Drumul de 8 luni al lui Cornel Dinu de la „îmi aștept sfârșitul” la „nu mai iau somnifere”. Cum se simte Mister după ce a fost internat la Spitalul Universitar

Cornel Dinu, legenda lui Dinamo, a ales să dispară din viața publică în ultima perioadă. „Mister” a spus adevărul despre starea sa de sănătate și cum se simte acum, după ce în vara anului 2025 își anunța sfârșitul.
Mihai Dragomir
09.04.2026 | 10:30
Cornel Dinu (78 de ani) a spus cum se simte în prezent. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Cornel Dinu (78 de ani) nu s-a aflat în cea mai bună stare în ultimul timp. Legenda lui Dinamo n-a mai ieșit de doi ani de zile din casă, trăind singur în propria locuință și evitând orice contact cu lumea exterioară. „Procurorul” a vorbit la FANATIK DINAMO și a spus totul despre starea sa de sănătate și cum se simte în prezent.

Declarațiile șocante făcute de Cornel Dinu în vara anului 2025. Cum și-a anunțat sfârșitul

Cornel Dinu dezvăluia, într-o intervenție la FANATIK DINAMO, din august 2025, că se confruntă cu depresia, fiind tot mai rezervat în a vorbi cu presa. El șoca întreaga lume atunci cu afirmațiile făcute, lăsând să se înțeleagă că nu mai avea prea multe zile rămase printre noi: „Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar”, spunea Cornel Dinu.

Cum se simte Cornel Dinu în prezent. Progresele făcute de fostul mare dinamovist

De atunci și până acum, fostul mare fotbalist și antrenor român a făcut progrese în legătură cu starea sa de sănătate, dezvăluind că nu mai ia somnifere și că și-a reglat ceasul biologic, aspect foarte important în buna funcționare a organismului și în susținerea unui stil de viață cât mai sănătos cu putință.

„Sunt disponibil. Am avut și momente mai dificile. Am fost internat și în spital, unde a fost Mircea Lucescu, dar nu la reanimare, ci într-o rezervă. Am fost și eu supus diverselor investigații. Ultima dată am fost internat acum câteva luni. Sunt acceptabil acum. Am renunțat la somnifere, pentru că din cauza lor am ajuns acolo.

Am avut niște căzături, am fost și pe la Spitalul Elias, dar acum nu mai am absolut deloc pentru că eram și dat peste cap cu fusul orar. Acum sunt pe limite normale. De câteva zile mă culc pe la ora 00:00 și mă trezesc pe la 08:00 – 09:00”, a spus Cornel Dinu despre starea sa de sănătate la ediția de marți, 7 aprilie, a emisiunii FANATIK DINAMO.

Cornel Dinu a negat informațiile vehiculate despre starea sa de sănătate. „Nimic mai neadevărat!”

Ulterior, Cornel Dinu a explicat și motivul pentru care nu mai este atât de activ în spațiul public și a contestat orice diagnostic care i s-a dat în presă. Legenda clubului din „Ștefan cel Mare” este într-o stare mult mai bună, dar preferă în continuare compania patrupezilor săi.

„Ies mai puțin sau deloc în public și din motive obiective, n-aș vrea să le dezvolt. Este mai prolific pentru mine sau mai interesant să stau în prezența câinilor de acasă decât a câinilor din stradă. Sunt acceptabil și în niciun caz cum s-au dat diagnostice… care am văzut că mi s-au vânturat așa prin presă. Deci nimic mai neadevărat!”, a mai spus Cornel Dinu la FANATIK DINAMO.

  • 17 ani a jucat Cornel Dinu la Dinamo (1966-1983)
  • 1 mandat de selecționer al României (1992 și 1993)

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
