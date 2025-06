Drumul care leagă România de Europa devine realitate. Milioane de șoferi îl așteaptă de 21 de ani, dar coșmarul se încheie

Drumul care leagă România de Europa devine realitate în scurt timp. Mulți șoferi îl așteaptă de peste 20 de ani, dar în sfârșit se încheie coșmarul.

Asociația Pro Infrastructură a anunțat că, la 21 de ani de la prima intervenție a companiei Bechtel pe Autostrada Transilvania, .

„Scăpăm de blestemul Bechtel la sfârșit de 2026? Luni, 16 iunie, s-au împlinit 21 de ani (!!!) de la prima lopată dată de Bechtel pe Autostrada Transilvania. Epopeea halucinantă a adunat 3 constructori plus o licitație anulată pe Suplacu de Barcău-Chiribiș, 4 constructori pe Chiribiș-Biharia și o pleiadă de bâlbe, dispute și poticneli”, scrie Pro Infrastructură pe pagina sa de Facebook.

Reprezentanții asociației au mai afirmat că speră ca antreprenorii actuali să fie și ultimii care se vor ocupa de Autostrada Transilvania, atât de necesară românilor, dat fiind faptul că este drumul care leagă România de Europa.

De ce nu s-a lucrat nimic până acum pe Autostrada Transilvania

Se speră, deci, ca la finalul anului 2026 drumul să fie inaugurat cu succes. Asta în ceea ce privește contractul, licitația și conducerea autorității de reglementare a proiectului.

„Pe cei 26,35 kilometri între Suplacu de Barcău și Chiribiș contractul a fost semnat în 24.11.2023 cu Erbașu, dar proiectarea de 6 luni a ținut de fapt 9, iar startul în teren a fost dat pe 20.01.2025, deci termenul de finalizare s-a împins în iulie 2026. Mobilizarea este momentan bună. Pe cei 28,55 kilometri între Chiribiș și Biharia contractul a fost semnat târziu, în 03.04.2024, cu Precon, o firmă-soră a Trameco și Selina, toate controlate de Beniamin „Nea Beni” Rus.

A urmat un an de blocaj complet, șeful CNAIR Pistol sub nepăsarea ministrului Grindeanu refuzând să dea ordinul de începere, „argumentul” fiind procesele pe care Trameco le avea (și încă le are) împotriva CNAIR, motivate de rezilierea din mai 2022. La finalul lunii aprilie 2025, CNAIR și MT au pasat contractul la CNIR, noua companie de drumuri. Directorul acesteia, Gabriel Budescu, a făcut în trei săptămâni ce n-a putut să facă Pistol într-un an de zile: și-a asumat responsabilitatea, a dat ordinul de începere (pentru 20 mai 2025) și a deblocat situația”, mai scrie Pro Infrastructura.

Ce se întâmplă acum pe traseul spre Ungaria

Asociația a mai notat faptul că, deși încă se află în perioada proiectare, antreprenorul Precon își dă interesul să își respecte termenul de execuție setat la 18 luni. Deja s-a intrat pe teren cu lucrări mici, de început, printre care organizarea șantierului, drumurile de acces, depozitele pentru materiale și decopertări.

„Din informațiile noastre, Precon a depus proiectul tehnic pe vreo 8 km și poate lucra pe autorizația de construire emisă de pe vremea Bechtel. Așteptăm startul adevărat în iulie și o figură frumoasă din partea companiei lui Beniamin Rus care să spele din rușinea trecutului printr-o inaugurare la final de 2026. Precon are o presiune în plus fiindcă pe Drumul Expres DEx16 Oradea-Salonta (33,7 km) tocmai a primit marți autorizația de construire și împreună cu ucrainenii de la Automagistral trebuie să-l dea gata în 24 de luni, direct execuție”, încheie Pro Infrastructura mesajul de pe Facebook.

La momentul de față, pe Autostrada Transilvania sunt doar 140 de kilometri funcționali. Când va fi gata, drumul va lega orașele București, Ploiești, Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș, Turda, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea. Pe partea cu Brașov, drumul va duce spre ieșirea de la Borș, spre Ungaria.