NFL. Atât de scumpe încât nu își permite un singur conglomerat media să le plătească. Nu mai puțin de patru mari televiziuni au cumpărat drepturile de la NFL între 2014 și 2021. În câteva săptămâni vor începe negocierile pentru acest contract “fierbinte” care urmează să expire în 2022 și sumele care urmează să fie aruncate în joc sunt de-a dreptul halucinante, mai ales în condiții de pandemie.

Astfel, Fox, CBS, ESPN și NBC plătesc 5 miliarde de dolari anual pentru drepturile tv pentru fotbalul american. ESPN plătește aproximativ 2 miliarde de dolari pe an pentru drepturile din NFL, Fox, 1,2 miliarde, NBC, 1,1 miliarde și CBS, 1 miliard pe sezon. În plus, Fox are un pachet adițional de 660 de milioane de dolari pe sezon pentru un pachet de 11 meciuri transmise joi, NFL Thursday.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Drepturile tv se scumpesc în pandemie! NFL speră la un contract de 8 miliarde pe an!

Forbes estimează că noul contract va avea o valoare mult mai mare. Astfel, conform estimărilor, ESPN va fi nevoită să plătească 1 miliard mai mult pe drepturile tv, adică 3 miliarde de dolari pe an. Cei de la NFL vor să continue parteneriatul cu televiziunile existente (CBS, NBC și Fox), în condițiile în care drepturile din NFL le fac cu ochii giganților de streaming media: Netflix, Amazon, Apple sau Google, care au puterea financiară să se implice în această luptă.

Noile înțelegeri ar urma să fie parafate pentru următorii 7-8 ani. Astfel, suma totală pe an a drepturilor tv din NFL ar putea ajunge la nivelul de 7-8 miliarde de dolari pe an, adică un contract în valoare de 50 de miliarde de dolari pe an.

ADVERTISEMENT

NBA costă 2,7 miliarde de dolari pe sezon! ESPN și Turner au triplat suma față de precedentul contract

Următorul sport pe care televiziunile americane aruncă miliarde este NBA. Baschetul nord-american este pe locul doi la nivel global în materie de sume încasate din drepturi tv. Spre deosebire de NFL, în NBA drepturile tv sunt acontate până în 2025 de ESPN și Turner, care varsă 2,7 miliarde de euro anual pentru drepturile de difuzare. Nu sunt incluse aici sumele încasate din cedarea de drepturi în străinătate.

Contractul a fost semnat pe 10 sezoane în 2016 și expiră la finalul sezonului 2025. În primăvară când meciurile din NBA au fost întrerupte din cauza pandemiei au existat anumite tensiuni și pierderile din drepturi tv ar fi fost foarte importante, însă NBA a venit cu soluția de a încheia campionatul în acea bulă din Orlando, care a limitat pierderile. Actuala stagiune se desfășoară conform programului, însă fără fani în tribune, evident.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Singurul sport american în care drepturile tv ajung la nivel de miliarde de dolari anual este MLB, Liga Nord-Americană de Baseball. Turner, ESPN și Fox dau 1,5 miliarde de dolari anual, însă și aici va dura o renegociere de contract. Apoi urmează NASCAR (820 de milioane/an de la Fox și NBC) și NHL (633 de milioane/an de la NBC și Rogers).

Premier League, cel mai bogat campionat de fotbal! 4,3 miliarde de lire sterline pe an din drepturi tv

Premier League este singura competiția europeană care se bate, ca valoare, cu sporturile americane. Difuzarea campionatul englez de fotbal costă 1,7 de miliarde de lire sterline (2,3 miliarde de dolari) pe an, plătiți de televiziunile britanice (Sky, BT Sport și Amazon). Spre deosebire de sporturile americane, Premier League are un venit uriaș din drepturi tv de la televiziunile de pe mapamond: 1,4 miliarde de lire sterline (1,91 miliarde de dolari).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Contractul a fost semnat pe 3 ani, între 2019 și 2022, astfel că Premier League generează un venit anual de 3.1 miliarde de lire sterline (adică 4,3 miliarde de dolari) și se apropie cu veniturile din străinătate de banii dați de televiziunile americane din NFL. Astfel, pentru cei trei ani, contractul de drepturi tv din Premier League ajunge la 12,56 miliarde de dolari.

Înțelegerea expiră la finalul sezonului viitor, 2021-2022. În funcție de locul ocupat în clasament, cluburile din Premier League încasează din drepturi tv între 100 de milioane de lire sterline (ultimul loc) și 170 de milioane de lire sterline.

ADVERTISEMENT

Haos în Ligue 1! Grupul MediaPro a anulat contractul de 814 milioane de euro

În 2020, a fost semnat un contract uriaș, fără precedent în Franța. Grupul Mediapro a promis 814 milioane de euro pe sezon și Bein Sport a venit cu 330 de milioane de euro pentru un contract anual de 1,172,000,000 de euro/sezon. Unii patroni de cluburi din Ligue 1 și-au frecat mâinile de bucurie și sperau că echipele lor vor putea să se apropie de nivelul celor din Premier League.

Însă, în rândul francezilor, de la început au fost îngrijorări în ceea ce îi privește pe cei de la Mediapro și mai mulți oficiali din Ligue 1 au avut rezerve privind contractul uriaș, principala temere fiind aceea că oficialii Ligii nu au obținut garanțiile necesare de la grupul spaniol.

ADVERTISEMENT

Pandemia a agravat lucrurile și primele semne de tensiune au început din vară când rating-ul bancar al celor de la Mediapro a coborât mult. Reprezentanții companiei au încercat să liniștească lucrurile și să spună că este un lucru normal, având în vedere faptul că ne aflăm în pandemie.

În luna august a fost plătită prima tranșă, de 172 de milioane de euro, însă în luna octombrie trebuia să mai vină o tranșă, care nu a mai fost plătită. În schimb, Mediapro a cerut renegocierea contractului pentru acest sezon.

Liga Franceză nu și-a luat garanțiile necesare, iar valoarea uriașă a contractului a fost acceptată fără ezitare. Această naivitate i-a costat scump, pentru că în luna decembrie a anului trecut, MediaPro a anulat contractul și fotbalul francez a fost aruncat în haos.

România, pe locul 20 în lume la sumele plătite pe drepturi tv în Liga 1

România este pe locul 20 în lume, în ceea ce privește drepturile tv. Grupul EAD plătește 34,1 milioane de euro pe sezon pentru drepturile tv din Casa Pariurilor Liga 1. Contractul a fost semnat în 2019 și este valabil până în 2024.

Din fericire, în România nu există nicio îngrijorare în ceea ce privește o posibilă renegociere în ceea ce privește contractul de drepturi tv sau, mai rău, o anulare a acestui contract, așa cum s-a întâmplat în Franța.

“Momentan nu există un astfel de scenariu și nu este o variantă prin care să cerem renegocierea, cum se întâmplă în Franța. Noi avem un contract clar pe cinci ani de zile pe care vrem să îl ducem la capăt. Nu se pune problema să renunțăm în acest moment.

În Franța este o situație specifică. Drepturile au fost luate de MediaPro din Spania pe o sumă foarte mare. Ei au încercat să renegocieze. Acolo este o sumă foarte mare dacă vă uitați pe tabele”, a explicat Orlando Nicoară pentru FANATIK.

Top 10 contracte de drepturi tv în fotbal:

Premier League – 1,92 miliarde de euro pe an Ligue 1 – 1,17 miliarde de euro (anulat de Mediapro) Bundesliga – 1,16 miliarde de euro La Liga – 1,14 miliarde de euro Serie A – 973.000.000 de euro Superliga turcă – 443.000.000 de euro Campeonato Serie A (Brazilia) – 270.000.000 de euro Championship (Liga 2 engleză) – 134.000.000 de euro Primeira Liga (Portugalia) – 124.000.000 de euro Jupiler League (Belgia) – 103.000.000 de euro