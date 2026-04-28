Drumul infernal al Universității Craiova spre grupele Champions League. Cu cine pot juca oltenii în preliminarii

ADVERTISEMENT

Victoria la limită cu FC Argeș (1-0) a dus-o pe Universitatea Craiova la 42 de puncte în SuperLigă și i-a consolidat statutul de favorită la câștigarea titlului. Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, oltenii au un avantaj de trei puncte față de Universitatea Cluj și beneficiază de poziția din sezonul regulat în cazul unei egalități. În paralel, calculele pentru cupele europene devin tot mai concrete, iar scenariile pentru preliminariile UEFA Champions League conturează un traseu complicat pentru formația din Bănie.

Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în primul tur preliminar UCL

Conform datelor publicate de , Universitatea Craiova își conturează deja posibilul traseu în preliminariile UEFA Champions League, unde coeficientul de 10.500 o ajută doar parțial.

ADVERTISEMENT

În primul tur preliminar, oltenii ar fi cap de serie, ceea ce le oferă, cel puțin teoretic, adversari accesibili:

• Inter Club d’Escaldes (Andorra)

• Levski Sofia (Bulgaria)

• Ararat-Armenia (Armenia)

• Differdange 03 (Luxemburg)

• Sabah FK (Azerbaidjan)

• Kauno Zalgiris (Lituania)

• Sutjeska (Muntenegru)

• Gyor (Ungaria)

• Iberia 1999 (Georgia)

• Floriana (Malta)

• Tre Fiori (San Marino)

• Elbassani (Albania)

• Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

• ML Vitebsk (Belarus)

Turul 2 preliminar UCL, primul hop serios pentru olteni

Situația se complică drastic în turul al doilea preliminar. Echipa antrenată de Filipe Coelho ar urma să fie în urna outsiderelor și ar putea da peste adversari redutabili. Totuși, există și variante mai „safe“, precum Shamrock, Kups, sau Lincoln Red Imps.

ADVERTISEMENT

• FC Midtjylland (Danemarca)

• Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

• Dinamo Zagreb (Croația)

• Slovan Bratislava (Slovacia)

• Lech Poznan (Polonia)

• NK Celje (Slovenia)

• Omonia Nicosia (Cipru)

• Shamrock Rovers (Irlanda)

• KuPS (Finlanda)

• Hapoel Beer-Sheva (Israel)

• FC Drita (Kosovo)

• Lincoln Red Imps (Gibraltar)

ADVERTISEMENT

În turul 3 sau play-off, Universitatea Craiova nu ar mai fi cap de serie, iar nivelul adversarilor rămâne extrem de ridicat:

ADVERTISEMENT

Europa League, o șansă reală pentru Universitatea Craiova

Chiar și în scenariul unei eliminări în turul 2 UCL, oltenii ar continua în preliminariile Europa League, unde ar avea un culoar mai accesibil și statut de cap de serie inclusiv în turul 3:

• Flora Tallinn (Estonia)

• Larne FC (Irlanda de Nord)

• Petrocub Hîncești (Republica Moldova)

• The New Saints (Țara Galilor)

• FC Thun (Elveția)

• Mjallby (Suedia)

ADVERTISEMENT

Play-off-ul Europa League poate aduce granzii continentului în Bănie

În schimb, play-off-ul Europa League ar însemna un salt uriaș de dificultate, cu adversari din campionate puternice. Inclusiv PAOK, formația pregătită de Răzvan Lucescu, ar putea fi una dintre adversarele oltenilor în drumul spre grupe.

• Rangers (Scoția)

• Ajax (Olanda)

• FC Copenhaga (Danemarca)

• Ferencvaros (Ungaria)

• Viktoria Plzen (Cehia)

• PAOK (Grecia)

• Salzburg (Austria)

• Celtic (Scoția)

• Omonia Nicosia (Cipru)

• Shamrock Rovers (Irlanda)

• Beșiktaș (Turcia)

• KuPS (Finlanda)

Conference League, plasă de siguranță pentru olteni

Într-un alt posibil scenariu, o eliminare în play-off-ul Europa League ar trimite . Dacă însă ar ieși mai devreme, mai exact în turul 3 UEL, ar ajunge în play-off-ul Conference League, unde ar fi din nou cap de serie și ar da peste următorii adversari:

• Levski Sofia (Bulgaria)

• Ararat-Armenia (Armenia)

• Thun (Elveția)

• Differdange (Luxemburg)

• Mjallby (Suedia)