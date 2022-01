Drew Barrymore și Luke Wilson au fost un cuplu. Dezvăluirea făcută de actriță 

Frumoasa actriță în vârstă de 46 de ani și-a amintit în emisiunea pe care o moderează, „The Drew Barrymore Show”, de momentele în care a format un cuplu cu Luke Wilson.

Vedeta susține că a fost vorba de o „relație deschisă” ceea ce înseamnă că actorul era liber să se întâlnească și cu alte persoane.

Este vorba de o legătură care s-a consumat prin anul 1999 și chiar a fost relatată în presa de atunci, deși nu existau foarte amănunte.

Drew Barrymore, relație deschisă cu Luke Wilson. Ce a dezvăluit celebra actriță

Drew Barrymore și Luke Wilson s-au întâlnit o perioadă, în momentul de față mărturisind că era tânără și că relația a fost una „distractivă”.

„A fost o relație deschisă”, a povestit actrița, în emisiunea difuzată joi, 27 ianuarie 2022, când a avut-o invitată pe Kate Hudson, conform .

„Noi eram tineri”, a mai adăugat Drew Barrymore, care a avut o reacție surpriză din partea invitatei sale.

„Și eu am fost acolo cu un Wilson”, a glumit Kate Wilson, care s-a întâlnit cu fratele lui Luke Wilson, Owen. Perechea s-a cunoscut în timpul filmărilor de la „You, Me and Dupree”, din 2006.

Mai mult decât atât, Drew Barrymore i-a spus invitatei sale că era „atât de distractiv” să te întâlnești în acele zile pentru că era „tânără, iar mizele mici”.

„Doar ne distram… petrecând. Nu iei totul atât de în serios și a fost distractiv și ne-am petrecut cel mai bine”, a adăugat vedeta americană.

Cum s-au cunoscut actrițele Drew Barrymore și Kate Hudson

Cele două actrițe aveau să se cunoască la rândul lor prin intermediul lui Luke Wilson în urmă cu foarte mulți ani, în perioada în care Kate Hudson filma „Alex and Emma”. Se întâmpla în anul 2003.

Prietenele au realizat că întâlnirea a avut loc la un bar din Santa Monica, California. La acea vreme, Kate filma o peliculă cu din „Legally Blonde”, iar Drew Barrymore forma un cuplu cu el.