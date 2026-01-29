Droguri găsite la FCSB – Fenerbahce! Anunțul Jandarmeriei. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Partida dintre FCSB și Fenerbahce, în ciuda rezultatelor din ultima perioadă, a stârnit un interes major. Pe lângă suporterii roș-albaștrilor, echipa oaspete s-a putut bucura de o susținere numeroasă. Interesant este că jandarmii au reținut, pe lângă materiale pirotehnice, droguri de la galeria turcilor.

Droguri găsite la FCSB – Fenerbahce

au fost găsiți având asupra lor atât materiale pirotehnice, cât și substanțe interzise. Obiectele au fost confiscate de forțele de ordine prezente la meci.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu Alex Iacob, purtătorul de cuvânt la Jandarmeriei, iar acesta a confirmat evenimentele nefericite întâmplate înainte de FCSB – Fenerbahce.

„Pe timpul accesului suporterilor oaspeți în complexul sportiv, la controlul specific, au fost depistați doi bărbați care aveau asupra lor materiale interzise la deținere.

ADVERTISEMENT

Un bărbat avea substanțe interzise, iar un altul materiale pirotehnice”, a declarat Alex Iacob, purtător de cuvânt al Jandarmeriei, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Echipele de start din FCSB – Fenerbahce

cu șapte ore înainte de lovitura de start.