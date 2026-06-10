Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League! Toţi adversarii posibili şi traseul celor doi granzi din SuperLiga

FCSB a prins in extremis ultimul loc de Conference League. Fosta campioană a României a învins Dinamo cu 2-1, la baraj, şi continuă şirul calificărilor în cupele europene. CFR Cluj s-a calificat în competiţie graţie locului 3 ocupat la finalul sezonului. U Craiova merge în preliminariile Champions League, iar U Cluj în preliminariile Europa League.
FCSB va fi cap de serie în toate cele trei tururi preliminare pe care le va disputa în Conference League, în timp ce CFR Cluj va fi cap de serie în turul doi şi turul trei, urmând ca în play-off să fie în cealaltă urnă. Aşadar, FCSB are o şansă în plus de a prinde faza principală de Conference League, în condiţiile în care va întâlni adversari, teoretic, mai accesibili în fiecare tur.
FANATIK vă prezintă drumul celor două formaţii româneşti în preliminariile Conference League. Ele vor începe în turul doi preliminar, acolo unde există foarte multe variante abordabile, dar şi adversari incomozi, care pot pune probleme:
În turul trei preliminar, atât FCSB, cât şi CFR Cluj sunt favorite la calificare. La fel ca şi cu un tur în urmă, dacă se respectă calculele hârtiei, vor fi mai mulţi accesibili şi puţine echipe periculoase precum: Spartak Trnava, Hajduk Split sau Austria Viena.
În play-off are loc o schimbare importantă. FCSB se bucură de statutul de cap de serie, iar pe lângă adversari abordabili precum: Zalgiris Vilnius, Górnik Zabrze sau Zrinjski Mostar, foştii campioni pot da şi peste echipe foarte puternice precum: Dinamo Kiev, Getafe sau Beşiktaş. CFR Cluj are o misiune infernală, în condiţiile în care va întâlnin un adversar cap de serie.
Dacă cele două formaţii româneşti trec de cele trei tururi preliminare, vor intra în grupa principală a competiţiei, care le garantează încă şase meciuri de disputat. Conform coeficienţilor, FCSB ar intra în urna 3 la tragerea la sorţi, în timp ce CFR Cluj ar intra în urna 4.