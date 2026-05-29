Dronă prăbușită pe un bloc din Galați. Încărcătura a explodat, iar zeci de oameni au fost evacuați. Video cu momentul impactului

Au fost momente de panică totală la Galați, acolo unde o dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, peste un bloc de locuințe din municipiul Galați. În urma impactului, încărcătura aparatului a explodat, iar la un apartament situat la etajul 10 a izbucnit un incendiu.

O dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au evacuat aproximativ 70 de persoane din imobil. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului. Până în acest moment se știe că drona ar avea proveniență rusească.

Primele imagini cu momentul impactului

Nu a durat mult până când au apărut primele imagini cu momentul în care drona lovește blocul. Acestea au fost publicate pe o rețea de socializare de Alin Constantin Cojocaru

Ce au transmis autoritățile din România

De remarcat că România a solicitat NATO să accelereze transferul de capabilități anti-dronă către țara noastră, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Demersul autorităților române vine după incidentul petrecut la Galați.

„Federația Rusă continuă sa fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului”, au explicat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.

Câte victime sunt după atacul cu dronă de la Galați

Din nefericire patru persoane au fost afectate în urma incidentului. Anunțul a fost făcut de lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galați. Două dintre victime au suferit traumatisme ușoare și au fost transportate imediat la spital. Alte două persoane au avut atacuri de panică și au fost asistate medical la fața locului.

Cum a fost posibil, de ce nu s-a tras în dronă

Mai trebuie spus că două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate de urgență de la Baza Aeriană Fetești, acestea fiind susținute în misiune de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Cu toate acestea, aparatele de zbor nu au deschis focul asupra dronei.

Interesant este că Ministerul Apărării a ținut să explice că piloții au avut pe întreaga durată a alertei autorizarea necesară pentru angajarea țintelor. Până la ora aceasta, instituția nu a explicat însă motivele pentru care drona nu a fost interceptată și doborâtă

Ce se întâmplă cu oamenii evacuați de urgență

Autoritățile au identificat un spațiu care poate fi folosit pentru cazarea temporară a locatarilor evacuați din bloc, însă până în acest moment nu a fost necesară relocarea niciunei persoane. Rămâne de văzut dacă structura blocului a fost afectată în urma exploziei. Vor urma mai mult ca sigur verificări, iar autoritățile vor lua o decizie în acest sens.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că echipe ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și specialiști ai SRI rămân în zonă pentru continuarea verificărilor și evaluarea situației.

„Pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MApN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările”, a transmis DSU, precizând că Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat

Un avion de vânătoare F-16 din România a doborât o dronă într-o misiune NATO

De remarcat că, în urmă cu doar câteva zile, i, în cadrul unei misiuni NATO. „Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă”, a transmis atunci ministerul.

Panică la Galați și cu altă ocazie

Nu este pentru prima oară când locuitorii din Galați se plâng de apariția dronelor. . De remarcat că atunci, autoritățile nu au transmis un mesaj RO-Alert, așa cum se întâmplă de obicei când apar asemenea situații.