“Drulă este primul ieşit din cursă! Zero şanse”. Previziunea uluitoare făcută de Gigi Neţoiu, legată de alegeri

Gigi Neţoiu, candidat independent la Primăria Capitalei, nu-i dă nicio şansă lui Cătălin Drulă în cursa electorală şi spune că acesta e ca şi ieşit din competiţe.
Daniel Spătaru
21.11.2025 | 15:44
Drula este primul iesit din cursa Zero sanse Previziunea uluitoare facuta de Gigi Netoiu legata de alegeri
EXCLUSIV FANATIK
Neţoiu consideră că Drulă este decuplat de la realitatea Bucureştiului Foto: colaj Fanatik
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, are cea mai puternică scădere în sondajele de opinie ale ultimelor săptămâni, iar Gigi Neţoiu a făcut o predicţie şoc legate de acesta.

„Din cauza lui Nicuşor şi a lui Drulă am intrat în cursa pentru Primăria Capitalei”

Candidat independent la alegerile din 7 decembrie, Gigi Neţoiu i-a caracterizat pe ceilalţi competitori înscrişi în cursa pentru funcţia de primar general, în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, moderată de Horia Ivanovici. Fostul acţionar de la Dinamo şi Universitatea Craiova consideră că unul dintre cei care erau văzut ca favorit nu mai contează în cursa electorală. „Din punctul meu de vedere, domnul Drulă e primul care a ieşit din competiţie, iar eu mi-am atins primul obiectiv”, a spus Neţoiu.

Acesta a dezvăluit că la alegerile prezidenţiale din primăvară l-a votat pe Nicuşor, însă ulterior tocmai din cauza acestuia s-a hotărât să candideze pentru funcţia de primar general. „Eu, de exemplu, l-am votat pe Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale. Acum, din cauza lui Nicuşor şi a lui Drulă am intrat în cursa pentru Primăria Capitalei”, a mai spus el.

Gigi Neţoiu: „Cătălin Drulă n-are nicio legătură cu ce se întâmplă în Bucureşti”

În continuarea caracterizării făcute candidatului USR, Neţoiu a mai adăugat că acesta nu are niciun fel de experienţă administrativă şi este decuplat de la nevoile populaţiei. „Drulă, un om care n-are niciun fel de legătură. N-a făcut nimic, n-a condus pe nimeni în viaţa lui, nu ştie ce înseamnă un buget, nu ştie cum să-l administreze. El n-are nicio legătură cu poporul român. El a fost şcolit afară. A avut norocul ca părinţii lui să aibă posibilităţi financiare. Dar nu are experienţă. La teorie toţi ne pricepem, suntem numărul 1. Toţi dau lecţii, toţi vin spun, dar n-a făcut unul nimic. Din punctul meu de vedere n-are nicio şansă, nicio legătură cu ce se întâmplă în Bucureşti”, a mai spus Neţoiu depre Drulă, la FANATIK EXCLUSIV.

În acelaşi timp, Gigi Neţoiu nu exclude ca la un moment dat preferinţele lui Nicuşor Dan să se îndrepte spre candidatul PSD, ca urmare a datoriilor pe care le-ar avea-o la social-democraţi. „În primul rând, domnul Nicuşor Dan are o obligaţie faţă de PSD, pentru că a ieşit preşedinte cu voturile PSD-ului şi al oamenilor care sunt legaţi de Europa şi tot ce înseamnă bussiness”, a explicat Gigi Neţoiu.

