Droguri la Guvern. Episodul uitat din trecutul lui Ilie Bolojan: ”marfă” de două milioane de euro găsite într-o mașină de lux

Ilie Bolojan a ajuns cunoscut la nivel național ca primar al municipiului Oradea și ulterior ca președinte PNL, președinte interimar al României și premier. Puțini își mai amintesc de faptul că Bolojan a mai făcut o dată parte dintr-un guvern PNL, timp de aproape un an.

Ilie Bolojan a făcut ”curățenie” în garajul Guvernului și a declanșat scandalul drogurilor

În aprilie 2007, pe vremea când Traian Băsescu era la primul mandat și făcea echipă cu fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, Ilie Bolojan a fost adus de la Bihor, unde era prefect și ”uns” în funcția de Secretar General al Guvernului, cu rang de ministru. Din această poziție, Bolojan a coordonat agenda guvernului, a gestionat circuitul documentelor între membrii cabinetului și s-a ocupat de controlul intern în cadrul aparatului de lucru al Executivului.

Încă din prima lună la București, Ilie Bolojan s-a confruntat cu o situație mai puțin obișnuită. Într-un autoturism de lux transferat de la RA-APPS către Ministerul Afacerilor Interne au fost descoperite nu mai puțin de 60 de kilograme de heroină. ”Tranzacția” fusese făcută din ordinul , iar autoturismul, un Porsche 911 Turbo Coupe, se afla în garajul Regiei de aproape cinci ani, după ce fusese confiscat de la doi traficanți de droguri.

Drogurile au fost găsite de angajații MAI sub bancheta din spate a automobilului, în timpul unei inspecții tehnice în vederea înmatriculării acestuia. Polițiștii urmau să folosească bolidul în misiuni pe autostradă, însă cantitatea uriașă de droguri, în valoare de 2 milioane de euro, a născut un scandal uriaș.

Premierul Tăriceanu i-a cerut lui Bolojan o anchetă detaliată

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a reacționat imediat și i-a cerut lui Bolojan o anchetă, în paralel cu verificările derulate de MAI.

”Ancheta este justificată și trebuie văzut cum și-au făcut datoria cei care aveau obligația să facă aceste verificări. Înainte să fie premiat (personalul vamal, n.r.), trebuie sancționați, pentru că SGG și Guvernul sau nicio altă autoritate nu are obligația să se apuce să dezmembreze toate mașinile sau orice bun primit. (…)

Întrucât mai avem o mașină dintr-o confiscare de droguri, am dispus să mai facem o verificare, să nu ne trezim cu încă o astfel de situație datorată incompetenței unor funcționari din vamă sau poliția de frontieră. Sper să nu fie nici un fel de problemă”, spunea Ilie Bolojan în 2007.

Cum a ajuns mașina cu droguri în garajul Guvernului

Povestea autoturismului cu droguri din garajul Guvernului este una cât se poate de interesantă. În 2002, cetățeanul turc Berirmen Ferdi și fiul său au fost reținuți la vama Nădlac, după ce polițiștii de frontieră au descoperit că aceștia încercau să iasă din țară cu 63 de kilograme de heroină. Cazul a fost unul intens mediatizat, iar vameșul care a descoperit drogurile, pe nume Nicolae Gulaci, a fost premiat de stat cu 150 de milioane de lei vechi.

Mașina a fost sechestrată și apoi valorificată prin , ulterior ajungând în posesia SGG, care a uitat-o într-un garaj al RA-APPS. Nimeni nu a înțeles cum de mașina a rămas neverificată timp de cinci ani, în condițiile în care aceasta mai avea ascunse alte 60 de kilograme de droguri. Parchetul General, condus la acea vreme de Laura Codruța Kovesi a reacționat la acest scandal, arătând că vâlva creată în jurul mașinii burdușite cu heroină ar fi ”stricat” o anchetă de trafic de droguri.

Cum au dispărut 500 km de la bordul mașinii cu droguri

Cum era de așteptat, Ilie Bolojan a investigat temeinic cazul, iar după doar câteva zile, șeful Secretariatului General al Guvernului a venit cu propriile concluzii, care au scos la iveală neconcordanțe în acest caz. Într-un raport de cinci pagini, Bolojan a arătat că automobilul a fost preluat din Timișoara de doi șoferi ai RA-APPS pe data de 17 februarie 2002 și a intrat în garaj pe 19 februarie, ora 01:00.

”Având în vedere că s-au decontat doar două zile de diurnă aferentă deplasării, este probabil ca data sosirii să fi fost înscrisă în mod eronat în decontul de cheltuieli al ordinului de deplasare”, se arăta în raport, potrivit informațiilor din presa vremii.

O altă problemă constată de Bolojan este că mașina a plecat de la Timișoara cu 20.000 de kilometri la bord și a ajuns la București cu 19.542 km. Nimeni nu știe unde au ”dispărut” aproape 500 de kilometri.

Cum s-a încheiat cazul drogurilor de la Guvern

Povestea drogurilor de la Guvern s-a încheiat prin confirmarea faptului că a fost vorba despre o neglijență gravă a autorităților care au realizat confiscarea inițială (poliție, vamă), deoarece nu au scanat sau demontat mașina complet pentru a verifica dacă mai există marfă ascunsă.

Cazul s-a clasat prin admiterea faptului că Guvernul a păzit timp de cinci ani, fără să știe, o mașină-depozit de droguri care fusese deja ”capturată” de stat. După ce responsabilitatea a fost pasată de la o instituție la alta, nimeni nu a mai fost găsit vinovat. În schimb, situația a fost speculată intens de președintele Traian Băsescu, în lupta cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, pe care l-a acuzat de incompetență.

Ilie Bolojan a cerut reformă la RA-APPS

Și Ilie Bolojan a profitat de acest scandal și a insistat o serie de reforme la nivelul RA-APPS, instituție aflată în subordinea SGG. Bihoreanul susținea că statul nu trebuie să fie ”administrator de imobile” și a trecut la o procedură accelerată de vânzare a activelor și restructurare a personalului.

De asemenea, au fost modificate procedurile de verificare a autoturismelor confiscate, iar gestionarea acestor bunuri a trecut la ANABI (Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate), care organizează licitații transparente pentru valorificarea lor.