Droguri găsite la FCSB – Fenerbahce! Anunțul Jandarmeriei. Exclusiv

Forțele de ordine au descoperit droguri înainte de partida FCSB - Fenerbahce. Suporterii turci au fost deconspirați de Jandarmerie. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
29.01.2026 | 23:03
Droguri gasite la FCSB Fenerbahce Anuntul Jandarmeriei Exclusiv
Au fost găsite droguri înainte de FCSB - Fenerbahce. Sursă foto: Colaj Fanatik
Partida dintre FCSB și Fenerbahce, în ciuda rezultatelor din ultima perioadă, a stârnit un interes major. Pe lângă suporterii roș-albaștrilor, echipa oaspete s-a putut bucura de o susținere numeroasă. Interesant este că jandarmii au reținut, pe lângă materiale pirotehnice, droguri de la galeria turcilor.

Droguri găsite la FCSB – Fenerbahce

Doi suporteri ai lui Fenerbahce au fost găsiți având asupra lor atât materiale pirotehnice, cât și substanțe interzise. Obiectele au fost confiscate de forțele de ordine prezente la meci.

FANATIK a stat de vorbă cu Alex Iacob, purtătorul de cuvânt la Jandarmeriei, iar acesta a confirmat evenimentele nefericite întâmplate înainte de FCSB – Fenerbahce.

„Pe timpul accesului suporterilor oaspeți în complexul sportiv, la controlul specific, au fost depistați doi bărbați care aveau asupra lor materiale interzise la deținere.

Un bărbat avea substanțe interzise, iar un altul materiale pirotehnice”, a declarat Alex Iacob, purtător de cuvânt al Jandarmeriei, pentru FANATIK.

Echipele de start din FCSB – Fenerbahce

FANATIK a anunțat în exclusivitate echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Fenerbahce cu șapte ore înainte de lovitura de start.

  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Baba Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic – Thiam. Rezerve: Zima, Udrea, Crețu, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, Popescu. Antrenor: Elias Charalambous
  • Fenerbahce: Ederson – Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En Nesyri, Akturkoglu. Rezerve: Biterge, Cetin, Asensio, Aydin, Demir, Ekici, Uregen. Antrenor: Domenico Tedesco
