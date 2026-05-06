Drumul anevoios al lui Zeljko Kopic până la succes: ”Ăsta e principiul după care mă ghidez”

ADVERTISEMENT

Invitat special al emisiunii ”FANATIK Dinamo”, Zeljko Kopic a vorbit despre drumul său ca antrenor. Croatul, care pare că și-a găsit locul pe banca tehnică a ”câinilor”, a povestit prin ce experiențe a fost nevoit să treacă până a reușit să aibă succes.

Zeljko Kopic a avut parte de un drum dificil până a ajuns la succes

După ce a explicat care a fost , Zeljko Kopic a dezvăluit care este principiul de bază după care s-a ghidat în primii ani de carieră și căruia i-a rămas fidel chiar și în prezent.

ADVERTISEMENT

”Pe măsura ce avansezi în carieră se schimbă multe, dar pentru mine, a fost important să păstrez niște reguli de bază. Încă de când antrenam copii de 14-15 ani am pus preț pe ideea de pregătire maximă, pentru ei, dar și pentru mine, pentru orice meci și în orice antrenament.

Voiam să dau tot ce mai bun și să fac totul pentru ca ei să evolueze și să joace un fotbal cât mai performant. Acesta e un principiu care mi-a rămas și în ziua de azi – să fiu maximum de focusat în fiecare zi”, a declarat Kopic, la .

ADVERTISEMENT

Cât de mult l-a ajutat teoria în fotbal

Tehnicianul croat a mărturisit că a plecat la acest drum cu handicapul faptului că nu a fost un fotbalist de top și îi lipsea această experiență. De aceea a ales ca în facultate să studieze fotbalul la nivel teoretic.

ADVERTISEMENT

”Consider că e important ca antrenor să ai și un anumit nivel de cunoștințe teoretice. La fel cum este esențial să ai experiența jocului la nivel de top, ceea ce eu nu am avut, așa că mi-a luat mai mult timp să înțeleg anumite lucruri, să văd ce trebuie să îmbunătățesc.

ADVERTISEMENT

Informațiile teoretice despre fiziologie, psihologie, tehnica antrenamentului sunt și ele foarte importante. Orice antrenor trebuie să stăpânească tactica, dar dacă nu înțelegi și aspectele fiziologice, psihologice ale unui jucător, este greu să faci performanță pe termen lung.

Poți avea rezultate pe termen scurt cu tehnici de motivație, cu idei inspiraționale, dar fără un nivel ridicat de cunoștințe eu cred că nu poți avansa. Pentru mine experiența și cunoștințele teoretice nu sunt separate, ci formează un tot. Dacă le deții pe amândouă ai șanse mai mari de reușită”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Ce a însemnat experiența la Pafos

În cadrul ”FANATIK Dinamo”, Zeljko Kopic a vorbit și despre experiența avută la Pafos și a explicat faptul că nu i-a fost deloc ușor, deoarece formația cipriotă se afla la acel moment la început de proiect și era în coada clasamentului.

”În Croația am început de la juniori și am trecut la seniori mai întâi în divizia a patra. Nu știu mulți antrenori care să fi plecat așa de jos ca mine. Mi-a luat ceva timp să ajung în divizia întâi, unde am antrenat apoi la cele mai mari cluburi, Hajduk Split și Dinamo Zagreb.

Ulterior, a venit oferta de la Pafos, de care sunt mândru acum că joacă în Champions League. La acel moment, proiectul era la început și am fost puțin surprins de telefonul lor. La primele discuții cu patronul Sergey Lomakin și cu președintele Roman Dubov nu am fost foarte interesat.

Însă, după ce mi-au explicat ce țeluri au, cum vor să dezvolte clubul, am simțit că acolo e multă ambiție și că va fi o experiență bună. Am făcut lucruri interesante împreună, dar eu mereu am luat echipe care ori erau pe ultimul loc, ori penultimele clasate, ca și în cazul lui Dinamo București”, a afirmat croatul.

A învățat ceva din fiecare experiență

Actualul antrenor al lui Dinamo nu regretă nici aventura la Botev Plovdiv, deși la echipa bulgară nu a stat decât patru luni, dar este mândru că a reușit să scoată formația din subsol și să o ducă la mijlocul clasamentului.

”Sunt conștient că nu am o experiență mare la nivel internațional și mereu am căutat oportunități de dezvoltare, echipe care erau în pericol de retrogradare, pe care să încerc să le salvez, cum a fost și cazul Pafos, apoi la fel și la Botev.

Pe ei i-am preluat când erau tot ultimii sau penultimii clasați, nu mai știu exact, iar când am plecat îi dusesem la jumătatea clasamentului. E adevărat, a fost un mandat scurt, dar acest tip de experiențe m-au ajutat să devin un antrenor mai bun. Încerc mereu să mă dezvolt, să învăț cât mai mult.

Dacă nu ai o mentalitate puternică, dacă nu ești pregătit să supraviețuiești în toate bătăliile, sunt alții la rând și riști să te pierzi. Pentru mine, asta nu e o opțiune. De când mă știu am fost un luptător și nu am acceptat niciodată să fiu învins. Mereu am muncit și am făcut totul cât am putut eu de bine”, a precizat Kopic, la ”FANATIK Dinamo”.