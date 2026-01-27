„Drumul morții!”. Presa din Grecia, în stare de șoc după accidentul mortal din România în care au fost implicați 7 fani ai lui PAOK

ADVERTISEMENT

Șapte bărbați greci, suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, au sfârșit tragic în drumul lor de a-și susține favoriții în ultimul meci din faza ligii a Europa League, contra francezilor de la Lyon. Duba în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier groaznic, în urma căruia șapte pasageri au murit. Presa din Grecia se află în stare de șoc.

Ce a scris presa din Grecia după tragedia din județul Timiș

În urma accidentului, șase dintre persoanele aflate la bord au decedat pe loc, iar una s-a stins la spital, în ciuda încercărilor disperate ale doctorilor. Alte trei persoane au fost grav rănite. Cei zece fani ai fotbalului treceau prin România pentru a ajunge în Franța, acolo unde PAOK urmează să dispute un meci cu Olympique Lyon.

Din păcate, . „Un adevărat șoc. Șapte fani PAOK au murit în România, în regiunea Timiș. Aceștia se aflau într-o dubă care se îndrepta spre Lyon, Franța, pentru meciul de joi din Europa League. Numărul accidentelor rutiere produse în ultimul an la locul unde șapte fani și-au pierdut viața, în timp ce alți trei sunt răniți și sunt tratați la spital, este șocant.

Locul din regiunea Timiș este descris drept drumul morții de către jurnaliștii români, care oferă informații despre accidentul rutier. Conform relatărilor acestora, în ultimul an, au avut loc acolo peste 320 de accidente și incidente rutiere, ultimul fiind mortal și cu numeroase decese”, au scris cei de la

Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul în care șapte fani ai lui PAOK au murit

Accidentul a avut loc pe Drumul Național 6, din județul Timiș. În urma primelor verificări, polițiștii au relatat că microbuzul în care suporterii lui PAOK se aflau s-a angajat într-o depășire, iar în momentul în care șoferul a dorit să revină pe banda sa a lovit o cisternă, intrând ulterior în coliziune cu un camion din sensul opus.

„La data de 27 ianuarie 2026, poliţiştii rutieri din Lugoj, au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, din primele verificări rezultând faptul că un bărbat conducea un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depășire.

În încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație. În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate (șoferul microbuzului și 5 pasageri ai acestuia), precum și 3 persoane rănite, pasagere în microbuz”, informează IPJ Timiș.

Personalul ambasadei Greciei de la București s-a deplasat la locul accidentului

La scurt timp după teribilul accident, Ministrul de Externe a emis un comunicat prin care a înștiințat că personalul ambasadei Greciei de la București se află deja în drum spre locul accidentului.

„Ministerul Afacerilor Externe din Grecia a fost în contact direct și a cooperat cu autoritățile române încă din primul moment în care a fost raportat accidentul. Personalul ambasadei Greciei de la București s-a deplasat imediat la fața locului pentru a finaliza rapid toate procedurile necesare și a monitoriza evoluția răniților”, se explică în comunicatul emis de Ministerul Afacerilor Externe.

PAOK și Lyon au fost la București în sezonul trecut

mai ales suporterilor lui FCSB. Campioana en-titre s-a înfruntat în stagiunea precedentă de Europa League atât cu PAOK, cât și cu Lyon, echipe pe care cei 10 fani mergeau să le vadă în acțiune.

