Drumul de vis aflat într-o zonă montană superbă care va face legătura între două județe ale României. Șoseaua va străbate peisaje de poveste

Calea impresionantă situată într-o regiune frumoasă care va uni două județe din țară. trece prin locuri speciale. Noua legătură rutieră care urmează să fie modernizată se găsește pe Drumul Județean 672 C.

Aceasta va fi construită pe tronsonul limită județul Gorj – Valea de Pești – DN 66A. Așadar, se va afla între județele Gorj și Hunedoara și va traversa rezervația naturală Cheile Sohodolului, având o lungime de aproximativ 30 de kilometri.

Drumul, care în prezent este pietruit, va fi asfaltat prin intermediul unui proiect care este inclus în Programul de investiții Anghel Saligny. Acesta vizează reabilitarea completă a accesului care va fi o alternativă pentru Defileul Jiului.

În momentul de față, se lucrează la zidurile de sprijin, parapetele de protecţie şi poduri. Drumul care leagă cele două județe ale României urmărește facilitarea către zone turistice importante, cum ar fi Cheile Sohodolului.

Zona atrage în fiecare an mii de turiști care sunt dornici să facă drumeții sau iubesc escaladarea. În plus, traseul care are un mare potențial turistic reprezintă un mare avantaj pentru investitorii din turism, în special din comuna Runcu, unde sunt aproape 40 de pensiuni.

„Şi pentru noi, şi pentru judeţul Hunedoara înseamnă dezvoltarea localităţilor noastre şi a judeţului Hunedoara, tranzitul turiştilor, e un traseu turistic foarte frumos”, a declarat primarul din Runcu, Adrian Cîmpeanu, pentru .

Traseu impresionant între județele Gorj și Hunedoara

„Am copii care vin cu ATV-urile şi e frumos. Una când mergi cu ATV-ul, alta cu maşina. E şi drumul rău. Munţi mai frumoşi ca ăştia unde mai vedem”, a mărturisit un turist care a ajuns în această zonă a României.

„Drumul era foarte prost şi nu se putea merge pe Cheile Sohodolului.Acum vom putea să vedem frumuseţile cheilor şi, eventual, poate ajungem mai repede la schi”, spune o localnică, pentru sursa citată.

Drumul va pune în valoare zona aflată între comunele Runcu (Gorj) și Valea de Pești (Hunedoara). Investiția se ridică la valoarea de 42 de milioane de lei, conform . Traseul va respecta toate rigorile impuse, adică va avea rigole, ziduri de sprijin, parapeți metalici, podețe și acostamente.