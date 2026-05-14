Dronele ucrainene au declanșat o criză politică majoră într-o țară din UE. Premierul a anunțat demisia guvernului

O breșă de securitate majoră, care a culminat cu deturnarea unor drone ucrainene către depozite de petrol a dus la căderea guvernului într-o țară membră a NATO și UE.
Daniel Spătaru
14.05.2026 | 18:45
Scandalul cu dronele din Ucraina a fost picătura care a umplut paharul pentru premier Foto: colaj Fanatik
Mai multe drone rusești și ucrainene s-au prăbușit în Letonia, Lituania și Estonia de când Rusia a lansat invazia asupra Ucrainei, în februarie 2022. Intruziunile dronelor nu au făcut victime, dar au scos la iveală slăbiciuni ale sistemului de apărare aeriană al statelor baltice, iar joi au generat căderea guvernului unei ţări.

Dronele au lovit instalații de stocare a petrolului

În urma discuţiilor pe care le-a avut miercuri, în cadrul Summit-ului B9 de la Bucureşti, Volodimir Zelenski l-a asigurat pe omologul său leton Edgars Rinkevics că va trimite experţi la Riga pentru ajuta la la consolidarea apărării antiaeriene a Letoniei. El adăuga că Ucraina va colabora cu vecinul său baltic pentru a construi un sistem de apărare antiaeriană multistratificat împotriva diferitelor tipuri de amenințări, însă niciunul dintre cei doi şefi de stat nu bănuia că în mai puţin de 24 de ore de la discuţia lor criza din Letonia avea să atingă punctul culminant, demisia guvernului Evika Silina.

Evenimentul care a dus la căderea guvernului leton au fost două drone care au intrat dinspre Rusia destul de adânc în spaţiul aerian al ţării, mai bine de 40 km, şi au lovit două instalaţii de stocare a petrolului, provocând incendii. Ulterior s-a dovedit că dronele era ucrainene, dar au fost interceptate electronic de Rusia şi redirecţionate către spaţiul aerian al Letoniei, după cum a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha.

Progresiștii au părăsit coaliția de guvernare și au amenințat cu moțiunea de cenzură

Premierul leton l-a acuzat atunci pe ministrul apărării că nu a desfăşurat suficient de repede sistemele anti-dronă şi i-a cerut demisia, iar duminică acesta a părăsit oficial funcţia. Înlăturarea sa din executiv i-a înfuriat pe liderii partidului Progresiştii, din care el face parte, iar joi aceştia au luat decizia de a părăsi coaliţia de guvernare, pe care o formau cu Noua Unitate şi Uniunea Verzilor şi Fermierilor, şi a trece în opoziţie. Confruntată cu perspectiva demiterii prin moţiune de cenzură, lucru de alfel vehiculat de liderii Progresiştilor, premierul Evika Silina, care face parte din partidul Noua Unitate, şi-a prezentat demisia.

Incidentul cu dronele a fost picătura care a umplut paharul și încrederea mea și a publicului în ministrul Apărării, Andris Sprūdas. Nu m-am putut abține să nu reacționez. Dacă promisiunile nu sunt respectate, trebuie luate decizii”, a explicat Silina.

Ministrul agriculturii, reținut într-un caz de corupție

În acelaşi timp, ea i-a atacat pe foştii parteneri de guvernare, spunând: „Conducerea progresiștilor, în loc să colaboreze în ceea ce privește situația de securitate, a ales să abdice politic de la responsabilitate. Acest lucru este inacceptabil pentru mine și pentru partidul Noua Unitate. Progresiștii și-au asumat poziții, responsabilități și promisiuni pe care nu au reușit să le ducă la bun sfârșit. Când apare o situație critică, le transferă asupra altora. Aceasta este o acțiune inacceptabilă din punct de vedere politic”.

Concomitent cu scandalul dronelor, Letonia mai este zguduită de un scandal de corupţie la cel mai înalt nivel. Ministrul agriculturii, Armands Krauze, a fost demis joi dimineaţă şi reţinut câteva ore mai târziu de Biroul de Prevenire și Combatere a Corupției, alături de fostul secretar de stat al Ministerului Agriculturii şi actual șef al Cancelariei de Stat, Raivis Kronbergs. Prejudiciul cauzat statului de nereguli descoperite în industria lemnului se ridică la 50 de milioane de euro, iar în momentul de faţă zece persoane sunt urmărite penal.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
