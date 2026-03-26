Drone kamikaze vândute pe o cunoscută platformă online care livrează și în România. Fost ofițer SRI: „Nu trebuie să fii surprins dacă cineva îți bate la ușă”

Furnizori din China au oferit pe cunoscuta platformă Alibaba tipuri de drone cu inteligență artificială și ghidare termică, mascate sub formă de dispozitive comerciale. Cataloagele de vânzări au confirmat că acestea erau capabile să fie folosite și pentru atacuri sau pentru transport de explozibil. Un fost ofițer SRI a vorbit pentru FANATIK dacă această practică trebuie să ne îngrijoreze.

Drone kamikaze vândute de chinezi pe Alibaba

O anchetă a radiodifuzorului public australian arată cum furnizorii chinezi au pus la dispoziție, pe platforma Alibaba, cataloage de vânzări în care se puteau găsi drone kamikaze, acestea fiind reprezentate sub formă de echipamente pentru uz comercial, însă extrem de asemănătoare cu dronele Shahed din Iran, la prețuri de mai puțin de 50.000 de dolari.

Catalogul unui furnizor cu sediul în China arăta două tipuri de „rachete de croazieră” autonome, echipate cu ghidare termică și „ghidare prin inteligență artificială”. De asemenea, o dronă mică, descrisă în catalog ca fiind capabilă să transporte o bombă de două kilograme pe o distanță de 100 de kilometri, a fost listată de vânzător ca fiind potrivită pentru „pulverizarea cu pesticide”, conform sursei menționate.

Investigația arată că un furnizor a menționat cinci tipuri de „drone sinucigașe de atac”, două dintre ele având specificații, precum dimensiuni și capacități, aproape identice cu drona de atac Shahed 136, fabricată în Iran. Un vânzător a etalat și o gamă de drone kamikaze, similare cu cele folosite pentru interceptarea dronelor în Ucraina.

Reacția reprezentanților Alibaba. Cum se apără furnizorii chinezi

Politicile Alibaba spun că se „interzice vânzarea de arme militare”. Platforma a comunicat că „a acționat imediat” pentru eliminarea anunțurilor neconforme. Spre deosebire de arme, tancuri sau dronele au o dublă utilizare. Versiunile comerciale pot fi relativ ușor convertite în scopuri militare. Prin urmare, dronele cu rază lungă de acțiune pot fi vândute în mod legitim pentru logistică comercială și lucrări de topografie, în ciuda faptului că sunt capabile să zboare sute de kilometri pentru a lansa focoase de 50 kg.

În același timp, mai mulți furnizori au declarat pentru ABC faptul că pot evita restricțiile și că dronele pe care le vând, inclusiv „dronele sinucigașe de atac” erau destinate exclusiv utilizării comerciale. Un furnizor, care a declarat că dorește să vândă pe „câmpurile de luptă ucrainene și occidentale”, a menționat că dronele nu erau înarmate, „așa că nu le putem numi drone de luptă”, relatează sursa citată.

„După ce clientul face o achiziție, utilizarea acesteia nu are nicio legătură cu noi”, a declarat un agent de vânzări care se ocupă de unul dintre furnizorii chinezi.

Cât de ușor se poate transforma o dronă comercială într-o dronă kamikaze

Pe această temă FANATIK a luat legătura cu profesorul Cristian Barna, fost ofițer SRI și expert în securitate. Acesta ne-a explicat faptul că având în vedere că dronele au o dublă utilizare, folosirea lor este „foarte bine reglementată”. Cât despre cât de ușor e să transformi o dronă pentru pentru uz comercial, de exemplu cea destinată pulverizării pesticidelor, într-una de atac, fostul ofițer SRI a declarat că astfel de substanțe sunt precursori ai explozibililor. O combinație dintre fertilizator și motorină ar avea efect explozibil.

„Evident că tehnologia dronelor este mult mai ieftină decât un pilot și un avion cu care să faci acest lucru și, dau un exemplu, mai bine îți iei zece drone. Știți că și în România există o lege foarte drastică în care se menționează unde, când, cum și în ce condiții ai voie să ridici o dronă de la sol, altfel amenzile sunt foarte mari, iar spațiul aerian este foarte bine verificat”, a declarat expertul în securitate.

Fostul ofițer SRI ne spune dacă ar trebui să ne îngrijorăm

În același timp, Cristian Barna a menționat că în România avem Autoritatea Națională pentru Controlul Exporturilor (ANCEX) care se ocupă de emiterea unui acord pentru o firmă, de exemplu, care vrea să cumpere sau . În acest sens, el a subliniat că vânzarea unor dispozitive nu ridică semne de îngrijorare, deoarece sistemele de apărare pe care le avem identifică și neutralizează imediat un astfel de dispozitiv, pe lângă toate reglementările existente.

„Este o lege privind controlul substanțelor cu dublă utilizare și a tehnologiilor cu dublă utilizare. Această lege este în vigoare, are o anexă imensă cu toate substanțele posibile și imposibile și tehnologii posibile și imposibile care pot fi folosite cu utilizare duală. Și atunci, dacă vrei să te apuci să cumperi drone din orice parte a acestui pământ, da, trebuie să te duci să ceri prima dată să te autorizezi să ai dreptul să faci acest lucru. Verificările sunt destul de stricte.

Știți cum e, tu ai dat comanda ca și un simplu cetățean, dar nu trebuie să fii surprins dacă nimeni nu îți răspunde la ea sau dacă cineva îți bate la ușă și te întreabă de ce ai vrut să cumperi aceste drone. Adică și aceste oferte online sunt monitorizate tocmai în scopul de a controla foarte bine cererea și oferta în domeniu. Or, Alibaba nu este neapărat un canal clandestin de achiziționare a unor produse. Adică este totuși un canal liber, accesibil tuturor. Îngrijorările sunt canale clandestine de achiziționare a unor astfel de tehnologii”, a mai explicat fostul ofițer SRI Cristian Barna pentru FANATIK.