Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League! Toţi adversarii posibili şi traseul celor doi granzi din SuperLiga

CE TREBUIE SĂ ȘTII Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League!

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FCSB a prins in extremis ultimul loc de Conference League. , la baraj, şi continuă şirul calificărilor în cupele europene. CFR Cluj s-a calificat în competiţie graţie locului 3 ocupat la finalul sezonului. U Craiova merge în preliminariile Champions League, iar U Cluj în preliminariile Europa League.

Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League!

pe care le va disputa în Conference League, în timp ce CFR Cluj va fi cap de serie în turul doi şi turul trei, urmând ca în play-off să fie în cealaltă urnă. Aşadar, FCSB are o şansă în plus de a prinde faza principală de Conference League, în condiţiile în care va întâlni adversari, teoretic, mai accesibili în fiecare tur.

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FANATIK vă prezintă drumul celor două formaţii româneşti în preliminariile Conference League. Ele vor începe în turul doi preliminar, acolo unde există foarte multe variante abordabile, dar şi adversari incomozi, care pot pune probleme:

Adversari FCSB şi CFR Cluj în turul 2 preliminar:

Vllaznia Shkodër

FK Panevezys

Neftchi Baku

Motherwell

Víkingur

La Fiorita

DAC Dunajska Streda

GAIS Göteborg

IFK Göteborg

NK Varazdin

Beitar Jerusalem

Zira FK

Decic Tuzi

Dila Gori

MSK Zilina

Vojvodina Novi Sad

BATE Borisov

Hapoel Tel-Aviv

Paksi FC

DVSC Debrecen

LNZ Cherkasy

Polissya Zhytomyr

Zeleznicar Pancevo

FK Sarajevo

Atlètic Club d’Escaldes

St Joseph’s

FC Santa Coloma

Dinamo Tbilisi

Alashkert FC

Aluminij

Koper

NK Bravo

Zimbru Chisinau

Valur Reykjavik

FK Auda

ŢSKA 1948 Sofia

Shelbourne

Derry City

IF Vestri

KF Dukagjini

Valletta FC

Coleraine

În turul trei preliminar, atât FCSB, cât şi CFR Cluj sunt favorite la calificare. La fel ca şi cu un tur în urmă, dacă se respectă calculele hârtiei, vor fi mai mulţi accesibili şi puţine echipe periculoase precum: Spartak Trnava, Hajduk Split sau Austria Viena.

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Adversari FCSB şi CFR Cluj în turul 3 preliminar:

FC Noah

Spartak Trnava

FC Ballkani

Hajduk Split

Pyunik Yerevan

Hradec Kralove

Linfield Belfast

Austria Viena

GKS Katowice

Hamrun Spartans

FC Vaduz

FC Nordsjælland

Tromsø IL

Tobol Kustanai

Milsami Orhei

Levadia Tallinn

Paide Linnameeskond

Apollon Limassol

Hibernian

HB Torshavn

FC Sankt Gallen

FC Sion

Differdange

Dinamo Minsk

ŢSKA Sofia

Hammarby IF

În play-off are loc o schimbare importantă. FCSB se bucură de statutul de cap de serie, iar pe lângă adversari abordabili precum: Zalgiris Vilnius, Górnik Zabrze sau Zrinjski Mostar, foştii campioni pot da şi peste echipe foarte puternice precum: Dinamo Kiev, Getafe sau Beşiktaş. CFR Cluj are o misiune infernală, în condiţiile în care va întâlnin un adversar cap de serie.

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Adversari FCSB în play-off-ul Conference League:

FC Lugano

AEK Larnaca

Sheriff Tiraspol

Istanbul BB

Getafe

Rijeka

Dinamo Kiev

Beşiktaş

KJK Helsinki

Twente

Zrinjski Mostar

RFS Riga

FK Astana

SK Brann Bergen

Zalgiris Vilnius

FC Hearts

Shkendija Tetovo

Górnik Zabrze

Adversari CFR Cluj în play-off-ul Conference League:

Atalanta

Sporting Braga

Ajax Amsterdam

SC Freiburg

AS Monaco

FC Copenhaga

Qarabag FK

Maccabi Tel-Aviv

Anderlecht

AA Gent

Rapid Viena

Panathinaikos

Ludogoreţ

Pafos

Brighton

Rakow

Jagielonia

Partizan Belgrad

Dacă cele două formaţii româneşti trec de cele trei tururi preliminare, vor intra în grupa principală a competiţiei, care le garantează încă şase meciuri de disputat. Conform coeficienţilor, FCSB ar intra în urna 3 la tragerea la sorţi, în timp ce CFR Cluj ar intra în urna 4.

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