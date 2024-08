Drumul de mare importanță din România unde șoferii găsesc singurul indicator rutier cu un urs. Autoritățile nu știu cine l-a montat: “Noi nu l-am pus. Am făcut cercetări, am întrebat…”

Care este drumul național de mare importanță din România unde șoferii găsesc singurul indicator rutier cu un urs. La întrebarea ”cine l-a montat?”, autoritățile ridică din umeri.

DN 1, în Prahova, este drumul din România unde șoferii găsesc singurul indicator rutier cu un urs

La ora actuală, situația urșilor din România este una extrem de gravă, un aspect recunoscut și de autorități. Incidentul tragic de pe 9 iulie, când a scos în evidență problemele majore legate de prezența acestor animale sălbatice în zonele locuite.

Într-o perioadă în care urșii se apropie tot mai mult de zonele locuite de oameni, apar și măsuri menite să alerteze populația în legătură cu riscul de a da nas în nas cu aceste fiare.

Recent, pe Drumul Naţional 1 (DN 1), într-o zonă turistică din Prahova, șoferii au sesizat un nou indicator: “Atenţie la urşi!”. Semnul a fost instalat într-un loc unde oamenii au văzut adesea urși care ies din pădure. Întrebate de prezența indicatorului, autoritățile spun că nu s-au ocupat de aşa ceva.

de avertizare A26 – Animale sălbatice se montează la 100-200 m de sectorul de drum periculos, unde există riscul ca animalele să traverseze sau să circule pe drumul public. La întâlnirea sa, conducătorul auto este obligat să reducă viteza și să circule cu atenție sporită.

Pe acest semn apare de cele mai multe ori o căprioară. Ei bine, în cazul de față este prezent un urs. Triunghiul cu un chenar roșu a apărut pe un stâlp, la granița dintre județele Prahova și Brașov.

Primăria din zonă și Compania de Drumuri spun că ele nu au montat indicatorul ”Atenție, urși!“

În toate cazurile, astfel de indicatoare rutiere sunt montate de autorități. În acest caz, nici Primăria Azuga, nici Compania de Drumuri nu s-au ocupat de instalarea indicatorului ”Atenție, urși!“.

”Nu știu cine l-a pus. Noi nu l-am pus. Am făcut cercetări, am întrebat şi primăria de pe raza căreia trece acest drum național, am întrebat și la Ministerul Mediului. Nici ei nu știu cine l-a pus.

Deci, putem trage concluzia că un cetățean, care a constatat că există acolo urși, s-a dus şi a imprimat un astfel de semn”, spune Alin Şerbănescu, CNAIR, notează .

În ciuda intenției sale de a alerta populația în legătură cu un potențial pericol, cel sau cea care a montat semnul ar putea primi o amendă. Legea spune că doar Compania de Drumuri are dreptul să instaleze indicatoare rutiere, cu avizul Poliției.