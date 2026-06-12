Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”

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Pe fondul tensiunilor tot mai ridicate în întreaga lume, au existat multe temeri cu privire la siguranța echipelor și a fanilor pe timpul Cupei Mondiale. Iar o amenințare uluitoare a apărut în aceste zile și vizează dronele folosite de FBI.

Dronele FBI au ajuns o amenințare pentru Cupa Mondială

Grupul de hackeri Handala, care are legături cu Iranul, a anunțat că a piratat dronele folosite de FBI pe teritoriul SUA și a amenințat că va viza atacuri pe timpul Cupei Mondiale. Conform , hackerii susțin că au obținut acces la dronele FPV, echipate cu sisteme de recunoaștere facială și citire a plăcuțelor de înmatriculare, utilizate în operațiuni antiteroriste.

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SITE Intelligence Group, o organizație privată care monitorizează activitatea online a grupărilor jihadiste, a publicat o declarație a organizației Handala în care susține că are controlul ”de luni de zile” și deține ”fiecare imagine și fiecare suspect” înregistrat de dronele poliției federale americane.

”Mai bine ați consolida securitatea la Cupa Mondială, chiar nu ne plac unele dintre echipe. Nu uitați: FPV-urile sunt peste tot, nu știi niciodată când una dintre ele ar putea ajunge chiar în autocarul echipei voastre”, este mesajul transmis de Handala.

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FBI a interzis zborurile aeronavelor fără pilot deasupra stadioanelor americane care găzduiesc meciuri la Cupa Mondială, precum și deasupra evenimentelor organizate în apropierea locurilor unde se desfășoară competiția.

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Hackerii au spart contul de e-mail al directorului FBI

Departamentul de Justiție al SUA a avertizat deja cu privire la riscul unor atacuri cibernetice din partea unor actori iranieni în urma din februarie, care au declanșat războiul din Orientul Mijlociu.

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Handala a publicat fotografii și înregistrări video despre care a susținut că au fost făcute de pe dronele piratate, dar SITE Intelligence Group a negat acest lucru. Unul dintre videoclipurile postate de hackeri a fost produs de o platformă software în decembrie 2024 pentru a promova utilizarea tehnologiei sale de către un departament de poliție din SUA. Acesta avea scopul de a monitoriza pagubele cauzate de o tornadă.

De asemenea, în martie, Handala a susținut că a spart contul de e-mail al directorului FBI, Kash Patel, și a postat online fotografii personale și alte documente. Departamentul de Stat al SUA a oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care să ducă la identificarea membrilor grupării.

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Incidente grave înainte de startul Cupei Mondiale

Două evenimente neplăcute s-au petrecut pe teritoriul american cu puțin timp înainte de începerea Cupei Mondiale. Mai întâi, în apropierea bazei de pregătire a naționalei Angliei din Kansas City a avut loc un în urma căruia nouă persoane au ajuns la spital.

Apoi, , dar poliția a anunțat că a fost vorba de un act de violență aleatoriu pe fondul faptului că suspectul era tulburat emoțional.