Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”

Americanii au pus la punct un sistem de securitate excepțional pentru Cupa Mondială. Chiar și așa amenințările nu au dispărut, iar marea problemă ar fi dronele folosite de FBI.
Traian Terzian
12.06.2026 | 21:45
Dronele FBI au ajuns in mainile teroristilor Amenintare pentru Cupa Mondiala Chiar nu ne plac unele dintre echipe
SPECIAL FANATIK
Amenințare la Cupa Mondială. Hackerii au pus mâna pe dronele FBI: Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Pe fondul tensiunilor tot mai ridicate în întreaga lume, au existat multe temeri cu privire la siguranța echipelor și a fanilor pe timpul Cupei Mondiale. Iar o amenințare uluitoare a apărut în aceste zile și vizează dronele folosite de FBI.

Dronele FBI au ajuns o amenințare pentru Cupa Mondială

Grupul de hackeri Handala, care are legături cu Iranul, a anunțat că a piratat dronele folosite de FBI pe teritoriul SUA și a amenințat că va viza atacuri pe timpul Cupei Mondiale. Conform RMC Sport, hackerii susțin că au obținut acces la dronele FPV, echipate cu sisteme de recunoaștere facială și citire a plăcuțelor de înmatriculare, utilizate în operațiuni antiteroriste.

ADVERTISEMENT

SITE Intelligence Group, o organizație privată care monitorizează activitatea online a grupărilor jihadiste, a publicat o declarație a organizației Handala în care susține că are controlul ”de luni de zile” și deține ”fiecare imagine și fiecare suspect” înregistrat de dronele poliției federale americane.

”Mai bine ați consolida securitatea la Cupa Mondială, chiar nu ne plac unele dintre echipe. Nu uitați: FPV-urile sunt peste tot, nu știi niciodată când una dintre ele ar putea ajunge chiar în autocarul echipei voastre”, este mesajul transmis de Handala.

ADVERTISEMENT
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase...
Digi24.ro
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer

FBI a interzis zborurile aeronavelor fără pilot deasupra stadioanelor americane care găzduiesc meciuri la Cupa Mondială, precum și deasupra evenimentelor organizate în apropierea locurilor unde se desfășoară competiția.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Digisport.ro
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026

Hackerii au spart contul de e-mail al directorului FBI

Departamentul de Justiție al SUA a avertizat deja cu privire la riscul unor atacuri cibernetice din partea unor actori iranieni în urma atacurilor americano-israeliene asupra Teheranului din februarie, care au declanșat războiul din Orientul Mijlociu.

ADVERTISEMENT

Handala a publicat fotografii și înregistrări video despre care a susținut că au fost făcute de pe dronele piratate, dar SITE Intelligence Group a negat acest lucru. Unul dintre videoclipurile postate de hackeri a fost produs de o platformă software în decembrie 2024 pentru a promova utilizarea tehnologiei sale de către un departament de poliție din SUA. Acesta avea scopul de a monitoriza pagubele cauzate de o tornadă.

De asemenea, în martie, Handala a susținut că a spart contul de e-mail al directorului FBI, Kash Patel, și a postat online fotografii personale și alte documente. Departamentul de Stat al SUA a oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care să ducă la identificarea membrilor grupării.

ADVERTISEMENT

Incidente grave înainte de startul Cupei Mondiale

Două evenimente neplăcute s-au petrecut pe teritoriul american cu puțin timp înainte de începerea Cupei Mondiale. Mai întâi, în apropierea bazei de pregătire a naționalei Angliei din Kansas City a avut loc un atac armat în urma căruia nouă persoane au ajuns la spital.

Apoi, cinci persoane au fost înjunghiate în gara Penn din New York, dar poliția a anunțat că a fost vorba de un act de violență aleatoriu pe fondul faptului că suspectul era tulburat emoțional.

45.00 este cota BETANO că ”Maroc va câștiga CM 2026”
Grupa B, LIVE BLOG de la CM 2026. Fanii Canadei, imaginea zilei înaintea...
Fanatik
Grupa B, LIVE BLOG de la CM 2026. Fanii Canadei, imaginea zilei înaintea duelului cu Bosnia Herțegovina
Canada – Bosnia, LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026. Jovo...
Fanatik
Canada – Bosnia, LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026. Jovo Lukic e titular în atacul bosniacilor
Fanul ”erou” de dinaintea Cupei Mondiale 2026: băutura pe care o va cumpăra...
Fanatik
Fanul ”erou” de dinaintea Cupei Mondiale 2026: băutura pe care o va cumpăra din toate cele 48 de țări participante la turneul final
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Radu Banciu, vehement la adresa arbitrului de la Cupa Mondială: 'Un nenorocit! Nu...
iamsport.ro
Radu Banciu, vehement la adresa arbitrului de la Cupa Mondială: 'Un nenorocit! Nu trebuia să facă asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!