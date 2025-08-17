News

Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost redeschis. Cum arată unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane

Drumul de poveste care l-a inspirat pe Mihail Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost complet modernizat și redeschis circulației
Raluca Alexe
17.08.2025 | 09:50
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru Baltagul a fost redeschis / sursa: colaj Fanatik, Ziar Piatra Neamț

Unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane a fost complet modernizat, astfel că drumul de poveste care a servit drept inspirație pentru Sadoveanu a fost redeschis circulației. Legendele spun că scriitorul a construit traseul Vitoriei Lipan în celebrul roman „Baltagul” pe baza acestui traseu.

Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul”

Drumul Talienilor, care leagă județul Neamț și Suceava, a fost modernizat complet, spre marea bucurie a amatorilor de trasee montane. Peisajul spectaculos completează tabloul de poveste, iar cei care vor să se bucure de traseu o pot face acum fără probleme.

Lucrările pe tronsonul Văleni – Stânișoara – Iesle – limita cu județul Neamț au fost recepționate la sfârșitul săptămânii trecute. Modernizarea celor 14,6 kilometri de drum a costat aproximativ 112 milioane de lei (cu TVA), finanțare obținută prin PNDL, contractul fiind semnat în ianuarie 2022.

Drumul a fost construit între 1902 și 1914, la ordinul Regelui Carol I. Inițial, acesta a fost un obiectiv strategic, menit să unească Valea Moldovei cu Valea Bistriței din motive militare și comerciale. Numele drumului vine de la denumirea dată localnicilor constructorilor italieni, aceștia fiind recunoscuți ca „talieni”.

Traseul montan care leagă două zone istorice

Acest drum a fost, de asemenea, martor al bătăliilor date în cel de-Al Doilea Război Mondial. Mai mult, acest traseu a fost și sursă de inspirație pentru Mihail Sadoveanu, care l-a transformat în „drumul Baltagului” pe care Vitoria Lipan pornește în căutarea lui Nechifor.

Traseul străbate o zonă spectaculoasă, culminând cu Pasul Stânișoara, punctul de graniță dintre cele două județe. Aici va fi amenajată o poartă de intrare, o parcare mare și un punct de belvedere, de unde turiștii vor putea admira priveliștea ce taie răsuflarea oricui. Acest drum facilitează și creșterea fluxului de turiști în zonă.

„Este un proiect început în vremea fostei administrații, care face legătura între județele Suceava și Neamț, de la Mălini la Borca. Țin să subliniez eforturile primarului comunei Mălini, Petru Nistor, care a fost un susținător consecvent al realizării acestui drum. Drumul Talienilor înseamnă pentru județul nostru mai mult decât infrastructură – înseamnă turism, dezvoltare și o legătură rutieră sigură prin munți”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, potrivit Ziar Piatra Neamț.

