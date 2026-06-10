Sport

Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League! Toţi adversarii posibili şi traseul celor doi granzi din SuperLiga

FCSB şi CFR Cluj sunt cele două echipe româneşti care ne vor reprezenta în Conference League. Cum arată traseul şi toţi posibilii adversari ai celor două formaţii româneşti calificate.
Marian Popovici
10.06.2026 | 07:30
Drumul FCSB si CFR Cluj spre faza principala din Conference League Toti adversarii posibili si traseul celor doi granzi din SuperLiga
SPECIAL FANATIK
Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League! Toţi adversarii posibili şi traseul celor doi granzi din SuperLiga. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB a prins in extremis ultimul loc de Conference League. Fosta campioană a României a învins Dinamo cu 2-1, la baraj, şi continuă şirul calificărilor în cupele europene. CFR Cluj s-a calificat în competiţie graţie locului 3 ocupat la finalul sezonului. U Craiova merge în preliminariile Champions League, iar U Cluj în preliminariile Europa League.

Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League!

FCSB va fi cap de serie în toate cele trei tururi preliminare pe care le va disputa în Conference League, în timp ce CFR Cluj va fi cap de serie în turul doi şi turul trei, urmând ca în play-off să fie în cealaltă urnă. Aşadar, FCSB are o şansă în plus de a prinde faza principală de Conference League, în condiţiile în care va întâlni adversari, teoretic, mai accesibili în fiecare tur.

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FANATIK vă prezintă drumul celor două formaţii româneşti în preliminariile Conference League. Ele vor începe în turul doi preliminar, acolo unde există foarte multe variante abordabile, dar şi adversari incomozi, care pot pune probleme:

Adversari FCSB şi CFR Cluj în turul 2 preliminar:

  • Vllaznia Shkodër
  • FK Panevezys
  • Neftchi Baku
  • Motherwell
  • Víkingur
  • La Fiorita
  • DAC Dunajska Streda
  • GAIS Göteborg
  • IFK Göteborg
  • NK Varazdin
  • Beitar Jerusalem
  • Zira FK
  • Decic Tuzi
  • Dila Gori
  • MSK Zilina
  • Vojvodina Novi Sad
  • BATE Borisov
  • Hapoel Tel-Aviv
  • Paksi FC
  • DVSC Debrecen
  • LNZ Cherkasy
  • Polissya Zhytomyr
  • Zeleznicar Pancevo
  • FK Sarajevo
  • Atlètic Club d’Escaldes
  • St Joseph’s
  • FC Santa Coloma
  • Dinamo Tbilisi
  • Alashkert FC
  • Aluminij
  • Koper
  • NK Bravo
  • Zimbru Chisinau
  • Valur Reykjavik
  • FK Auda
  • ŢSKA 1948 Sofia
  • Shelbourne
  • Derry City
  • IF Vestri
  • KF Dukagjini
  • Valletta FC
  • Coleraine

În turul trei preliminar, atât FCSB, cât şi CFR Cluj sunt favorite la calificare. La fel ca şi cu un tur în urmă, dacă se respectă calculele hârtiei, vor fi mai mulţi accesibili şi puţine echipe periculoase precum: Spartak Trnava, Hajduk Split sau Austria Viena.

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Adversari FCSB şi CFR Cluj în turul 3 preliminar:

  • FC Noah
  • Spartak Trnava
  • FC Ballkani
  • Hajduk Split
  • Pyunik Yerevan
  • Hradec Kralove
  • Linfield Belfast
  • Austria Viena
  • GKS Katowice
  • Hamrun Spartans
  • FC Vaduz
  • FC Nordsjælland
  • Tromsø IL
  • Tobol Kustanai
  • Milsami Orhei
  • Levadia Tallinn
  • Paide Linnameeskond
  • Apollon Limassol
  • Hibernian
  • HB Torshavn
  • FC Sankt Gallen
  • FC Sion
  • Differdange
  • Dinamo Minsk
  • ŢSKA Sofia
  • Hammarby IF

În play-off are loc o schimbare importantă. FCSB se bucură de statutul de cap de serie, iar pe lângă adversari abordabili precum: Zalgiris Vilnius, Górnik Zabrze sau Zrinjski Mostar, foştii campioni pot da şi peste echipe foarte puternice precum: Dinamo Kiev, Getafe sau Beşiktaş. CFR Cluj are o misiune infernală, în condiţiile în care va întâlnin un adversar cap de serie.

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Adversari FCSB în play-off-ul Conference League:

  • FC Lugano
  • AEK Larnaca
  • Sheriff Tiraspol
  • Istanbul BB
  • Getafe
  • Rijeka
  • Dinamo Kiev
  • Beşiktaş
  • KJK Helsinki
  • Twente
  • Zrinjski Mostar
  • RFS Riga
  • FK Astana
  • SK Brann Bergen
  • Zalgiris Vilnius
  • FC Hearts
  • Shkendija Tetovo
  • Górnik Zabrze

Adversari CFR Cluj în play-off-ul Conference League:

  • Atalanta
  • Sporting Braga
  • Ajax Amsterdam
  • SC Freiburg
  • AS Monaco
  • FC Copenhaga
  • Qarabag FK
  • Maccabi Tel-Aviv
  • Anderlecht
  • AA Gent
  • Rapid Viena
  • Panathinaikos
  • Ludogoreţ
  • Pafos
  • Brighton
  • Rakow
  • Jagielonia
  • Partizan Belgrad

Dacă cele două formaţii româneşti trec de cele trei tururi preliminare, vor intra în grupa principală a competiţiei, care le garantează încă şase meciuri de disputat. Conform coeficienţilor, FCSB ar intra în urna 3 la tragerea la sorţi, în timp ce CFR Cluj ar intra în urna 4.

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  • 2001-2002 este ultimul sezon în care FCSB nu a mai evoluat în cupele europene
  • 3 este urna din Conference League în care va fi repartizată FCSB dacă se califică
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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